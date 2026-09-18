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CDTL präsentiert auf der IAA Transportation 2026 E-Drive- und EMB-Technologien für Nutzfahrzeuge

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Hannover (ots)

CDTL präsentiert auf der IAA Transportation 2026 in Halle 21, Stand D37, seine neuesten Technologien für Nutzfahrzeuge, darunter dezentrale elektrische Antriebsachsen für Schwerlastfahrzeuge, das elektromechanische Bremssystem EMB sowie Lösungen für Schwerlast-Lkw, Stadtbusse und Nahverkehrssysteme der nächsten Generation.

Die Ausstellung präsentiert die dezentralen E-Antriebslösungen von CDTL, die sich bereits im groß angelegten kommerziellen Betrieb bewährt haben, das EMB-Bremssystem, das nun in Fahrzeugen zum Einsatz kommt, sowie den fortgesetzten Einsatz von Drive-by-Wire--, Brake-by-Wire- und Steer-by-Wire- Ansteuerungstechnologien in einer Vielzahl von Nutzfahrzeuganwendungen.

Die dezentrale elektrische Antriebsachse EA5000NP verfügt über zwei ölgekühlte Motoren, ein Zweiganggetriebe sowie einen unabhängigen Antrieb für das linke und das rechte Rad. Da kein mechanisches Differential vorhanden ist, ermöglicht es eine elektronische Differentialsteuerung, eine Traktionskontrolle und ein unabhängiges Drehmomentmanagement an den einzelnen Rädern. Die 800-V-Konfiguration liefert eine Nennleistung von bis zu 660 kW und eine Spitzenleistung von 900 kW, während die zugrunde liegende Plattform bereits in mehr als 3.000 Fahrzeugen zum Einsatz kommt. Für anspruchsvolle Schwerlastanwendungen liefert die vierstufige elektrische Mehrgang-Antriebsachse EA4800N eine Kraft von ca. 48.000 N•m maximales Drehmoment am Radende pro Achse, mit fast 100.000 N•m sind in einer Konfiguration mit 6×4-Antriebsachsen erhältlich.

Die elektrische Niederflur-Portalachse EA2100N hat sich im gewerblichen Einsatz weit verbreitet und verfügt über bewährte Betriebserfahrungen auf verschiedenen europäischen Märkten, darunter Frankreich, Österreich und Belgien.

Für intelligente Busse und den öffentlichen Nahverkehr der nächsten Generation vereint das EA1100K-Antriebssystem mit Einzelradaufhängung Antrieb, Lenkung und Einzelradaufhängung in einem System und ermöglicht so Allradlenkung, bidirektionalen Betrieb sowie eine zu 100 % tiefliegende Bodenarchitektur. Es ist bereits in China, Malaysia und der Türkei im Einsatz. Das EMB-Bremssystem von CDTL wird nun in Kleinserienfahrzeugen eingesetzt. In Fahrzeuganwendungen kann es das Fahrzeuggewicht um mehr als 100 kg reduzieren, den Bremsweg um etwa 10 % verkürzen und den Energieverbrauch des Bremssystems um bis zu 85,4 % senken, was deutliche Vorteile in Bezug auf Gewichtsreduzierung, Bremsleistung und Energieeffizienz bietet.

Am Press -Tag der Messe stieß der Stand des CDTL auf großes Interesse bei Unternehmen aus der gesamten globalen Wertschöpfungskette für Nutzfahrzeuge, darunter auch Fahrzeughersteller. Eine Reihe führender Branchenvertreter besuchte den Stand und führte technische Gespräche mit dem CDTL-Team.

Das anhaltende Interesse der globalen Branchenakteure spiegelt zudem einen allgemeineren Markttrend wider: Da Nutzfahrzeuge zusehends in Richtung Elektrifizierung, intelligente Systeme und autonomes Fahren voranschreiten, legt die Branche zunehmend Wert auf hocheffiziente E-Antriebssysteme, „Brake-by-Wire"-Technologien und zentrale Fahrzeugantriebsfunktionen.