Final Call für den PR-Bild Award 2020: Bis zum 2. Oktober abstimmen

Zürich (ots)

Noch bis Freitag kann die Öffentlichkeit unter www.pr-bild-award.ch abstimmen, welche PR-Bilder es dieses Jahr auf das Siegertreppchen des PR-Bild Award von news aktuell schaffen. Im Vorfeld hatte eine Fachjury aus Medien- und Kommunikationsexperten eine Vorauswahl in Form einer Shortlist getroffen. Die Sieger werden durch die Stimmen von Jury und Öffentlichkeit ermittelt und im Herbst bekannt gegeben. Die dpa-Tochter vergibt den renommierten Branchenpreis bereits zum 15. Mal.

Mit knapp 900 Bildern gab es in diesem Jahr über 300 Einreichungen mehr als im Vorjahr. An der öffentlichen Abstimmung haben bisher bereits über 18'000 Personen teilgenommen. Das ist ein Zuwachs von 4'000 Teilnehmern im Vergleich zum vergangenen Jahr, was einer Steigerung von 29 Prozent entspricht.

"Der starke Anstieg sowohl bei den Einreichungen der Bilder als auch bei den Votings zeigen, wie relevant der PR-Bild Award von news aktuell in der Branche ist", so Eljub Ramic, Geschäftsführer von news aktuell (Schweiz) AG und Jurymitglied beim PR-Bild Award 2020. "Wir freuen uns über die starke Resonanz - insbesondere in diesem aussergewöhnlichen Jahr. Zurzeit zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Wer den Award in 2020 gewinnt, hängt tatsächlich von den Stimmabgaben in den verbleibenden Tagen bis zum 2. Oktober ab."

Wie in den vergangenen Jahren vergibt news aktuell Schweiz den PR-Bild Award zusammen mit news aktuell Deutschland und APA-Comm aus Österreich. Medienpartner sind das Schweizer Wirtschaftsmagazin der Kommunikation und Werbung "persönlich", das deutsche Magazin für Kommunikation "pressesprecher" und das österreichische Leitmedium für Werbung, Medien und Marketing "Horizont".

Die nominierten 60 Bilder in den Kategorien Lifestyle, NGO-Foto, Portrait, Reisen, Social-Media-Foto sowie Storys & Kampagnen können unter nachfolgendem Link heruntergeladen werden. Siedürfen ausschliesslich in einem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden, immer in Bezug auf den PR-Bild Award 2020: http://pr-bild-award.de/shortlist2020.zip

Shortlist 2020:

Lifestyle

Ebility GmbH / D

FALKE / D

Hochschule der Medien / D

Juice Technology AG / CH

Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser / A

mococo medienmanufaktur für Haarstudio Elisabeth / D

Philippines Department of Tourism / D

RSG Group GmbH / D

SPORTFIVE / D

Wort & Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co. KG / D

NGO

Brot für die Welt / D

Cap Anamur/Deutsche Not-Ärzte e.V. / D

Don Bosco Deutschland / D

Kindermissionswerk ,Die Sternsinger´ / D

Planet Action / D

SOS-Kinderdörfer weltweit / D

Stand by me Lesvos/Lesvosmatters.com / D

Tier im Fokus (TIF) / CH

Two Little Designers für Sternenkind.org / D

Zeltschule e.V. / D

Portrait

Digitec Galaxus AG / CH

FC Schalke 04 Basketball / D

Kühl PR für EUROPA (Sony Music Entertainment Germany GmbH) / D

Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser / A

Lebenshilfe Wien / A

Philippines Department of Tourism / D

Planet Action / D

Pretzlaw Communications für Schlossgut Diel / D

Save the Children Deutschland e.V. / D

Schweiz Tourismus / CH

Reisen

ad publica Public Relations GmbH für Metaxa / D

Aletsch Arena AG / CH

Anke Jobs @ Kreativheimat für GROOTBOS / D

BREPAL e.V. / D ( 2 Nominierungen)

Ferris Bühler Communications GmbH für Edelweiss / CH

Ford-Werke GmbH / D

Heidiland Tourismus AG / CH

Philippines Department of Tourism / D

Winklerhotels / A

Social-Media-Foto

Airbus Operations GmbH / D

Deutsches Meeresmuseum / D

Golin GmbH für WaterWipes / D

haebmau ag für Sony Xperia / D

MAKEUP+HAIR Rahel Taeubert mit icareyoucare.de / D

Malteser Hilfsdienst e.V. / D

Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft / CH

Stiftung SeeYou Familienorientierte Nachsorge Hamburg / D

Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna) / A

Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. / D

Storys & Kampagnen

Alfred Kärcher SE & Co. KG / D

Flughafen Stuttgart GmbH / D

Golin GmbH für WaterWipes / D

Kruger Media für Telekom Street Gigs / D

Marc Cain GmbH / D

Philippines Department of Tourism / D

Schweiz Tourismus / CH

Seiring Design Werbeagentur GmbH für Camp Stahl e.V. / D

Technik Museen Sinsheim Speyer / D

Universal-Investment / D

Jury 2020:

- Matthias Ackeret, Chefredaktor "persönlich"

- Mirjam Berle, Director Communications Central & Eastern Europe Goodyear (ab 1.10.2020: Direktorin der Direktion "Öffentlichkeit und Fans" des Deutschen Fußball-Bundes (DFB))

- Ricarda Bohn, Talent der #30u30-Crew 2019 & Corporate Communications Voith

- Amelie Brübach, Talent der #30u30-Crew 2019 & Kommunikationsleiterin Industriemessen Messe Stuttgart

- Boris Entrup, Hair- & Make-up-Artist

- Marie-Theres Fischer, Stellvertretende Ressortleiterin Bildredaktion APA

- Hans-Peter Junker, Chefredaktor VIEW & stv. Chefredaktor der GALA

- Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Unternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag

- Klaus Küpper, Mitglied der Geschäftsleitung Jeschenko MedienAgentur Köln

- Susanne Marell, Juryvorsitzende PR-Bild Award 2020 und CEO Hill+Knowlton Strategies (H+K)

- Johannes Müller, Vice President Corporate Communications bei der BSH Hausgeräte GmbH und freiberuflicher Fotograf mit Fokus auf Kriegs- und Krisengebiete

- Eljub Ramic, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz) AG

- Susan Saß, Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Studien & Publikationen, Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V.

- Monika Schaller, Leiterin Konzernkommunikation und Unternehmensverantwortung Deutsche Post DHL

- Rüdiger Scharf, Leiter Public Relations / Pressesprecher DAK-Gesundheit

- Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell

- Volker Thoms, Chefredaktor Magazin pressesprecher

- Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppelt

Social-Media-Hashtag: #prba20

Über news aktuell (Schweiz) AG:

news aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschen Presseagentur dpa gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur dpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Über die smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder soziale Netzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Journalisten. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf der Plattform www.presseportal.ch. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten rundet das Angebot ab. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redaktoren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern.

