GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE von Gore Verbinski begeistert das Publikum!

Glanzvolle Premiere auf den 76. Internationalen Filmfestspielen Berlin

München (ots)

Bei den 76. Internationalen Filmfestspielen Berlin feierte GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE seine Premiere im festlichen Rahmen der "Berlinale Special Gala". Der Abend nahm seinen Auftakt am Berlinale Palast, wo Constantin Film CEO Oliver Berben gemeinsam mit Martin Bachmann (Vorstand) und Produzent Robert Kulzer den Oscarpreisträger und Regisseur Gore Verbinski, sowie das wunderbare Ensemble Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz und Asim Chaudhry begrüßten. Vor den jubelnden Fans und Fotografen lieferten sie eine wilde Show auf dem Roten Teppich - inklusive Spagat von Haley Lu Richardson und Sam Rockwell!

Im Anschluss eroberten die Stars am Zoo Palast unter tobendem Applaus den zweiten Roten Teppich des Premierenabends, während sich Branchenvertreter, Presse und geladene Gäste versammelten und für eine furiose Stimmung sorgten. Mit der anschließenden Premieren-Vorführung erreichte der Abend seinen Höhepunkt: Die Sci-Fi-Actionkomödie wurde dem Berlinale-Publikum präsentiert und im Anschluss minutenlang gefeiert.

Hier geht es zum Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8Xg5FhAFq2U

In GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE betritt ein "Mann aus der Zukunft" (Sam Rockwell) ein Diner in Los Angeles. Dort muss er aus den anwesenden Gästen genau die richtige Kombination (Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple) rekrutieren, um in einer nächtlichen Mission die Welt zu retten.

Zu den Darsteller*innen gehören der Academy Award®-, BAFTA®- und Golden Globe®-Gewinner Sam Rockwell ("Argylle", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Jojo Rabbit", "Vice - Der zweite Mann"), Haley Lu Richardson ("The White Lotus", "Drei Schritte zu Dir", "Columbus"), Michael Peña ("Der Griff nach den Sternen", "Der Marsianer - Rettet Mark Watney", "American Hustle", "End of Watch"), die Emmy®-nominierte Zazie Beetz ("Joker: Folie à Deux", "Joker", "Atlanta") und die BAFTA®-Preisträgerin und Golden Globe®-Nominierte Juno Temple ("Fargo", "Ted Lasso", "The Offer", "Abbitte").

GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE ist eine Produktion der Constantin Film mit Blink Wink Productions und 3 Arts Entertainment. Regie führt Gore Verbinski, das Drehbuch stammt von Matthew Robinson. Produzent*innen sind Gore Verbinski, Robert Kulzer, Erwin Stoff, Oly Obst und Denise Chamain. Executive Producer sind Oliver Berben, Matthew Robinson, Richard Wright, George Parra, Michael Rothstein, Sam Hall und Warren Goz. Den Weltvertrieb übernimmt north.five.six.

Kinostart: 12. März 2026 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple

Drehbuch: Matthew Robinson

Regie: Gore Verbinski

Produzent*innen: Gore Verbinski, Robert Kulzer, Erwin Stoff, Oly Obst, Denise Chamain

Executive Producer: Oliver Berben, Matthew Robinson, Richard Wright, George Parra, Michael Rothstein, Sam Hall, Warren Goz

Szenenfotos, Presseheft, die Bilder vom Roten Teppich sowie EPK- und APK-Material stehen zum Download bereit unter: https://presse.constantin.film/