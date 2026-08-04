Enzene Biosciences Ltd.

Enzene bringt NeX™ auf den Markt, eine umfassende Lösungssuite zur Ermöglichung einer kosteneffizienten und ertragreichen lokalen Bioproduktion

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PUNE, Indien (ots)

Enzene, ein weltweit führendes, kontinuierlich innovatives Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CIDMO™), gab heute die Einführung von NeX™ bekannt, einem bahnbrechenden End-to-End-Partnerschaftsmodell, das es Regierungen, Institutionen und Biopharma-Unternehmen ermöglicht, erstklassige Kapazitäten in der biologischen Produktion dort aufzubauen, wo sie diese benötigen.

NeX basiert auf der bewährten EnzeneX®-Plattform „Fully Connected Continuous Manufacturing™" (FCCM™) des Unternehmens und bietet eine schlüsselfertige, skalierbare und nachhaltige Lösung, um modernste Innovationen in der Herstellung von Biologika transportfähig zu machen – in unmittelbarer Nähe zu Patienten und Lieferketten und ohne die unerschwingliche Kapitalbelastung herkömmlicher Fedbatch-Anlagen. Durch die Förderung einer lokalen, auf FCCM basierenden Produktion können Regierungen die Erschwinglichkeit und den Zugang der Patienten zu lebensrettenden Biologika erheblich verbessern.

Das NeX-Programm von Enzene umfasst eine umfassende Koordination des Ausbaus und der Markteinführung, einschließlich Unterstützung bei der Planung und dem Ausbau von Anlagen, dem Technologietransfer und der Lizenzierung von geistigem Eigentum für die EnzeneX-Plattform, der Personalentwicklung durch das strukturierte Schulungsprogramm „SparX™" des Unternehmens sowie fortlaufender operativer Unterstützung während der Anlaufphase und der Kommerzialisierung. Bei Bedarf erhalten teilnehmende Organisationen zudem Zugang zu ausgewählten Produkten aus dem Biosimilar-Portfolio von Enzene zur Herstellung in ihren eigenen Regionen.

„Der Bau einer herkömmlichen Produktionsanlage für Biologika kostet oft zwischen 300 und 400 Millionen US-Dollar", erklärte Dr. Himanshu Gadgil, CEO von Enzene. „Mit unserer vollständig vernetzten Plattform für die kontinuierliche Produktion lässt sich die gleiche Produktionsleistung bereits für 60 bis 80 Millionen US-Dollar erzielen. Diese Effizienz beruht auf einer kompakten, integrierten Systemarchitektur anstelle der großflächigen Layouts von Fed-Batch-Anlagen, was langfristige Kostenvorteile und hohe Produktausbeuten für lokal hergestellte Biopharmazeutika ermöglicht. Wir führen bereits Gespräche mit zahlreichen Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt und freuen uns darauf, dazu beizutragen, Patienten weltweit mit erschwinglichen Medikamenten zu versorgen."

Das NeX-Programm von Enzene soll Regionen dabei unterstützen, den Aufbau lokaler Biopharma-Kapazitäten und risikominimierter Lieferketten zu beschleunigen, wissenschaftliche Fachkräfte im Inland zu fördern und die langfristigen Herstellungskosten für Patienten vor Ort zu senken. Das Unternehmen geht davon aus, dass im Rahmen des Programms errichtete Anlagen in weniger als drei Jahren die Validierung abschließen und die Betriebsreife erreichen können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.enzene.com/nex.

Informationen zu Enzene

Enzene ist ein Partner im Bereich „Continuously Innovative Development and Manufacturing" (CIDMO™), der Innovatoren und Entwickler von Biosimilars in den Bereichen Forschung, Entwicklung und kommerzielle Versorgung unterstützt. Mit Standorten in Indien und den USA bietet Enzene integrierte Dienstleistungen für die Entwicklung und Herstellung von Biologika an, die auf der EnzeneX®-Plattform für „Fully Connected Continuous Manufacturing™" (FCCM™) basieren. Diese Plattform erzielt weltweit führende Ausbeuten und Kosteneffizienz und ist für die kommerzielle Produktion von Biologika validiert.

Um die regionalen Kapazitäten im Bereich der Biologika auszubauen, bietet Enzene zudem NeX™ an, ein End-to-End-Partnerschaftsprogramm, das Regierungen, Institutionen und Biopharma-Unternehmen beim Aufbau einer lokalen Bioproduktion unterstützt und dabei alle Vorteile der kontinuierlichen Verarbeitung in Bezug auf Produktivität, Betriebskosten und Kapitalausgaben nutzt. NeX bietet umfassende Beratung bei der Anlagenplanung, Technologie- und IP-Transfer, Personalentwicklung durch das SparX™-Schulungsprogramm, betriebliche Überwachung sowie regionsspezifische Unterstützung bei der Pipeline.

Weitere Informationen finden Sie unter www.enzene.com.