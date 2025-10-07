SBV Schweiz. Baumeisterverband

Schweizerischer Baumeisterverband: Lukas Oesch und Thomas Fasel neu in der Geschäftsleitung des Schweizerischen Baumeisterverbands

Zürich (ots)

Mit Lukas Oesch und Thomas Fasel ist die Geschäftsleitung des Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV) wieder komplett. Sie übernehmen die Verantwortungsbereiche Politik und Kommunikation sowie Finanzen und IT.

Seit dem 1. Juni gehört Lukas Oesch (Politik & Kommunikation)zum Führungsteam. Er tritt die Nachfolge von Marcel Sennhauser an. Im November folgt Thomas Fasel (Finanzen & IT), der die Nachfolge von Marisa Lienberger übernimmt. Marcel Sennhauser und Marisa Lienberger haben den Verband im Frühjahr verlassen. Der SBV dankt beiden ausdrücklich für ihr langjähriges Engagement und ihren wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung des Verbands.

Lukas Oesch seit 1. Juni Leiter Politik und Kommunikation

Lukas Oesch ist seit Juni 2025 Vizedirektor sowie Leiter Politik und Kommunikation des SBV. Zusätzlich verantwortet er das Marketing des Verbands. Zuvor prägte er während acht Jahren die politische Kommunikation der Nagra im Zusammenhang mit einem der grössten Infrastruktur- und Bauprojekt der Schweiz. Der promovierte Geologe arbeitete vor seinem Wechsel in die Kommunikation mehrere Jahre in der Forschung.

Thomas Fasel ab November neuer Leiter Finanzen und IT

Thomas Fasel übernimmt ab November die Position als Bereichsleiter Finanzen und IT in der Geschäftsleitung. Der Betriebsökonom und Experte in Rechnungslegung und Controlling bringt breite Erfahrung im Bereich Finanzen, IT und Administration mit. Er war viele Jahre in leitenden Positionen in der Privatwirtschaft tätig.

Mit den beiden Neuzugängen ist die fünfköpfige Geschäftsleitung wieder komplett. Mit den personellen Ergänzungen setzt der SBV auf Kontinuität und eine gezielte Weiterentwicklung des Verbands. Der SBV dankt Peter Riva, der den Bereich Finanzen und IT bis zum Stellenantritt von Thomas Fasel interimistisch mit grossem Engagement führt.