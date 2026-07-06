Codis

Codis übernimmt den Standort von Catalent in Nottingham (Großbritannien) und schafft damit Europas führende End-to-End-Kapazitäten im Bereich der Sprühtrocknung

HAVERHILL, England (ots)

Mit dieser Übernahme wird Codis zu einem führenden Anbieter von Komplettlösungen für die Sprühtrocknung in Europa

Nottingham erweitert sein Angebot um die Entwicklung oraler Festdosierungen und die kommerzielle Produktion im kleinen Maßstab und verfügt dabei über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Großbritannien

Die Übernahme stärkt die Kompetenz von Codis im Bereich der Partikeltechnik und ergänzt die Investition in die GEA PSD-4-Anlage im kommerziellen Maßstab in Haverhill, Großbritannien.

Codis, ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das sich auf Sprühtrocknung, amorphe Feststoffdispersionen (ASDs) und fortschrittliche Lösungen im Bereich der Partikeltechnik spezialisiert hat, gab heute eine Vereinbarung mit Catalent Pharma Solutions („Catalent") über den Erwerb des Catalent-Standorts in Nottingham, Großbritannien, bekannt. Die Übernahme, die vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen wird, wird die Kapazitäten in den Bereichen Entwicklung und Produktion oraler Festdosierungen (OSD) im kleinen Maßstab erweitern und Europas führendes Komplettangebot aus einer Hand für integrierte Sprühtrocknungslösungen schaffen – von der Entwicklung über die klinische Versorgung und kommerzielle Zwischenprodukte bis hin zu den endgültigen oralen Darreichungsformen.

Der Standort in Nottingham verfügt über ein äußerst erfahrenes Team und fundiertes wissenschaftliches Fachwissen in den Bereichen Formulierungsentwicklung und klinische Versorgung und liefert seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich Sprühtrocknungs- und OSD-Lösungen im Entwicklungsmaßstab. Codis freut sich sehr, das Team aus Nottingham in der Organisation willkommen zu heißen.

Diese Übernahme wird die großtechnische Sprühtrocknungsanlage von Codis in Haverhill (Großbritannien) strategisch ergänzen, die derzeit erheblich erweitert wird. Dort soll ein neuer kommerzieller Sprühtrockner vom Typ GEA Pharma-SD® PSD-4 installiert werden, dessen Validierung für das Jahr 2027 vorgesehen ist. Zudem wird dies das derzeitige Portfolio von Codis an Lösungen zur Verbesserung der Bioverfügbarkeit erweitern, da an diesem Standort die Entwicklung, die Analytik sowie die klinische und kommerzielle Produktion im kleinen Maßstab unter einem Dach vereint sind.

„Diese strategische Übernahme wird Codis weiter als führenden europäischen Anbieter umfassender Sprühtrocknungslösungen etablieren", sagte Nicolas Fortin, CEO von Codis. „Die unmittelbare Nähe unserer Standorte in Nottingham und Haverhill bietet einen einzigartigen Vorteil. Codis bietet nun Zugang zu bester wissenschaftlicher Expertise in Verbindung mit einer starken, integrierten Produktionskapazität innerhalb einer einzigen Organisation und eines einzigen Qualitätssystems."

Herr Fortin merkte an: „Die meisten kleinmolekularen Wirkstoffkandidaten weisen eine schlechte Löslichkeit auf, und sprühgetrocknete Dispersionen haben sich zu einem der wichtigsten Ansätze zur Verbesserung der Bioverfügbarkeit entwickelt. Dennoch bleibt einer der größten Entwicklungsrisiken der Übergang von der Formulierung zur Produktion im kommerziellen Maßstab. Durch die Zusammenführung von Formulierungsentwicklung und GMP-konformer Herstellung bieten wir den schnellsten und risikoärmsten Weg, um das volle Potenzial eines Moleküls auszuschöpfen."

Über Codis

Codis ist ein weltweit tätiger CDMO-Anbieter, der sich auf kommerzielles Sprühtrocknen, amorphe Feststoffdispersionen, Partikeltechnik und die Herstellung von Fertigarzneimitteln für die Bereiche Pharmazie, Verbrauchergesundheit, Nutrazeutika und rezeptfreie Arzneimittel spezialisiert hat. Mit cGMP-konformen Produktionsanlagen auf einer Fläche von mehr als 400.000 Quadratfuß in St. Louis (Missouri), Seymour (Indiana) und Haverhill (Großbritannien) vereint Codis jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Zulassungsvorschriften sowie seine Stärken in den Bereichen Entwicklung und Fertigung unter einer Marke. Weitere Informationen finden Sie unter www.codis.com