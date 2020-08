news aktuell (Schweiz) AG

Mit diesen Abteilungen haben Medienstellen die meisten Konflikte

Bild-Infos

Download

Zürich (ots)

Die grössten Meinungsverschiedenheiten haben Mediensprecher*innen mit der Geschäftsführung und der IT. Den dritten Platz der internen Konflikt-Partner teilen sich Produktmanagement und Rechtsabteilung. Das ergab eine Umfrage von news aktuell und Faktenkontor. Die dpa-Tochter und Faktenkontor haben bei PR-Fach- und Führungskräften aus Unternehmen nachgefragt, mit welchen Abteilungen sie die stärksten Auseinandersetzungen haben. Rund 60 Kommunikationsprofis nahmen an der Befragung teil.

Am meisten Dispute gibt es mit der Unternehmensleitung. Jede vierte befragte Person reibt sich in Diskussionen mit der Geschäftsführung auf (25 Prozent). Wenn es keine Auseinandersetzung mit der Chefetage gibt, dann mit den Kolleg*innen aus der IT. 20 Prozent der Befragten haben regelmässig Meinungsverschiedenheiten mit den ITler*innen. Und auch das Verhältnis zum Produktmanagement und der Rechtsabteilung ist nicht immer eitel Sonnenschein. 17 Prozent der Kommunikator*innen sind sich oft mit diesen beiden Abteilungen uneins.

Besser hingegen kommen die Mediensprecher*innen mit ihren Kolleg*innen aus Produktion, Compliance, Controlling, Social-Media und Business Development aus. Nur sieben Prozent der befragten Personen geben an, dass sie mit diesen Abteilungen die stärksten Konflikte haben. Und nur verschwindende fünf Prozent der PR-Profis stossen ab und zu mit den Verantwortlichen aus dem Kundenservice zusammen.

Mit welchen Abteilungen hat die PR in Ihrem Haus die stärksten Auseinandersetzungen?

Geschäftsführung 25% IT 20% Produktmanagement 17% Recht/Datenschutz 17% Vertrieb 15% Finanzen 14% Marketing 12% Produktion 7% Compliance 7% Controlling 7% Social-Media-Team 7% Business Development 7% Kundenservice 5%

Quelle: Online-Befragung im Rahmen des Trendreports im Februar 2020 von news aktuell und Faktenkontor, Mehrfachnennungen möglich. Datenbasis: 59 Fach- und Führungskräfte aus Medienstellen

Über news aktuell (Schweiz) AG:

news aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschen Presseagentur dpa gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur dpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Über die smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder soziale Netzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Journalisten. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf der Plattform www.presseportal.ch. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten rundet das Angebot ab. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redaktoren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern.

Medienkontakt:

news aktuell (Schweiz) AG

Janina von Jhering

Stellvertretende Leiterin Konzernkommunikation

Telefon: +49 40/4113 - 32598

vonjhering@newsaktuell.de

https://twitter.com/JvJhering