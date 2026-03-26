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Baromètre de l'humeur 2026 des relations publiques : l'incertitude grandit

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Zürich (ots)

Le baromètre de l'humeur 2026 montre : les premières fissures apparaissent dans les fondations du secteur des relations publiques. Certes, la majorité des professionnels de la communication se sentent toujours en sécurité dans leur emploi, mais l'incertitude croît de manière perceptible. La principale raison en est la situation économique tendue dans le secteur ou chez l'employeur. Cela se reflète également dans les budgets de communication : près de la moitié des personnes interrogées s'attendent à ce que le budget de communication diminue (fortement) au cours de l'année en cours. En même temps, plus d'un tiers s'attend à ce que l'année 2026 se passe mieux sur le plan professionnel. Telle est la conclusion du PR-Trendmonitor actuel de news aktuell, filiale de la dpa, et de P.E.R. Agency. 302 professionnels et cadres de la communication en Suisse et en Allemagne ont participé à l'enquête.

L'insécurité de l'emploi augmente nettement

La grande majorité des professionnels des RP (71 %) considèrent toujours leur emploi comme très sûr ou sûr. Toutefois, ce chiffre est nettement inférieur à celui de l'année précédente : en 2025, cette valeur était encore de 81 %. En même temps, l'incertitude augmente : pas moins de 24 % des personnes interrogées déclarent considérer leur emploi actuel comme (très) incertain. À titre de comparaison : en 2025, seuls 14 % considéraient leur poste comme menacé.

La situation économique tendue et les mesures économiques se font sentir

La situation économique est de loin la raison la plus fréquemment citée pour l'insécurité professionnelle - que ce soit en général dans le secteur ou chez l'employeur concerné (63 %). Mais les réductions budgétaires ou mesures économiques (44 %) et les restructurations (42 %) contribuent également au sentiment croissant d'insécurité parmi les professionnels des RP.

29 % observent une diminution de l'importance accordée à la communication dans leur entreprise, et 25 % estiment que les mesures d'externalisation (y compris à l'aide d'outils d'IA) pourraient menacer leur emploi. À cela s'ajoutent 23 % qui sont convaincus que des parties de leur domaine de responsabilité peuvent être remplacées par l'IA. 11 % craignent que leur contrat à durée déterminée ou basé sur des projets soit en danger.

En revanche, se sentent en sécurité ceux qui ont des postes permanents ou une longue ancienneté : à la question de savoir pourquoi ils considèrent leur emploi actuel comme sûr, 66 % citent cette raison. 58 % estiment que leur domaine de travail est stratégiquement important pour l'entreprise. Un peu plus de deux cinquièmes (42 %) misent sur un profil de travail en développement continu.

Les raisons supplémentaires d'un sentiment (très) sécurisé sont la stabilité économique de l'employeur (37 %), le faible degré d'automatisation des tâches (34 %) ainsi que le gain d'importance du travail médiatique grâce à l'IA et à la désinformation (24 %). 19 % de ceux qui évaluent leur emploi comme sûr considèrent en outre leur secteur comme résistant aux crises.

Les budgets de communication toujours sous pression

Cette année également, les budgets de communication affichent peu de croissance : seuls 15 % des professionnels des RP en entreprises et en agences s'attendent à ce que le budget augmente (fortement). Plus d'un tiers (37 %) des personnes interrogées s'attendent à ce qu'il reste inchangé par rapport à l'année précédente. Près de la moitié et donc la grande majorité (47 %) s'attendent cependant à ce que le budget de communication diminue (fortement).

La raison la plus fréquemment citée pour la baisse du budget est les mesures économiques à l'échelle de l'entreprise, mentionnées par 84 % des communicants. Loin derrière suivent les transferts de budget vers d'autres domaines de l'entreprise (37 %), les gains d'efficacité grâce à des outils techniques comme les systèmes d'IA (35 %) et les investissements dans des canaux de communication moins coûteux (28 %). 24 % déclarent avoir un moindre besoin de soutien externe en RP.

Citées de manière secondaire : une mesurabilité insuffisante des RP (16 %), une moindre importance de la communication (12 %) ainsi que la réduction des activités de communication en raison d'un besoin de communication moindre (5 %).

Une vision optimiste du développement des affaires

Malgré une incertitude croissante et des budgets en baisse, la majorité des personnes interrogées envisage l'exercice 2026 avec optimisme. Près d'un tiers évalue le développement général des affaires de sa propre entreprise comme très bon ou plutôt bon (31 %), et la grande majorité de 41 % le juge au moins satisfaisant. En revanche, près d'un quart (24 %) s'attend à un développement des affaires très ou plutôt mauvais.

Des perspectives de carrière positives

Les perspectives de carrière personnelles sont également évaluées de manière majoritairement optimiste : 36 % estiment que leur situation professionnelle s'améliorera clairement ou plutôt en 2026. 34 % ne s'attendent à aucun changement. En comparaison, 22 % évaluent leurs perspectives d'emploi comme plutôt moins bonnes et 7 % même clairement moins bonnes.

Tous les résultats en un coup d'oeil :

Pensez-vous que l'année 2026 sera professionnellement plutôt meilleure ou plutôt moins bonne que l'année 2025 ?

Clairement meilleure : 5 %

Plutôt meilleure : 31 %

Exactement pareil : 34 %

Plutôt moins bonne : 22 %

Clairement moins bonne : 7 %

Ne sait pas : 2 %

Base : Tous les répondants, N = 302

Comment pensez-vous que le budget de communication 2026 évoluera dans votre entreprise / que le budget de communication de vos clients évoluera en 2026 ?

