leif Gmbh

Lust auf Mee(h)r: Mit leif ist jeder Morgen wie Urlaub!

Warum kleine Genussmomente im Alltag für echtes Urlaubsgefühl sorgen

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Lohne (ots)

Warme Pancakes, frisch gebackene Waffeln, cremiges Rührei und eine große Auswahl an kleinen Köstlichkeiten: Für die meisten Menschen gehört ein ausgiebiges Hotelfrühstück zu den schönsten Highlights im Urlaub. Hier wird der Morgen bewusst zelebriert - entspannt, vielfältig und ohne Zeitdruck. Im oft hektischen Alltag zuhause bleibt das Frühstück dagegen meist eine schnelle, funktionale Angelegenheit.

Eine aktuelle Umfrage von leif zeigt: Der Wunsch nach besonderen Genussmomenten in den eigenen vier Wänden ist groß. Dabei braucht es nicht immer die Fernreise oder das Hotelbuffet am Mittelmeer, um sich eine kleine Auszeit zu gönnen. Oft reichen schon smarte, unkomplizierte Rezepte, um dem Alltag für einen Moment zu entfliehen.

Sonne, Strand und Meer: In den Sommermonaten zieht es viele Menschen in den Urlaub. Doch echtes Urlaubsgefühl entsteht nicht nur in fernen Ländern oder luxuriösen Hotels. Gerade die kleinen Genussmomente machen den Unterschied: ein liebevoll gedeckter Frühstückstisch, der Duft von frischem Kaffee und ein entspannter Morgen mit der Familie.

Das Bedürfnis nach einem Frühstück wie im Hotel ist dabei besonders groß. Laut einer aktuellen leif-Umfrage wünschen sich 73 Prozent der Befragten auch zuhause häufiger ein vielfältiges Frühstück wie im Urlaub. Besonders wichtig sind dabei eine große Auswahl an Speisen (66 Prozent), frische Zubereitung (64 Prozent) sowie hochwertige Zutaten (61 Prozent).

Goldbraune Waffeln, fluffige Pancakes mit frischen Früchten oder cremiges Rührei wie aus dem Lieblingshotel verwandeln das eigene Zuhause im Handumdrehen in eine kleine Wohlfühloase.

Genuss im Alltag scheitert oft an Zeit und Aufwand

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit stehen im Alltag jedoch häufig Zeitmangel und der vermeintlich hohe Aufwand. 64 Prozent der Befragten empfinden ein opulentes Frühstück daheim als zu aufwendig, knapp die Hälfte hält es zudem für zu teuer oder schlicht zu kompliziert.

Gleichzeitig wünschen sich viele Menschen einfache Lösungen für unkomplizierte Genussmomente zuhause, etwa schnelle Zubereitungsmöglichkeiten, Inspirationen für besondere Frühstücksideen oder praktische Produkte, die den Aufwand reduzieren. Genau hierfür liefert leif leckere Lösungen.

Zwei Urlaubs-Inspirationen für den Frühstückstisch

Ob süß oder herzhaft: Mit diesen zwei schnellen Rezepten gelingt die kleine Alltagsflucht im Handumdrehen.

Süße Frühstücks-Bowl mit Mini-Pancakes

Manchmal braucht es gar nicht viel für einen gelungenen Start in den Tag: eine entspannte Frühstückspause, fruchtige Zutaten und eine kleine Portion Extraliebe, die sofort gute Laune machen. Für die Mini-Pancakes wird der leif Pancaketeig portionsweise in einer leicht gefetteten Pfanne goldbraun ausgebacken. Anschließend werden die kleinen Pancakes leicht ausgekühlt zusammen mit cremigem Naturjoghurt in einer Bowl angerichtet und mit frischen Heidelbeeren sowie knackigen Granatapfelkernen getoppt. Wer es noch etwas süßer mag, verfeinert die Bowl mit Chocolate-Chunks und einem Schuss Ahornsirup.

Herzhafter Luxus: Cremiges Rührei mit Lachstatar

Feines Lachstatar und cremiges Rührei bringen das Flair eines skandinavischen Boutique-Hotels nach Hause.

Für das Lachstatar werden zunächst Dill und Lachs fein gehackt. Anschließend wird der Lachs mit Limettensaft, Olivenöl und der Hälfte des Dills vermengt und mit Salz sowie Pfeffer abgeschmeckt. Währenddessen etwas Rapsöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und das leif Rührei hineingeben. Den restlichen Dill darüberstreuen und das Rührei bei mittlerer Hitze langsam stocken lassen. Dabei vorsichtig bewegen, damit es besonders locker und cremig bleibt. Zum Servieren die Brotscheiben mit Butter bestreichen und mit Rührei sowie Lachstatar belegen. Nach Belieben mit frischem Dill garnieren.

Für eine lohnende Auszeit braucht es keinen Koffer und keine lange Reise. Mit den cleveren Produkten von leif lassen sich besondere Genussmomente ganz einfach in den Alltag integrieren - denn das schönste Urlaubsziel liegt manchmal direkt auf dem eigenen Teller.

Über leif

Die leif GmbH ist ein deutscher Lebensmittelhersteller, der sich auf süße Klassiker und herzhafte Gerichte mit Ei spezialisiert hat. Im Sortiment des Unternehmens befinden sich Waffel- und Pancake-Teige sowie Rührei - und seit neuestem mit dem pflanzenbasierten Rührei auch eine vegane Alternative. Die Mission des Unternehmens bleibt es, Genuss und den Spaß am Kochen untrennbar miteinander zu verbinden. Die Zubereitung der leckeren Gerichte wird zum Kinderspiel. Denn die hochwertigen Produkte sind aufgrund ihrer feinen Rezeptur absolut gelingsicher, sodass auch Kochanfänger im Handumdrehen Genussmomente schaffen können. Die Gerichte können zudem individuell nach Lust und Laune verfeinert werden. Der eigenen Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Damit werden die praktischen Gerichte nicht nur zum Frühstück, sondern auch zum Mittagessen und Abendbrot kombinierbar.

Weitere Informationen und leckere Rezepte auf www.leif-genuss.de.