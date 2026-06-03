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Caritas cherche 1000 bénévoles pour Caritas-Montagnards

Troquer le quotidien du bureau contre l'étable et les panoramas de montagnes

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Lucerne (ots)

Pour les paysans de montagne en Suisse, l'été est la période de l'année qui demande le plus de travail. Un accident ou une maladie poussent rapidement les familles paysannes de montagne à leurs limites. Caritas Suisse recherche donc 1000 bénévoles prêt-e-s à apporter leur aide pendant une semaine ou plus et à vivre une expérience enrichissante.

Chaque été, de nombreuses familles paysannes de montagne ont besoin d'aide pour faire face à la haute saison. Si un accident, une grossesse ou des travaux de construction et de rénovation indispensables surviennent, les paysans de montagne se retrouvent rapidement débordés.

Jusqu'à présent, plus de 100 familles paysannes de montagne ont déjà contacté Caritas Suisse pour demander de l'aide. Plus de 400 bénévoles se sont déjà inscrits, mais il en manque encore 600 pour la saison 2026.

La plupart des interventions ont lieu entre juin et septembre. C'est une période où la quantité de travail est particulièrement importante : faire les foins, s'occuper des animaux, nettoyer l'étable, réparer les clôtures, aider à l'alpage ou au ménage et à la garde des enfants. Le travail est physiquement exigeant et souvent inhabituel. C'est précisément là que de nombreux bénévoles voient l'intérêt de leur engagement.

Détox numérique à la montagne

Pour de nombreux bénévoles, un engagement en montagne signifie quitter sa zone de confort, apprendre de nouvelles choses et sortir de son quotidien. Ils troquent leur journée au bureau contre du travail à l'étable et des panoramas de montagnes. On se rencontre, on travaille ensemble et l'engagement devient ainsi une véritable détox numérique.

" De nombreux bénévoles rapportent que leur engagement leur permet de prendre de la distance et d'appréhender leur quotidien avec un autre regard ", explique Jessica Pillet, porte-parole de Caritas-Montagnards. " Que ce soit dans la manière de vivre ensemble ou pour réduire leur stress. "

Un pont entre la ville et la campagne

Les engagements de Caritas-Montagnards ne soutiennent pas seulement directement les paysans de montagne, mais favorisent également la compréhension mutuelle entre les populations urbaines et rurales. Ces échanges humains sont riches et permettent d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les deux parties. " Grâce aux bénévoles, un petit bout du vaste monde vient s'inviter à notre table ", explique une paysanne de montagne.

Nous cherchons des personnes âgées de 18 à 70 ans, motivées, en bonne forme mentale et physique et qui parlent la langue des familles paysannes de montagne. Sur www.montagnards.ch vous trouverez la liste de toutes les exploitations de montagne qui ont besoin d'aide. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en ligne en toute simplicité.

Année ONU 2026 des paysannes et des agricultrices

L'agriculture de montagne dépend fortement de la main-d'oeuvre familiale. Les femmes ont toujours joué un rôle important dans ce domaine. De nombreuses paysannes de montagne assument à la fois la responsabilité de leur famille, de leurs animaux et de leur exploitation. Elles doivent non seulement posséder des compétences techniques, mais aussi faire face à des exigences tant mentales que physiques. Pourtant, leur contribution reste souvent à l'arrière-plan : en Suisse, seules environ 8 % des exploitations agricoles sont officiellement dirigées par des femmes. C'est pourquoi l'Année ONU 2026 des paysannes et des agricultrices met en avant le rôle des femmes dans l'agriculture, dans le but clair de mettre en évidence leur importance capitale à l'échelle mondiale et d'en renforcer la reconnaissance.

Nous organisons volontiers des interviews ou des reportages sur simple demande.