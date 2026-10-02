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Antalis signe un accord ferme pour l'acquisition de la branche distribution de papier de la société Papyrus en Suisse, en Allemagne et en Europe de l'Est.

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Lupfig (ots)

Antalis, leader mondial de la distribution de papier, de solutions d'emballage et de supports de communication visuelle, membre du groupe KPP, a signé un accord ferme en vue de l'acquisition de la branche distribution de papier de la société Papyrus en Suisse, en Allemagne, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie.

La finalisation de l'accord reste soumise aux conditions suspensives d'usage ainsi qu'à l'approbation des autorités de la concurrence européennes. Toutes les sociétés concernées poursuivent leurs activités en toute indépendance jusqu'à la conclusion de la transaction.

L'intégration, qui comprend la clientèle et l'infrastructure logistique, permettrait en outre à Antalis de développer sa présence, déjà très solide, dans ces régions, et de consolider sa position de premier distributeur B2B européen. Elle offrirait également de nouvelles possibilités de mieux servir encore les clients sur ces marchés.

Ce rachat permettrait à Antalis d'étoffer son réseau de distribution et son portefeuille clients en Suisse et en Europe centrale et orientale. En intégrant les infrastructures logistiques et les bases clients existantes, Antalis consoliderait sa présence régionale ainsi que son leadership sur le marché B2B européen, garantissant ainsi un service encore plus performant à ses clients.

Au cours de l'exercice 2025, les sociétés visées par l'acquisition ont généré un chiffre d'affaires net de près de 215 millions d'euros avec 255 personnes employées. Grâce à un réseau de douze entrepôts, elles ont servi plus de 13 000 clients à travers toute la région, proposant une gamme de 21 000 références de papier d'impression et de bureau.

" Nous sommes très heureux d'accueillir au sein d'Antalis les équipes d'Europe centrale et d'Europe de l'Est de la société Papyrus. Cette acquisition marque une étape clé dans le renforcement de notre présence et de nos capacités de distribution. Le rapprochement de nos portefeuilles clients, de nos équipes et de nos réseaux logistiques va nous permettre d'enrichir notre offre et d'offrir un accompagnement encore plus performant à nos clients régionaux ", déclare Hervé Poncin, CEO de Antalis.

Niklas Berntsson, Président et CEO de OptiGroup souligne : " Au terme d'une revue stratégique de nos activités, nous avons choisi de céder à Antalis nos opérations de distribution de papier sur ces marchés. Nous sommes convaincus que Antalis dispose de tous les atouts pour faire grandir cette activité et garantir une parfaite continuité de service à nos clients. "

À propos d'Antalis

Antalis est membre du groupe Kokusai Pulp & Paper. Le groupe dont le siège est basé au Japon, est leader mondial de la distribution de papiers, d'emballages et de supports de communication visuelle. Son chiffre d'affaires annuel mondial s'élève à environ 4.2 milliards d'euros. Le groupe emploie 4 300 salariés au service de 100 000 clients dans 34 pays via ses 120 centres de distribution.

Antalis Suisse est l'un des distributeurs de papiers, de solutions d'emballage et de supports de communication visuelle et d'articles d'hygiène tout en étant fournisseur de solutions logistiques sur mesure. Capitalisant sur un savoir-faire développé depuis de nombreuses années, l'entreprise a pour vocation d'apporter des prestations performantes, répondant aux besoins de ses clients, dans les meilleures conditions économiques.

www.antalis.ch