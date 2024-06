OceanCare

SAvE Whales: Absichtserklärung mit Griechenland unterzeichnet

Die griechische Regierung, The Green Tank und OceanCare haben eine Absichtserklärung für die Implementierung des Systems "SAvE Whales" in der Straße von Kythira unterzeichnet. Diese innovative Technologie soll als ergänzendes Instrument zum Schutz der bedrohten Pottwale vor Kollisionen mit Schiffen in Gebieten dienen, in denen eine Umleitung des Schiffsverkehrs nicht möglich ist.

PRESSEMITTEILUNG – 19.06.2024

Die griechische Regierung, der in Athen ansässige Umwelt-Thinktank The Green Tank und OceanCare haben eine Absichtserklärung für die Implementierung des Systems "SAvE Whales" – auch bekannt als Projekt „Save Moby“ – in der Straße von Kythira unterzeichnet. Diese innovative Technologie soll als ergänzendes Instrument zum Schutz der bedrohten Pottwale vor Kollisionen mit Schiffen in Gebieten dienen, in denen eine Umleitung des Schiffsverkehrs nicht möglich ist.

Der griechische Minister für Umwelt und Energie, Theodoros Skylakakis, die Präsidentin der Agentur für Umwelt und Klimawandel (OFYPEKA-NECCA), Maria Papadopoulou, die Mitbegründerin und politische Direktorin von The Green Tank, Ioli Christopoulou, die Präsidentin und Gründerin von OceanCare, Sigrid Lueber, und die Geschäftsführerin von OceanCare, Fabienne McLellan, unterzeichneten ein Memorandum of Understanding (MoU) für die effektive Entwicklung und den vollen Betrieb von SAvE Whales.

„Die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung ist das Ergebnis jahrelanger Bemühungen zum Schutz der Pottwale in Zusammenarbeit mit den griechischen Wissenschaftlern Alexandros Frantzis vom PELAGOS Cetacean Research Institute und Emmanuel Skarsoulis von FORTH“, sagt Sigrid Lueber, Präsidentin und Gründerin von OceanCare. "Trotz aller Herausforderungen ist es uns gelungen, ein auf intelligenter Technologie basierendes System zu entwickeln, das auf die größte Bedrohung für die Pottwalpopulation im östlichen Mittelmeer reagiert. Unser Ziel ist es, die Bemühungen zum Schutz der Pottwale im Hellenischen Graben vor der Bedrohung durch Schiffskollisionen voranzubringen, insbesondere in Gebieten wie der Straße von Kythira, in denen eine Verlegung der Schiffsrouten nicht möglich ist.“

„Der heutige Tag ist ein Meilenstein für den Schutz der Pottwale und für die Anstrengungen Griechenlands zum Erhalt der biologischen Vielfalt“, ergänzt Ioli Christopoulou, Mitbegründerin und politische Direktorin von The Green Tank. „In den letzten Jahren haben immer mehr internationale Organisationen Beschlüsse verabschiedet, die dringende Maßnahmen gegen die Hauptbedrohung der Pottwale im Mittelmeer, nämlich Kollisionen mit vorbeifahrenden Schiffen, fordern. Mit der heute unterzeichneten Absichtserklärung eröffnen wir die Perspektive für eine innovative Lösung in einem für diese Art wichtigen marinen Lebensraum innerhalb des Hellenischen Grabens, der als Hochrisikogebiet eingestuft wurde. In enger Zusammenarbeit mit dem griechischen Ministerium für Umwelt und Energie, NECCA, OceanCare und Wissenschaftlern wird The Green Tank zur Koordination und vollständigen Implementierung des Systems in der Meerenge von Kythira beitragen.“

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die „SAvE Whales“-Technologie (System for the Avoidance of ship strikes with Endangered Whales - System zur Vermeidung von Schiffskollisionen mit gefährdeten Walen) zu einem offiziellen Schutz- und Warnsystem weiterzuentwickeln, das Seeleute vor Pottwalen in der Straße von Kythira warnt. SAvE Whales ist ein innovatives System, das die exakte Position von Pottwalen mit einer Genauigkeit von bis zu 7 Kilometern ortet und diese Informationen in Echtzeit an die Schiffe übermittelt, damit diese langsamer fahren oder ihre Route anpassen können, um eine Kollision zu vermeiden.

