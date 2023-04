news aktuell Academy

Call-to-Action: So formulieren Sie wirksame Handlungsaufforderungen

Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

An Handlungsaufforderungen scheiden sich regelmäßig die Geister. Die einen rufen an allen Ecken und Enden: "Kauf.Mich.Jetzt!". Die anderen möchten ihrer Zielgruppe nicht auf die Nerven gehen und halten sich mit den sogenannten Call-to-Actions stark zurück. Die Wahrheit liegt - wie so oft - in der Mitte und vor allem im Wie.

Termin: Dienstag, 13. Juni 2023, 09:30 - 10:30 Uhr

Wie Sie Ihre Zielgruppe überzeugend und planvoll dazu motivieren, aktiv zu werden.

Der Call-to-Action ist ein Wegweiser. Wenn er fehlt oder nicht zündet, erreichen Unternehmen und Organisationen nur schwer ihre Ziele in digitalen Medien. Beiträge auf Instagram oder LinkedIn verpuffen, Landingpages oder Websites konvertieren nicht.

Simone Maader zeigt ihnen in diesem Webinar, worauf es ankommt, damit Sie in Zukunft wirksame Handlungsaufforderungen formulieren.

Programm:

Wie verschieden Call-to-Actions aussehen bzw. klingen

Welche Ziele wir (jenseits des Verkaufs) damit erreichen können

An welchen Stellen im Internet sich der Einsatz lohnt

Praxisbeispiele gelungener CTAs

Dieses Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit sowie Selbstständige, die Content wie Social-Media-Posts, Blogartikel oder auch Website-Texte und Landingpages selbst erstellen.

Die Referentin Simone Maader arbeitet seit 14 Jahren freiberuflich als Texterin und Content-Strategin für Selbstständige und Unternehmen aus dem Mittelstand. Sie ist gelernte Journalistin und war nach ihrem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk mehrere Jahre für das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein als Reporterin, Autorin und Moderatorin im Einsatz. Seit weit mehr als einem Jahrzehnt gehört ihr Herz nun aber der Online-Welt und damit auch dem Schreiben von Web-Texten. Darüber hinaus coacht Simone Maader ihre Kund*innen im Umgang mit Social Media, gibt Workshops und hält Vorträge. Ihr Ziel: Aha-Erlebnisse schaffen, inspirieren und das Netz von langweiligen Inhalten befreien.

Eckdaten für das Online-Seminar Call-to-Action: So formulieren Sie wirksame Handlungsaufforderungen

Termin: Dienstag, 13. Juni 2023, 09:30 - 10:30 Uhr

Teilnahmegebühr: 85 EUR zzgl. MwSt. / 101,15 EUR inkl. MwSt.

Mindestzahl Teilnehmende: 10

Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Hier geht´s zur Anmeldung.

Mehr Informationen zur news aktuell Academy