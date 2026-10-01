Paramount Pictures

La saison des fêtes d'Halloween est lancée dès maintenant avec la nouvelle bande-annonce officielle de Scrooge !

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Zurich (ots)

DÈS NOVEMBRE, LES FÊTES COMMENCENT PAR DES FOUTAISES !

SI VOUS PENSIEZ CONNAÎTRE SON HISTOIRE, DÉTROMPEZ-VOUS.

REGARDEZ LA BANDE-ANNONCE OFFICIELLE ICI :

https://www.youtube.com/watch?v=Xt7mNHmhd3c

TÉLÉCHARGEZ LA BANDE-ANNONCE OFFICIELLE ICI :

https://www.tmdb.pro/downloadcenter.php?movie=16518&m=k&dir=3_Video

A DÉCOUVRIR UNIQUEMENT AU CINÉMA DÈS LE 11 NOVEMBRE

Paramount Pictures présente

En collaboration avec Domain Entertainment

Une production Wattsco / IN.2 Films

Un film de Ti West

Johnny Depp

"SCROOGE"

RÉSUMÉ

En novembre prochain, Johnny Depp incarne Ebenezer Scrooge. Un nom que vous connaissez, mais une histoire que vous ne connaissez pas. Réalisé par Ti West, le film SCROOGE met également en scène Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, ainsi que Tramell Tillman et Ian McKellen

PRODUCTION EXÉCUTIVE PAR

Ti West, Adam Bohling, David Reid, Stephen Deuters, Jason Forman, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary

PRODUIT PAR

Emma Watts, p.g.a.

SCÉNARIO PAR

Nathaniel Halpern

RÉALISÉ PAR

Ti West

AVEC

Johnny Depp, Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, with Tramell Tillman et Ian McKellen

LE GÉNÉRIQUE N'EST PAS DÉFINITIF ET EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉ

CE FILM N'A PAS ENCORE D'AGE LEGAL

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