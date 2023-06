ARTBIO

ARTBIO startet die Entwicklung einer neuen Klasse von Alpha-Radioliganden-Therapien (Alpha Radioligand Therapies Designed) zur Maximierung des therapeutischen Potenzials

Cambridge, Massachusetts, Oslo, Norwegen, London und Basel, Schweiz (ots/PRNewswire)

Entwicklung einer neuen Klasse von Alpha-Radioliganden-Therapien auf der Basis von Blei-212 (Pb212), einem erstklassigen Alpha-emittierenden Isotop

Hauptprogramm AB001 in der Klinik zur Behandlung von Prostatakrebs

Mitbegründer sind die Radiopharmazie-Veteranen Roy Larsen, Ph.D. und Øyvind Bruland, M.D., in Zusammenarbeit mit F-Prime Capital und Radforsk, mit Unterstützung von Omega Funds

Unter der Leitung eines erfahrenen Teams von Experten aus der Industrie und der Radiopharmazie, darunter der Gründungs-CEO Emanuele Ostuni, Ph.D., der Vorsitzende Ted W. Love, M.D., und die unabhängige Direktorin Susanne Schaffert, Ph.D.

CAMBRIDGE, Massachusetts, OSLO, Norwegen, LONDON und BASEL, Schweiz, 22. Juni 2023 /PRNewswire/ – ARTBIO, Inc. (ARTBIO), ein in der klinischen Phase befindliches radiopharmazeutisches Unternehmen, das eine neue Klasse von zielgerichteten Alpha-Radioliganden-Therapien (ART) entwickelt, gab seine Gründung mit einer Seed-Finanzierung in Höhe von 23 Millionen US-Dollar unter der Leitung von F-Prime Capital und Omega Funds bekannt. ARTBIO wurde 2021 von Roy Larsen, Øyvind Bruland, Radforsk und F-Prime Capital gegründet, um hochgradig zielgerichtete Krebstherapien zu entwickeln, indem das optimale Alpha-emittierende Isotop Pb212 mit Liganden gegen nachweislich tumorspezifische Zielstrukturen kombiniert wird. ARTBIO entwickelt außerdem einen völlig neuen Ansatz für die Herstellung von ART, um die Herausforderungen bei Produktion und Vertrieb zu meistern. Anfang 2022 stieß Emanuele Ostuni, ehemals Head of Europe for Cell and Gene Therapy bei Novartis Oncology, als CEO zu ARTBIO, um mit dem Aufbau des Weltklasse-Teams zu beginnen und die firmeneigene Technologie voranzutreiben. Gleichzeitig sicherte er sich zusätzliche Finanzmittel von F-Prime Capital und Omega Funds.

Die Finanzierung ermöglicht ARTBIO die laufende klinische Entwicklung seines Hauptprogramms AB001 zur Behandlung von Prostatakrebs. Mit diesen Mitteln wird das Unternehmen in der Lage sein, eine differenzierte Pipeline voranzutreiben, seine AlphaDirect™ -Pb-212-Isolationstechnologie weiterzuentwickeln und sein dezentrales Produktionsnetzwerk auszubauen.

„Unser einzigartiger Ansatz kombiniert die besten Eigenschaften von Pb212 mit rational entwickelten Liganden gegen tumorspezifische Zielstrukturen, um das volle therapeutische Potenzial der Alpha-Radioliganden-Therapie zu erschließen", so Emanuele Ostuni, Ph.D., Chief Executive Officer von ARTBIO. „Viele Krebspatienten haben nach wie vor nur wenige oder gar keine Behandlungsmöglichkeiten. Wir konzentrieren uns auf ART mit Pb212, weil sie Tumore selektiv und in einem optimalen Zeitrahmen zerstören können. Dies führt zu besseren Ergebnissen für die Patienten und ermöglicht die einfacher Handhabung durch das medizinische Personal. Wir kümmern uns jedoch gleichermaßen um den Aufbau eines dezentralen Produktions-Ökosystems, um das Potenzial dieser Therapien durch eine auf die kurze Halbwertszeit von Pb212 zugeschnittene Struktur zu maximieren."

Ein neuer Ansatz für das einzigartige Konzept der Alpha-Radioliganden-Therapie (ART)von

ARTBIO basiert auf einem tiefgreifenden Verständnis der Krebsbiologie und der Infrastruktur, die für die effektive Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von ART erforderlich ist.

Es gibt vier verschiedene Entwicklungssäulen:

Ideales Alpha-Emitter-Profil: Pb212 hat eine kurze Halbwertszeit, die den Eigenschaften der von ARTBIO verwendeten kleinen Trägermoleküle entspricht und den größten Teil der Energie schnell in den Tumor leitet.

