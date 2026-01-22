Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Les Épiceries Caritas enregistrent un triste record de vente

La demande pour des produits alimentaires à prix réduit ne cesse d'augmenter

Lucerne (ots)

Jamais les Épiceries Caritas n'ont été autant fréquentées qu'en 2025. C'est le signe que les conditions de vie des personnes touchées par la pauvreté en Suisse continuent de s'aggraver. Un changement se prépare à la direction des Épiceries Caritas

Les personnes qui n'ont pas assez d'argent pour vivre peuvent acheter des denrées alimentaires et des produits d'usage courant à des prix fortement réduits dans les Épiceries Caritas. En 2025, les 22 sites ont enregistré plus de 1,1 million de ventes, soit une augmentation de plus de 10 000 ventes par rapport à l'année précédente.

Les Épiceries Caritas enregistrent ainsi leur quatrième record de vente consécutif - un triste record, selon le directeur Thomas Künzler : " Dans de nombreuses épiceries, nous comptons de plus en plus de nouveaux clients. Cela montre l'ampleur de la charge financière qui incombe à de nombreux ménages. "

Forte demande pour les fruits et légumes

Parmi les produits les plus vendus l'année dernière, on note des produits alimentaires de base comme les pâtes, le lait ou l'huile. La demande de fruits et légumes de saison est également particulièrement élevée : par rapport à l'année précédente, elle a augmenté de 4 %.

Pour alléger le budget des personnes touchées par la pauvreté, les Épiceries Caritas baissent les prix de manière ciblée, notamment pour les produits alimentaires de base. " Notre clientèle est très sensible aux prix ", explique Thomas Künzler. " Ceux qui ont peu d'argent économisent le plus possible, surtout pour les denrées alimentaires les plus importantes. Une alimentation équilibrée doit être possible même pour les personnes en situation de pauvreté. "

En raison de ces baisses de prix, les Épiceries Caritas ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 17,6 millions de francs en 2025, soit légèrement moins que l'année précédente.

Une nouvelle application facilite les achats

Une réalisation importante en 2025 a été le lancement de l'application Bonus+. Celle-ci propose aux clients des rabais spéciaux chaque semaine, ainsi que des recettes et des informations sur les offres de soutien complémentaires de Caritas. En outre, la CarteCulture, qui donne droit à faire ses achats dans les Épiceries Caritas, peut être intégrée dans l'application. Cette dernière a récemment été récompensée par le premier prix du Best of Swiss Apps dans la catégorie accessibilité (Accessibility).

Tim Murer succède à Thomas Künzler

Le 1er février, un changement interviendra à la tête de la Coopérative des Épiceries Caritas. Thomas Künzler prend sa retraite et transmet la direction à son adjoint, Tim Murer.

Thomas Künzler est à la tête de la Coopérative des Épiceries Caritas depuis plus de huit ans. " Ensemble avec des collaborateurs engagés et des partenaires fiables - producteurs, fournisseurs, détaillants et fondations -, nous avons pu faciliter un peu le quotidien de nombreuses personnes en situation de pauvreté. J'en suis très reconnaissant. "

Tim Murer déclare : " Je suis très heureux de relever ce défi. Mon objectif est de continuer à développer les Épiceries Caritas avec notre équipe et de continuer à soulager efficacement les personnes en situation de pauvreté. "

Les Épiceries Caritas

En Suisse, selon l'Office fédéral de la statistique, une personne sur six n'a pas assez d'argent pour vivre. Les Épiceries Caritas offrent la possibilité d'acheter des denrées alimentaires et des produits de consommation courante jusqu'à 70 % moins cher, grâce au soutien de plus de 400 partenaires tels que des producteurs, des fournisseurs ou des fondations. Denner, Migros, Schwarzkopf, Nestlé, Emmi ou Dr. Oetker en font notamment partie.

Une carte est nécessaire pour faire des achats dans les Épiceries Caritas. Vous pouvez vous la procurer dans les offices sociaux, les institutions sociales paroissiales et privées et les organisations Caritas régionales. Les personnes qui bénéficient de l'aide sociale ou de prestations complémentaires, ou encore qui possèdent une CarteCulture, ont droit à cette carte.

Il y a des Épiceries Caritas à Baar, Bâle, Berne, Bienne, Bulle, Coire, Fribourg, Genève (2), La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Emmenbrücke, Neuchâtel, Renens, St. Gall, Thoune, Vevey, Wil, Winterthour, Yverdon et Zurich (2).

Pour de plus amples informations, voir https://epiceriecaritas.ch