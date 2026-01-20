Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

TCS Ambulance a poursuivi sa croissance en 2025

Vernier/Ostermundigen (ots)

TCS Ambulance, la plus grande organisation terrestre nationale dans le domaine du secours d'urgence et du transport de patients, dresse un nouveau bilan annuel positif. En 2025, près de 45'000 interventions ont été effectuées depuis 23 bases situées dans neuf cantons.

L'année dernière, TCS Ambulance a poursuivi sa stratégie de croissance grâce à la reprise du service de secours Sense dans le canton de Fribourg. Une nouvelle base a également été mise en service dans la ville de Berne. Près de cinq ans après la création de TCS Ambulance à Genève, la filiale du Touring Club Suisse est devenue, avec sept sociétés, la plus grande organisation terrestre nationale dans le domaine du secours d'urgence et du transport sanitaire. Elle est présente dans neuf cantons - Argovie, Bâle-Campagne, Berne, Lucerne, Zoug, Zurich, Vaud et Genève ainsi que Fribourg. " La combinaison des acquisitions d'entreprises et de la conclusion de nouveaux partenariats, en complément des sociétés existantes, constitue le fondement de notre croissance durable ", commente Philippe Klaus, CEO de TCS Ambulance.

En 2025, environ 45'000 interventions ont été réalisées avec 57 ambulances. Cela comprend un peu plus de 15'000 transports d'urgence via le numéro d'appel 144 ainsi que 28'000 transports de patients. Ces derniers correspondent généralement à des transferts planifiés de patientes ou patients stables, par exemple vers des centres de réadaptation ou des EMS, avec un faible risque de dégradation de l'état de santé. TCS Ambulance emploie 400 collaboratrices et collaborateurs. L'organisation forme également des ambulanciers et des techniciens ambulanciers selon les normes de l'Interassociation de sauvetage (IAS).

Environ 1'200 interventions ont été effectuées par TCS Ambulance dans le cadre de rapatriements faisant suite à une urgence médicale survenue à l'étranger. Il s'agit, d'une part, de la prise en charge de patientes et patients à l'aéroport pour leur transport vers un hôpital ; d'autre part, certains rapatriements sont également réalisés directement depuis l'étranger, notamment depuis la France ou l'Italie, par ambulance. Ces interventions sont effectuées pour différents mandants, dont la Rega. Une autre partie des interventions de TCS Ambulance concerne notamment la couverture sanitaire d'événements.

Le secteur de la santé du TCS

TCS Ambulance est une filiale du Touring Club Suisse. Depuis plus de 60 ans, le TCS est également actif dans le domaine médical, notamment grâce au conseil médical et aux rapatriements sanitaires liés au Livret ETI. Grâce au soutien du TCS, l'Université de Berne a pu créer en 2019 une chaire en télémédecine d'urgence. Le TCS exploite le site indépendant d'information médicale tcs-mymed.ch.