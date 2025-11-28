NBA Trips

Den Traum der NBA hautnah erleben - Luxus-Sportreisen mit NBATrips

Delaware, USA (ots)

Deutsche Basketball-Fans können jetzt den ultimativen amerikanischen Basketball-Traum exklusiv erleben. NBATrips, weltweit führender Anbieter für Luxusreisen rund um die NBA, erweitert sein Angebot nach Europa und präsentiert erstmals maßgeschneiderte Pakete für den deutschen Markt. Die Reisen kombinieren Fünf-Sterne-Komfort, exklusive Einblicke hinter die Kulissen und unvergessliche Erlebnisse.

Das Herzstück von NBATrips: Gäste spielen selbst 5-gegen-5 auf Original-NBA-Courts, dort, wo sonst die Profis vor tausenden Fans antreten. Es geht nicht nur ums Zuschauen - die Teilnehmer werden Teil des Spiels.

Jede Reise ist ein 7-10-tägiges, all-inclusive Erlebnis für bis zu 50 Teilnehmer. Im Programm enthalten sind Luxusunterkünfte, VIP-Transfers, Premium-Sitzplätze bei NBA-Spielen sowie geführte Erlebnistage in legendären Städten wie Los Angeles, Miami, New York oder Washington, D.C. Alles ist auf maximalen Komfort und Spannung ausgelegt - damit die Gäste sich ganz auf das NBA-Erlebnis konzentrieren können.

NBATrips wurde vor vier Jahren von Experten aus Hotellerie, Reisen und Profi-Basketball gegründet und hat sich schnell zu einem internationalen Erfolg entwickelt. Heute begrüßt das Unternehmen Gäste aus über 20 Ländern und öffnet nun gezielt seine Türen für deutsche Fans.

Exklusiver Zugang dank offizieller Team-Partnerschaften

Gäste erleben NBA-Courts wie das Barclays Center, Capital One Arena oder TD Garden hautnah, treffen Basketball-Legenden und werfen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen von Arenen und Kabinen.

Zwei exklusive Programme für Deutschland:

California Glow (31. Dezember - 6. Januar) : Jahreswechsel unter der kalifornischen Sonne mit NBA-Spielen, On-Court-Erlebnissen und Lifestyle-Highlights.

: Jahreswechsel unter der kalifornischen Sonne mit NBA-Spielen, On-Court-Erlebnissen und Lifestyle-Highlights. Florida Vibes (17. - 24. März): Exklusive Events mit den Orlando Magic, On-Court-Spiele und VIP-Erlebnisse in sonnigem Florida.

NBATrips organisiert sämtliche Leistungen - von Flügen über Hotels und Transfers bis zu Spielen und Stadtführungen. Ein Erlebnis für Erwachsene, Paare, Familien und Kinder.

Mehr Informationen und Buchungen: www.nbatrips.com

Den vollständigen Artikel finden hier