Pb212 hat eine kurze Halbwertszeit, die den Eigenschaften der von ARTBIO verwendeten kleinen Trägermoleküle entspricht und den größten Teil der Energie schnell in den Tumor leitet. Differenzierte ART-Pipeline: ARTBIO verfügt über einen Wirkstoff in der klinischen Entwicklung und weitere Wirkstoffe in der schnellen präklinischen Entwicklung, die alle darauf abzielen, ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu erfüllen.

ARTBIO verfügt über einen Wirkstoff in der klinischen Entwicklung und weitere Wirkstoffe in der schnellen präklinischen Entwicklung, die alle darauf abzielen, ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu erfüllen. Dezentrales ART-Produktionsökosystem: Das Unternehmen baut ein dezentrales End-to-End Produktionsnetzwerk auf, das eine zuverlässige und schnelle Bereitstellung von Therapiekandidaten am Krankenbett ermöglicht.

auf, das eine zuverlässige und schnelle Bereitstellung von Therapiekandidaten am Krankenbett ermöglicht. Proprietäre Pb212-Isolationstechnologie: Die AlphaDirect™ -Technologie von ARTBIO liefert hochreines Pb212 aus allgemein verfügbaren Rohstoffen.

Ein kompetentes Führungsteam

ARTBIO hat ein erstklassiges Team aus talentierten Fachkräften zusammengestellt, das mehrere Disziplinen und Kategorien abdeckt.

„Das Team von ARTBIO ist hochqualifiziert und engagiert. Es vereint eine einzigartige Kombination aus Fachwissen aus den Bereichen Radioliganden, Arzneimittelentwicklung und Onkologie", sagte Ted W. Love, M.D., Vorstandsvorsitzender von ARTBIO. „Ich glaube, dass der Ansatz von ARTBIO für die Zukunft der Radioliganden-Therapie steht und die Krebsbehandlung grundlegend voranbringen wird.

Die Leitung umfasst:

Geschäftsführung

Emanuele Ostuni, Ph.D., Chief Executive Officer; vormals Head of Europe for Cell and Gene Therapy bei Novartis Oncology

Bharat Lagu, Ph.D., Senior Vice President und Head of Discovery; ehemaliger Head of Drug Discovery bei Mitobridge (übernommen von Astellas)

Victor Paulus, Ph.D., Senior Vice President und Head of Regulatory Affairs; früher SVP of Regulatory Affairs bei Fusion und Advanced Accelerator Applications

Vicki Jardine, M.D., Ph.D., Vice President of Clinical Development; vormals Senior Clinical Development Leader (Alpha Radioligand Therapies) bei Bayer

Gjermund Olsen, Director of Manufacturing; ehemaliger Head of Technology Development (Radiotherapies) bei Bayer

Wissenschaftlicher Beirat

Øyvind Bruland, M.D.; Vorsitzender und Mitbegründer von ARTBIO SAB

Roy Larsen, Ph.D.; Mitbegründer von ARTBIO

Oliver Sartor, M.D.; Director of Radiopharmaceutical Trials, Mayo Clinic

Richard P. Baum, M.D.; Präsident der International Centers for Precision Oncology (ICPO) Academy und Berater am Advanced Center for Radiomolecular Precision Oncology (RPO) am Curanosticum Wiesbaden-Frankfurt

Dennis Benjamin, Ph.D.; ehemaliger Head of R&D bei Seagen

Vorstand

Ted W. Love, M.D.; Vorstandsvorsitzender ARTBIO; Vorstandsvorsitzender Biotechnology Innovation Organization (BIO)

Alex Pasteur, Ph.D.; Partner bei F-Prime Capital

Otello Stampacchia, Ph.D.; Managing Director und Gründer bei Omega Funds

Roy Larsen, Ph.D.; Mitbegründer von ARTBIO, Gründer von Sciencons

Anders Tuv, Partner bei Radforsk

Susanne Schaffert, Ph.D.; unabhängige Direktorin bei ARTBIO; ehemals President ofNovartis Oncology und Advanced Accelerator Applications

Emanuele Ostuni, Ph.D.; Chief Executive Officer von ARTBIO

Martin Taylor, Ph.D.; Senior Associate bei F-Prime Capital (Observer)

Francesco Draetta, Partner bei Omega Funds (Observer)

„ARTBIO ist ein globales Unternehmen, das in Europa gegründet wurde, wo viele innovative Entwicklungen im Bereich der Radioliganden-Therapie stattgefunden haben", sagte Alex Pasteur, Ph.D., Partner bei F-Prime Capital. „Roy und Øyvind sind Serienunternehmer und verantwortlich für die Entwicklung des einzigen Alphateilchen emittierenden radiopharmazeutischen Produkts, das derzeit auf dem Markt ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit diesem Team, um die Entwicklung ihrer Pipeline zu unterstützen und ihre Vision voranzutreiben, Alpha-Radioliganden-Therapien zu entwickeln, die für Patienten auf der ganzen Welt zugänglich, wirksam und sicher sind."