Ein gemeinsames Engagement des griechischen Ministeriums für Umwelt und Energie, NECCA, OceanCare und The Green Tank zur Verbesserung des SAvE Whales Systems wurde im April auf der 9. Our Ocean Conference angekündigt.

Hintergrund

SAvE Whales, die Abkürzung für "System zur Vermeidung von Schiffskollisionen mit gefährdeten Walen" (System for the Avoidance of ship-strikes with Endangered Whales), ist eine Weltneuheit, die als ergänzendes Instrument zu den beiden primären Maßnahmen gegen die Gefahr von Schiffskollisionen dient, nämlich der Umleitung von Schiffen und der Geschwindigkeitsreduzierung, und zwar insbesondere in Gebieten, in denen eine Umleitung kaum möglich ist.

Das System verwendet solarbetriebene Hightech-Bojen und/oder kabelgebundene Bodenstationen, die mit Hydrophonen ausgestattet sind, die die Klicklaute der Pottwale empfangen, sie verarbeiten und gefilterte Daten an ein Analysezentrum an Land senden, wo Computermodelle eingesetzt werden, um die Tiere aufzuspüren, genau zu lokalisieren und schließlich die Lokalisierungsdaten an Schiffe in der Nähe weiterzuleiten – alles in Echtzeit. Eine eigens entwickelte Software kombiniert die Lokalisierungsergebnisse mit den Schiffsinformationen von Marine Traffic, einem führenden Anbieter von Schiffsverfolgungsdiensten, um das Kollisionsrisiko zu bewerten. Befindet sich ein Schiff auf Kollisionskurs mit einem Wal, kann der Kapitän rechtzeitig gewarnt werden, sodass das Schiff rechtzeitig abbremsen bzw. den Kurs ändern kann, um eine Kollision zu verhindern.

OceanCare war federführend an der Entwicklung von SAvE Whales beteiligt. Das System wurde von griechischen Forschern des Institute of Applied and Computational Mathematics (FORTH) und des Pelagos Cetacean Research Institute in Zusammenarbeit mit Marine Traffic, Green2Sustain und dem CINTAL-Forschungszentrum der Universität der Algarve entwickelt.

Nach den erfolgreichen Pilotversuchen (2019-2021) hat OceanCare in Zusammenarbeit mit dem Pelagos Cetacean Research Institute, FORTH und The Green Tank den griechischen Behörden die Testergebnisse sowie Vorschläge für die Umsetzung vorgelegt.

Über OceanCare

OceanCare setzt sich seit 1989 weltweit für die Meerestiere und Ozeane ein. Mit Forschungs- und Schutzprojekten, Umweltbildungskampagnen sowie intensivem Einsatz in internationalen Gremien unternimmt die Organisation konkrete Schritte zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den Weltmeeren. OceanCare ist vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen als Sonderberaterin für den Meeresschutz anerkannt und ist offizielle Partnerorganisation in zahlreichen UN-Abkommen und internationalen Konventionen. OceanCare engagiert sich zudem in internationalen zivilgesellschaftlichen Bündnissen wie der High Seas Alliance, Seas at Risk, oder der #BreakFreeFromPlastic-Koalition. www.oceancare.org

Über The Green Tank

The Green Tank ist eine unabhängige, gemeinnützige Denkfabrik, die politische Lösungen für eine nachhaltige Zukunft entwickelt. Mit dem Ziel, zum Schutz der Umwelt, zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen, beobachtet und erforscht sie wissenschaftliche, politische und rechtliche Entwicklungen und baut ihre Arbeit auf Fakten und Datenanalysen auf; formuliert gut dokumentierte Empfehlungen und entwickelt alternative Optionen; nimmt an öffentlichen Konsultationen teil; fördert die Interaktion und Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren sowie Organisationen und stärkt die öffentliche Debatte. thegreentank.gr/en

