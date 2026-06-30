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Klarer Schutz für den Alltag: Gillette launcht Clear Gel Antitranspirant Deo

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Deutschland (ots)

72 Stunden Schweißschutz durch innovative Clear Gel Formel: Gillette erweitert sein Portfolio um ein neues Antitranspirant Deo für die tägliche Pflegeroutine.

Gillette bringt erstmals ein transparentes Clear Gel Antitranspirant für Männer auf den Markt. Die neue Formel richtet sich an alle, die im Alltag, beim Sport oder in stressigen Situationen auf zuverlässigen Schutz vor Schweiß und Geruch setzen. Gelauncht wird das Clear Gel in drei Düften: Cool Wave, Arctic Ice und Aloe Scent. Die Aloe-Variante ist als Hydrating Gel besonders für empfindliche Haut geeignet.

Die transparente Textur zieht klar ein und hinterlässt keine weißen Rückstände auf Haut oder Kleidung. Dabei bietet das Antitranspirant bis zu 72 Stunden Schutz vor Schweiß und 2x mehr Schweißschutz im Vergleich zu herkömmlichen Deosprays*.

Die Formel setzt dort an, wo Schweiß und Geruch entstehen: Sie hilft, Schweiß zu reduzieren, und wirkt gegen geruchsverursachende Bakterien. Damit ergänzt das Clear Gel die tägliche Pflegeroutine um eine Anwendung für alle Männer, die sich langanhaltende Frische und zuverlässigen Schutz wünschen.

Begleitet wird der Launch durch die Kampagne "Die Wahl ist klar." und die strategische Partnerschaft von Gillette mit dem Audi Revolut F1® Team, die das neue Antitranspirant im Umfeld von überragender Leistung und sportlichen Herausforderungen platziert.

Das Gillette Antitranspirant Clear Gel ist ab Mitte Juni 2026 in Deutschland erhältlich. Die UVP** liegt bei 5,49 EUR.

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*vs. P&G Deosprays

**Verkaufspreise, Vermarktungen und Distributionsentscheidungen (Sortiment, Platzierung) liegen im alleinigen Ermessen des Handelspartners