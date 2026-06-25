HEKS - Hilfswerke der Evang. Kirche / EPER - L'Entraide Protestante Suisse

MEDIENMITTEILUNG: Erdbeben in Venezuela - HEKS ist vor Ort und leistet Nothilfe

HEKS ist vor Ort und leistet Nothilfe

Gestern Abend erschütterten zwei schwere Erdbeben den Nordwesten Venezuelas. Die venezolanische Regierung hat den Notstand ausgerufen, Rettungskräfte suchen weiter nach Verschütteten. Nach aktuellen Berichten sind mindestens 164 Menschen ums Leben gekommen, über 1000 wurden verletzt, zahlreiche Gebäude sind eingestürzt. Das wahre Ausmass der Zerstörung wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Die US-Erdbebenbehörde USGS geht jedoch davon aus, dass die Zahl der Todesopfer um ein Vielfaches höher liegt. Vor allem, da bislang keine offiziellen Informationen aus der Küstenregion La Guaira vorliegen, die zu den am stärksten betroffenen Gebieten zu gehören scheint.

Ein Team von HEKS wird auf dem Landweg von Kolumbien aus nach La Guaira zu reisen. Es wird morgen vor Ort einsatzbereit sein. Im Katastrophengebiet arbeitet HEKS mit «Maniapure», einer langjährigen Partnerorganisation zusammen. Diese hat beim Erdbeben selbst Mitarbeitende verloren und führt im Moment eine Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse vor Ort durch.

Zusammen mit «Maniapure» leistet HEKS in einem ersten Schritt Nothilfe in Form von Lebensmitteln, Wasser und Notunterkünften im Umfang von 250'000 Schweizer Franken. In einem zweiten Schritt können Unterstützung in Form von Hygiene- und Sanitäreinrichtungen sowie weiteren Notunterkünften geleistet oder Wiederaufbau-Aktivitäten evaluiert werden.

HEKS hat einen deutschsprechenden Mitarbeiter vor Ort. Gerne vermitteln wir Ihnen ein Gespräch mit Florian Stodolny (DE, EN), HEKS-Landesdirektor ad interim für Kolumbien. Für Interviewanfragen wenden Sie sich bitte per Mail an helen.arnet@heks.ch oder an 076 461 88 70 .

Helen Arnet Medien & Information HEKS - Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz Seminarstrasse 28 / Postfach CH - 8042 Zürich Telefon: 076 461 88 70