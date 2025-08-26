Angelalign Technology Inc.

Angelalign Technology gibt Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt und erhöht gleichzeitig Investitionen in den Bereichen Recht, Lieferkette und Datensicherheit

San Clemente, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Angelalign Technology Inc. („Angel" oder das „Unternehmen") (6699.HK) hat seine Zwischenergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt gegeben. Das Unternehmen erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres eine solide Leistung.

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 verzeichnete Angel einen Umsatzanstieg von 33,1 % gegenüber dem Vorjahr auf 161,4 Mio. USD, mit einem Bruttogewinn von 100,6 Mio. USD und einem bereinigten Nettogewinn von 19,5 Mio. USD. Das weltweite Volumen an Clear-Aligner-Behandlungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 47,7 % auf etwa 225.800 Fälle.

Das Wachstum bei den Falllieferungen sowie die effizienten Abläufe in den Behandlungsplanungszentren und Produktionsstätten für durchsichtige Zahnspangen führten zu einer Verbesserung des Umsatzes, des Bruttogewinns und des Betriebsgewinns im Vergleich zum Vorjahr. Die Rentabilität des Unternehmens im Berichtszeitraum profitierte auch von einem strengen Kostenmanagement in Erwartung eines unsicheren Zollumfelds, einschließlich der Verzögerung bei der Einstellung bestimmter Mitarbeiter in den Bereichen Vertrieb und Marketing, klinischer Support und Kundendienst sowie der Verzögerung beim Betrieb unserer Behandlungsplanungszentren und Produktionsstätten außerhalb des chinesischen Festlands.

Angel erhöht strategisch seine langfristigen Investitionen in mehreren Schlüsselbereichen, um eine nachhaltigere internationale Präsenz aufzubauen. Das Unternehmen plant, seine Investitionen in Vertrieb und Marketing, klinische Unterstützung und Kundenservice zu erhöhen, Behandlungsplanungszentren und Produktionsstätten außerhalb Chinas einzurichten und zu betreiben, seine rechtlichen Kapazitäten zur Förderung der Strategie zum Schutz geistigen Eigentums („IP") und zur Einhaltung von Vorschriften kontinuierlich zu stärken und seine Datensicherheitsinfrastruktur weiter zu verbessern.

In Märkten außerhalb Festlandchinas stieg das Fallvolumen von Angel im Vergleich zum Vorjahr um 103,5 % auf 117.200 Fälle. Das starke Wachstum spiegelt sowohl die niedrige Ausgangsbasis im Vorjahr als auch erste Erfolge in neuen Märkten wider. Angel erweiterte seine Reichweite durch hochwertige Behandlungsplanung, zuverlässige Lieferungen und kontinuierliche Weiterbildungsprogramme mit wichtigen Meinungsführern (KOLs).

Auf dem chinesischen Festlandmarkt stieg das Absatzvolumen von Angel im Vergleich zum Vorjahr um 14 % auf etwa 108.600 Fälle. Das Unternehmen setzte eine zukunftsorientierte Wachstumsstrategie um, wobei es frühzeitige kieferorthopädische Behandlungen und aufstrebende Märkte als wichtige Triebkräfte für nachhaltiges Wachstum priorisierte.

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 führte Angel innovative Produkte und Lösungen ein, die sich auf die frühzeitige kieferorthopädische Behandlung und komplexe Fälle konzentrierten und gleichzeitig intelligente Erstberatungen und Tools zur Behandlungsüberwachung in seine Lösungen integrierten. Das Unternehmen führte gemeinsam mit mehreren Universitäten Forschungsarbeiten durch, um wichtige klinische Innovationen hervorzubringen.

Die IP-Strategie und Compliance des Unternehmens bleiben weiterhin zentrale Prioritäten. Im Zuge seiner globalen Expansion hat Angel erhebliche Investitionen in die Stärkung seiner rechtlichen Kompetenzen getätigt. Das Unternehmen plant, seine Tradition der Produktinnovation fortzusetzen und gleichzeitig seine Rechte an geistigem Eigentum energisch zu verteidigen.

Um der wachsenden Marktnachfrage gerecht zu werden, baut Angel ein intelligentes Fertigungssystem von Weltklasse auf, bei dem Nutzerorientierung, ökologische Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit im Vordergrund stehen. Das Unternehmen plant, Produktions- und Behandlungsplanungsanlagen an wichtigen Standorten weltweit zu errichten oder zu erweitern, um eine zeitnahe und stabile Versorgung seiner Kunden weltweit mit Produkten und Dienstleistungen sicherzustellen. Beispielsweise bieten Behandlungsplanungszentren in Brasilien und Südostasien derzeit Behandlungsplanungsdienste für die Vereinigten Staaten an.

Das Unternehmen hat außerdem erhebliche Ressourcen in die Verbesserung der Datensicherheitsinfrastruktur und der betrieblichen Prozesse investiert, um die Einhaltung der Datensicherheits- und Datenschutzbestimmungen in allen wichtigen Märkten sicherzustellen. Dies stellt bislang eine erhebliche Investition dar und wird auch weiterhin eine fortlaufende Aufgabe bleiben.

Fox Hu, CEO von Angel, erklärte: „Wir sind weiterhin zuversichtlich hinsichtlich der langfristigen Wachstumsaussichten der globalen Clear-Aligner-Branche. Zu den wichtigsten Prioritäten zählen die Skalierung der Produktion von Alignern und Behandlungsplänen, die Verbesserung der klinischen Fähigkeiten, die Fortsetzung unserer Tradition der Produktinnovation mit angemessenem Schutz des geistigen Eigentums, die Erhöhung unserer Investitionen in die Compliance und die Förderung eines nachhaltigen Wachstums in allen Regionen."

Informationen zu Angelalign Technology Inc. Angelalign Technology Inc. wurde 2003 gegründet und hat bereits 1,5 Millionen Menschen ein strahlendes Lächeln geschenkt. Das Unternehmen bietet digitale, technologiebasierte Produkte und Dienstleistungen im Bereich der transparenten Zahnspangen an, die den Anforderungen von Zahnärzten und Patienten weltweit gerecht werden. Die innovativen Produkte und technischen Dienstleistungen des Unternehmens haben es zu einem führenden Anbieter in der Kieferorthopädie-Branche gemacht. Im Jahr 2021 wurde Angelalign Technology Inc. an der Hongkonger Börse notiert. Im Jahr 2023 startete das Unternehmen seine globale Expansionsstrategie, so dass seine Produkte und Dienstleistungen nun in über 50 Ländern und Regionen angeboten werden. Erfahren Sie mehr unter angelaligner.com.

