Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Le directeur Peter Lack quitte Caritas Suisse

La recherche pour sa succession est lancée

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Lucerne (ots)

Après plus de quatre ans à la tête de Caritas Suisse, Peter Lack a décidé de se tourner vers de nouveaux horizons professionnels. Peter Lack a pris la direction de Caritas Suisse à un moment difficile et a permis à l'organisation de se développer. En attendant qu'une succession soit trouvé, c'est son adjointe, Esther Reinhard, qui assurera la suppléance.

Peter Lack a pris ses fonctions de directeur de Caritas Suisse en avril 2022. Depuis lors, il a renforcé l'esprit d'entreprise et l'action de l'organisation, fait avancer la transformation numérique et consolidé des partenariats clés, tant au sein du réseau mondial que national de Caritas.

Monika Maire-Hefti, présidente de Caritas Suisse, regrette cette décision. " Peter Lack a fait progresser Caritas Suisse avec beaucoup d'engagement et de discernement durant une période exigeante et pleine de défis ", déclare-t-elle. Il a également réussi à transposer les racines et les valeurs historiques de Caritas dans le présent. Cela se reflète notamment dans la nouvelle charte, moderne et contemporaine.

Caritas Suisse remercie Peter Lack pour son engagement et les nombreuses impulsions modernisatrices qu'il a données, et lui souhaite bonne chance pour la suite de son parcours professionnel et personnel.

Peter Lack transfère dès à présent l'ensemble de la responsabilité opérationnelle à sa suppléante, Esther Reinhard. La recherche d'une nouvelle directrice ou d'un nouveau directeur débute immédiatement.