Informationen zu ARTBIO

ARTBIO ist ein radiopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das die Krebsbehandlung durch die Entwicklung einer neuen Klasse von Alpha-Radioliganden-Therapien (ART) neu definiert. Der einzigartige ARTBIO-Ansatz wählt das optimale Alpha-emittierende Isotop (Pb212) und tumorspezifische Zielstrukturen aus, um hochgradig zielgerichtete Therapeutika zu entwickeln. Die AlphaDirect™ -Technologie des Unternehmens, ein neuartiges Pb212-Isolationsverfahren, ermöglicht einen dezentralen Herstellungsansatz für die zuverlässige Produktion und Bereitstellung von ART. ARTBIO treibt drei Pipeline-Programme voran, wobei sich das Hauptprogramm AB001 derzeit in den ersten Studien am Menschen befindet. ARTBIO kann auf ein langjähriges wissenschaftliches Erbe zurückblicken: fast ein Jahrhundert Pionierarbeit auf dem Gebiet der Strahlentherapie an der Universität Oslo und dem Radium Hospital in Norwegen. Für weitere Informationen besuchen Sie bittewww.artbio.com, und folgen Sie uns auf LinkedIn (@artbio-inc) und Twitter (@artbio_inc).

Informationen zu F-Prime Capital

F-Prime Capital ist ein globales Risikokapitalunternehmen, das in die Bereiche Gesundheitswesen und Technologie investiert, um die größten Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit und Medizin zu lösen. Das Unternehmen handelt gemäß seiner Überzeugung, dass jeder Mensch in der Pflege einen Goldstandard verdient. Seit über 50 Jahren und mit einem Portfolio von fast 300 Unternehmen (Tendenz steigend) in ganz Amerika, Europa und Asien kombiniert unsere unabhängige Risikokapitalgruppe einzigartiges und fundiertes Fachwissen in den Bereichen Biowissenschaften, Gesundheitswesen und Technologie. Auf diese Weise identifizieren und unterstützen wir Gründer mit neuen, innovativen Ideen in den Bereichen Therapeutika, Medizintechnik, IT und Dienstleistungen im Gesundheitswesen. Mit einem verwalteten Vermögen von über 4,5 Milliarden US-Dollar hat unser Team mehr als 30 Unternehmen gegründet oder mitgegründet, darunter Denali, Beam, Innovent, Orchard und Sana. Zudem war es am Aufbau vieler weiterer beteiligt, darunter Blueprint Medicines, Iora Health, PatientPing, Devoted Health, Prime Medicine und Ultragenyx. F-Prime hat seinen Hauptsitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts und betreibt Niederlassungen in London, Großbritannien, und in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.fprimecapital.com und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn .

Informationen zu Omega Funds Omega Funds

wurde 2004 gegründet und ist ein führendes internationales Risikokapitalunternehmen, das Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften gründet und in diese investiert, die auf die dringendsten medizinischen Bedürfnisse der Welt ausgerichtet sind. Omega konzentriert sich auf die Identifizierung und Unterstützung von Unternehmen an wertvollen Wendepunkten im gesamten Innovationsprozess, von der Unternehmensgründung über klinische Meilensteine bis hin zur Markteinführung. Die Portfoliounternehmen der Omega-Fonds haben 49 Produkte in verschiedenen therapeutischen Bereichen wie Onkologie, seltene Krankheiten, Präzisionsmedizin und anderen auf den Markt gebracht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.omegafunds.com.

Informationen zu Radforsk

Radforsk ist eine auf Onkologie spezialisierte Investmentgesellschaft, die sich der Entwicklung von Immuntherapien, Präzisionsmedizin und Radiopharmazeutika widmet. Der Fonds hat eine Evergreen-Struktur, die Flexibilität bietet und die Konzentration auf Investitionen ermöglicht, die langfristigen Wert schaffen. Das Investmentmodell von Radforsk basiert auf einer sehr aktiven Beteiligung als Investor und auch als praktischer Unternehmensentwickler. das Unternehmens-Portfolio von Radforsk reicht von frühen Start-ups bis hin zu börsennotierten Unternehmen mit Produkten auf dem Weltmarkt. Radforsk engagiert sich stark für die Entwicklung eines soliden Ökosystems für Biowissenschaften in Norwegen, um sicherzustellen, dass Portfolio-Unternehmen und neue Innovationen günstige Bedingungen für den Erfolg vorfinden. Radforsk steht hinter einigen der erfolgreichsten Onkologie-Biotech-Unternehmen in den nordischen Ländern und hat diese unterstützt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Chief Investment Officer, Anders Tuv ( at@radforsk.no)