Augmentera fortement : 1 %

Augmentera : 15 %

Aucune modification : 37 %

Diminuera: 40 %

Diminuera fortement: 7 %

Ne sait pas : 1 %

Base : Tous les répondants, N = 302

Si le budget de communication diminue (fortement) : Quelles sont les trois raisons les plus fréquentes pour la baisse du budget de communication dans votre entreprise / chez vos clients ? (trois réponses maximum)

Mesures économiques dans l'entreprise : 84 %

Transferts de budget vers d'autres domaines de l'entreprise : 37 %

Gains d'efficacité grâce au soutien technique (p. ex. IA) : 35 %

Investissements dans des canaux de communication moins coûteux (p. ex. les canaux numériques remplacent l'imprimé ou les événements analogiques) : 28 %

Moindre besoin de soutien externe en RP (plus en interne) : 24 %

Mesurabilité insuffisante (utilité de la communication trop peu démontrable) : 16 %

Moindre importance de la communication pour l'entreprise : 12 %

Réduction des activités de communication en raison d'un moindre besoin de communication : 5 %

Autre : 5 %

Base : Tous les répondants, N = 141 (réponses multiples)

Comment évaluez-vous le développement général des affaires de votre entreprise pour 2026 ?

Très bien 4 %

Plutôt bien 27 %

Satisfaisantes 41 %

Plutôt mal 22 %

Très mal 2 %

Ne sait pas 4 %

Base : Tous les répondants, N = 302

À quel point estimez-vous la sécurité de votre emploi actuel en 2026 ?

Très sûr : 18 %

Sûr : 53 %

Incertain : 21 %

Très incertain : 3 %

Ne sait pas : 5 %

Base : Tous les répondants, N = 302

Si (très) sûr : Pourquoi estimez-vous que votre emploi actuel est sûr ?

J'ai un poste permanent ou une longue ancienneté : 66 %

Mon domaine de responsabilité est stratégiquement important pour l'entreprise : 58 %

Mon profil de poste évolue continuellement (p. ex. nouveaux canaux, formats, technologies) : 42 %

Mon employeur est économiquement très stable : 37 %

Mon emploi n'est que partiellement automatisable : 34 %

Le travail médiatique gagne en importance grâce à l'IA et à la désinformation : 24 %

Je travaille dans un secteur résistant aux crises : 19 %

Autre : 6 %

Aucune des réponses citées : 1 %

Base : Tous les répondants, N = 215 (réponses multiples)

Si (très) incertain : Pourquoi estimez-vous que votre emploi actuel est incertain ?

Situation économique tendue dans le secteur ou chez mon employeur : 63 %

Réductions budgétaires ou mesures économiques dans le domaine de la communication / chez les clients : 44 %

Restructurations ou réorganisations dans l'entreprise / chez les clients : 42 %

Diminution de l'importance des RP / de la communication dans mon entreprise : 29 %

Externalisation des prestations de communication (p. ex. à des prestataires externes ou des outils d'IA) / les clients remplacent de plus en plus les services d'agence par des outils d'IA : 25 %

Des parties de mon domaine de responsabilité peuvent être remplacées par l'IA ou l'automatisation : 23 %

Contrat à durée déterminée / emploi basé sur des projets : 11 %

Autre : 4 %

Base : Tous les répondants, N = 73 (réponses multiples)

À propos du PR-Trendmonitor

Le PR-Trendmonitor est un sondage en ligne réalisé par news aktuell, filiale de la dpa, et l'agence de communication P.E.R. Agency. Des professionnels de la communication d'entreprises, d'organisations et d'agences de RP en Suisse et en Allemagne sont régulièrement interrogés. Les résultats de l'enquête donnent un aperçu fondé des tendances, des défis et des évolutions qui se dessinent dans le secteur de la communication. Le PR-Trendmonitor fournit aux professionnels et aux cadres des RP des informations précieuses pour leur travail. Les études sont publiées depuis plus de 20 ans et se sont établies comme un indicateur important pour le secteur des RP.

L'enquête en ligne de cette année a eu lieu en février 2026. 302 professionnels de la communication issus d'entreprises et d'organisations en Suisse et en Allemagne y ont participé.

À propos de news aktuell (Suisse) SA

news aktuell (Suisse) SA a été créée en l'an 2000 par l'agence de presse nationale KEYSTONE-ATS en tant que joint-venture avec l'agence de presse allemande dpa et appartient maintenant entièrement au groupe dpa. news aktuell offre aux entreprises et aux organisations un accès efficace aux médias et au public. La filiale de la dpa conseille ses clients personnellement et d'égal à égal, et les aide à publier facilement et efficacement leurs communiqués de presse. En utilisant les outils intelligents ots et renteria, le contenu des relations publiques atteint tous les formats de médias tels que les titres imprimés classiques, les portails en ligne ou les réseaux sociaux. Le réseau de diffusion ots offre de la portée et de la pertinence aux contenus RP multimédias. Le logiciel RP renteria met à disposition des contacts de qualité qui permettent de s'adresser personnellement aux professionnels de la presse. De plus, news aktuell publie tous les contenus RP de sa clientèle sur la plateforme www.presseportal.ch. Tous les groupes cibles pertinents sont atteints dans le monde entier, des rédactions aux influenceurs numériques en passant par les blogs spécialisés. Un réseau international pour la publication des actualités de l'entreprise, ainsi que des annonces natives dans des médias de haut niveau et des annonces display dans des lieux très fréquentés complètent l'offre.