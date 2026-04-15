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PR-Trendmonitor 2026: Peu de mouvements sur les salaires

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Zürich (ots)

Peu de mouvements du côté des salaires, mais pas de grande frustration non plus : dans le secteur de la communication, les revenus évoluent peu. Pourtant, la majorité des professionnels des RP se disent très ou plutôt satisfaits de leur salaire actuel, et seul un peu plus d'un salarié sur dix envisage de changer d'emploi pour cette raison. Telles sont les conclusions du dernier PR-Trendmonitor de news aktuell, filiale de la dpa, et de P.E.R. Agency. Au total, 79 spécialistes et cadres des RP en Suisse ont participé à l'enquête.

Salaires : le temps s'est arrêté partout

Pour une large majorité, les salaires font du surplace. Ainsi, 57 % des communicatrices et communicateurs travaillant dans des services de presse indiquent que leur salaire est resté inchangé au cours des douze derniers mois. Dans les agences de RP, ils sont même 62 %.

Seul environ un tiers (31 %) des employés des services de presse a pu se réjouir d'une évolution salariale positive. Dans les agences de RP, ils sont 29 %.

Baisse de salaire : pour 12 % des professionnels des RP travaillant dans des services de presse, la situation salariale s'est même détériorée au cours des douze derniers mois. Côté agences, ils sont également 9 %.

Services de presse et agences de RP : très ou plutôt satisfaits du salaire actuel

Bien que les salaires n'aient augmenté que légèrement, la majorité des professionnels des RP se disent plutôt, voire très, satisfaits de leur salaire actuel. Dans les agences de RP, 33 % déclarent être très satisfaits et 9 % plutôt satisfaits. Dans les services de communication, 14 % sont très satisfaits et pas moins de 46 % plutôt satisfaits.

21 % des spécialistes des RP travaillant dans des services de communication ont une attitude neutre vis-à-vis de leur salaire. Dans les agences de RP, cette proportion est deux fois plus élevée, avec 43 %.

En revanche, près d'un cinquième (19 %) des employés des services de communication se disent plutôt insatisfaits de leur revenu. À titre de comparaison, ils ne sont que 10 % dans les agences de RP. Par ailleurs, 5 % des répondants côté agences se déclarent même très insatisfaits.

Négociation salariale : aucun progrès non plus.

Sur la question des négociations salariales, les personnes interrogées sont unanimes : la moitié (53 %) s'attend cette année à ce qu'elles ne deviennent ni plus faciles ni plus difficiles. En revanche, 39 % pensent qu'elles deviendront plutôt, voire clairement, plus difficiles. Seuls 3 % voient une chance que les discussions soient plus faciles.

Changer d'emploi n'est pas un sujet.

Et, au total, seuls 11 % des professionnels des RP interrogés envisagent de changer d'emploi en raison de salaires stagnants et de renégociations plus difficiles, tandis que la grande majorité (75 %) n'y voit aucune raison. Les 14 % restants sont encore indécis.

Le souhait de suivre des formations externes et d'obtenir des jours de congé supplémentaires.

Outre le salaire, les prestations les plus souvent souhaitées sont des offres de formation externe (46 %) et des jours de congé supplémentaires (32 %). Près d'un cinquième (18 %) espère avoir la possibilité de travailler à l'étranger. 16 % souhaitent de meilleures options de télétravail et 13 % des horaires de travail plus flexibles.

Tous les résultats en un coup d'oeil :

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre salaire actuel ?

Services de communication (base : l'ensemble des répondants, N = 58)

Très satisfaits 14 %

Plutôt satisfaits 46 %

Neutre 21 %

Plutôt insatisfaits 19 %

Très insatisfaits - %

Agences de RP (base : l'ensemble des répondants, N = 21) :

Très satisfaits 33 %

Plutôt satisfaits 9 %

Neutre 43 %

Plutôt insatisfaits 10 %

Très insatisfaits 5 %

Comment votre salaire a-t-il évolué au cours des 12 derniers mois ?

Services de communication (base : l'ensemble des répondants, N = 58) :

Augmenté 31 %

Resté inchangé 57 %

Diminué 12 %

Agences de RP (base : l'ensemble des répondants, N = 21) :

Augmenté 29 %

Resté inchangé 62 %

Diminué 9 %

Pensez-vous que votre négociation salariale sera plutôt plus facile ou plus difficile cette année ?

Clairement plus facile - %

Plutôt plus facile 3 %

Ni l'un ni l'autre 53 %

Plutôt plus difficile 19 %

Clairement plus difficile 20 %

Ne sait pas 5 %

Base: l'ensemble des répondants, N = 79

Envisagez-vous de changer d'emploi en 2026 si votre salaire n'évolue pas comme vous le souhaitez ?

Non 75 %

Peut-être 14 %

Oui 11 %

Base: l'ensemble des répondants, N = 79

Quelles prestations supplémentaires souhaiteriez-vous cette année, en plus du salaire ?

Offres de formations externe 46 %

Jours de congé supplémentaires 32 %

Possibilité de travailler à l'étranger 18 %

Meilleures options de télétravail 16 %

Horaires de travail plus flexibles 13 %

Autres 22 %

Base: l'ensemble des répondants, N = 79 (réponses multiples)

Source : PR Trendmonitor de news aktuell et de l'agence P.E.R. Enquête en ligne réalisée en février 2026 auprès de 79 professionnels de la communication issus d'entreprises et d'organisations en Suisse.

À Propos du PR-Trendmonitor

Le PR Trendmonitor est une enquête en ligne menée par news aktuell, filiale de la dpa, et par l'agence de communication P.E.R. Agency. Des professionnels de la communication issus d'entreprises, d'organisations et d'agences de RP en Suisse et en Allemagne y sont régulièrement interrogés. Les résultats de l'enquête offrent des éclairages solides sur les tendances, les défis et les évolutions qui se dessinent dans le secteur de la communication. Le PR Trendmonitor fournit aux spécialistes et aux cadres des RP des informations précieuses pour leur travail. Publiées depuis plus de 20 ans, ces études se sont imposées comme un indicateur important pour le secteur des RP.

À propos de news aktuell (Suisse) SA:

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