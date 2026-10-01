La saison des fêtes d'Halloween est lancée dès maintenant avec la nouvelle bande-annonce officielle de Scrooge !
Zurich (ots)
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A DÉCOUVRIR UNIQUEMENT AU CINÉMA DÈS LE 11 NOVEMBRE
Paramount Pictures présente
En collaboration avec Domain Entertainment
Une production Wattsco / IN.2 Films
Un film de Ti West
Johnny Depp
"SCROOGE"
RÉSUMÉ
En novembre prochain, Johnny Depp incarne Ebenezer Scrooge. Un nom que vous connaissez, mais une histoire que vous ne connaissez pas. Réalisé par Ti West, le film SCROOGE met également en scène Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, ainsi que Tramell Tillman et Ian McKellen
PRODUCTION EXÉCUTIVE PAR
Ti West, Adam Bohling, David Reid, Stephen Deuters, Jason Forman, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary
PRODUIT PAR
Emma Watts, p.g.a.
SCÉNARIO PAR
Nathaniel Halpern
RÉALISÉ PAR
Ti West
AVEC
Johnny Depp, Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, with Tramell Tillman et Ian McKellen
LE GÉNÉRIQUE N'EST PAS DÉFINITIF ET EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉ
CE FILM N'A PAS ENCORE D'AGE LEGAL
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Contact:
Diana Bolzonello Garnier Sàrl
diana@promopresse.ch
Tel.: 022 342 05 09