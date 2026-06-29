HEKS - Hilfswerke der Evang. Kirche / EPER - L'Entraide Protestante Suisse

Erdbeben in Venezuela – HEKS leistet Nothilfe vor Ort

Erdbeben in Venezuela – HEKS leistet Nothilfe vor Ort

Nach den schweren Erdbeben in Venezuela ist HEKS seit der ersten Minute gemeinsam mit seiner lokalen Partnerorganisation «Maniapure» im Einsatz. Während die Lage weiterhin unübersichtlich ist und verlässliche Zahlen zu Opfern und Verletzten fehlen, ist klar, dass die Katastrophe ein enormes Ausmass hat: Zehntausende Menschen sind betroffen, viele davon in abgelegenen Regionen ohne Zugang zu Hilfe.

Die langjährige HEKS-Partnerorganisation «Fundación Proyecto Maniapure» übernimmt derzeit in La Guaira eine führende Rolle in der humanitären Versorgung und hat in den ersten beiden Tagen nach den Beben bereits über 500 Patientinnen und Patienten in mobilen Kliniken behandelt. Der Bedarf ist gewaltig, insbesondere da mehr als 70’000 Menschen von der Aussenwelt abgeschnitten sind.

Die Nachfrage nach den Leistungen ist entsprechend enorm. Trotz schwieriger Umstände und der Beschädigung einer mobilen Klinik von «Maniapure» durch die Landung eines Militärhelikopters laufen die Arbeiten auf Hochtouren. HEKS unterstützt seinen Partner eng und ist mit einem Team in La Guaira anwesend, das die Hilfsmassnahmen koordiniert und ausbaut.

Die Hilfe erfolgt unter sehr schwierigen Bedingungen: Nachbeben, beschädigte Infrastruktur, Versorgungsengpässe und fehlende Koordination erschweren den Einsatz zusätzlich. Dennoch wird die Unterstützung für Binnenvertriebene sowie die medizinische Versorgung laufend erweitert.

In den kommenden Tagen fokussiert sich HEKS auf den Ausbau der Hilfe für Binnenvertriebene, die Wiederaufnahme und Erweiterung der medizinischen Versorgung, die Unterstützung mit Hygieneartikeln, Decken und Haushaltsgegenständen. Dafür rekrutiert HEKS zusätzliches Fachpersonal und stellt die logistischen und finanziellen Strukturen sicher. HEKS beobachtet die Entwicklung weiterhin genau und arbeitet daran, die Hilfe gezielt auszubauen.

Bitte beachten Sie auch unsere Medienmitteilung vom Donnerstag, 25. Juni 2025. Erdbeben in Venezuela: HEKS ist vor Ort und leistet Nothilfe | HEKS

Für Interviews vermitteln wir Ihnen gerne einen HEKS-Mitarbeitenden in La Guaira (Sprachen EN/ES). Bitte melden Sie sich bei der HEKS-Medienstelle unter 076 461 88 70 oder helen.arnet@heks.ch.

Helen Arnet Medien & Information HEKS - Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz Seminarstrasse 28 / Postfach CH - 8042 Zürich Telefon: 076 461 88 70