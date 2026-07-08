Unternehmensgruppe NOZ/mh:n

M-TOURS Erlebnisreisen und Nordsee-Zeitung treiben digitale Leserreisen voran

Osnabrück (ots)

Der touristische Full-Service-Dienstleister M-TOURS Erlebnisreisen baut seine Marktposition im Segment der Regionalmedien weiter aus und kooperiert mittlerweile mit rund 80 Partnerverlagen in ganz Deutschland. Durch eine zunehmende Digitalisierung der Vertriebswege und die Konzentration auf exklusive Reisekonzepte transformiert das Tochterunternehmen der Verlagsgruppe NOZ/mh:n das traditionelle Zusatzgeschäft in ein hochskalierbares Erlösmodell. Medienhäuser können so ohne eigenen personellen Aufwand neue Einnahmen generieren und die Abonnentenbindung stärken. Als einer der jüngsten Kooperationspartner belebt die Nordsee-Zeitung dieses Geschäftsfeld ein Jahr nach ihrer Rückkehr zur Unternehmensgruppe strategisch wieder.

Das traditionelle Leserreisengeschäft stehe in der Medienbranche unter erheblichem Veränderungsdruck, findet Sonja Lübbe, Geschäftsführerin M-TOURS, und sagt: "Wir denken das Geschäftsmodell daher grundlegend neu. Unsere Strategie verbindet exklusive Produkte mit einem kanalübergreifenden Marketing unter Nutzung des Vertrauens in die redaktionelle Marke. Zudem garantieren wir einen überdurchschnittlichen Kundenservice von der Buchung bis zur Heimkehr. So macht jeder Partner das, was er am besten kann: Der Verlag steuert die Reichweite bei, und M-TOURS verantwortet die gesamte Reiseorganisation."

Durch die Zugehörigkeit zur Unternehmensgruppe NOZ/mh:n verfügt M-TOURS über ein tiefes Verständnis der verlagsspezifischen Prozesse. Neben den Titeln der NOZ/mh:n-Gruppe nutzen bereits Medienhäuser wie die Badische Zeitung, das Medienhaus Aachen, OM Medien sowie Oberpfalz Medien das Konzept. Diese breite Marktakzeptanz spiegelt den veränderten Bedarf der Branche wider: Angesichts sinkender Erträge im Kerngeschäft wächst bei Verlagen die Nachfrage nach profitablen Zusatzkanälen.

Full-Service-Konzept für Partnerverlage

Um die Partnerverlage operativ vollständig zu entlasten, übernimmt M-TOURS die Mediaplanung, stellt Werbemittel in der jeweiligen Corporate Identity bereit und steuert den gesamten Buchungsprozess inklusive persönlichem Kundenservice. Jedes Medienhaus erhält ein schlüsselfertiges, im Verlagsdesign gestaltetes Reiseportal. Komplexe Eigeninvestitionen in touristische Buchungssysteme entfallen somit. Die Abrechnung erfolgt risikofrei über leistungsorientierte Cost-per-Order-Modelle (CPO).

Das Produktportfolio differenziert sich durch aufwendig konzipierte "Manufakturreisen" mit exklusivem Mehrwert, wie etwa der Begleitung durch Redaktionsmitglieder. So nutzte Burkhard Ewert (Chefredaktion NOZ/mh:n) eine begleitete Reise für den direkten Leserdialog und überführte die Erkenntnisse in digitale Newsletter. Neben monetären Erlösen stärkt dies die Leserbindung: Interne Analysen belegen, dass zufriedene Reisegäste ihr Abonnement langfristig stabiler halten."Aus der Zusammenarbeit mit rund 80 Partnern gewinnen wir fortlaufend wertvolle Erkenntnisse im digitalen Vertrieb", erklärt Geschäftsführer Ismael Irace und sagt: "Diese Daten überführen wir direkt in technische Optimierungen, die standardisiert allen Partnern zugutekommen - von neuen Webshop-Funktionen über optimierte App-Werbeformate bis hin zu automatisierten Konzepten für Folgebuchungen."

Praxiseinblick: Nordsee-Zeitung setzt auf regionale Verankerung

Die Flexibilität des Modells zeigt sich exemplarisch an der Kooperation mit der Nordsee-Zeitung. Ein Jahr nach der Reintegration in die Verlagsgruppe belebt das Medienhaus das Segment der Leserreisen strategisch wieder, um zusätzliche Erlösquellen zu erschließen.

Alexander Knupp, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Innendienst der Nordsee-Zeitung, zieht eine positive Zwischenbilanz: "Die Reaktivierung der Leserreisen ist für uns ein strategischer Schritt, um unsere digitale redaktionelle Reichweite in messbare Zusatzerlöse zu übersetzen. M-TOURS bringt als Partner sowohl das tiefe Verständnis für das Verlagsgeschäft als auch die nötige E-Commerce-Expertise mit."

Parallel testen die Partner innovative digitale Werbeformate, um das Buchungsvolumen über die digitale Reichweite des Medienhauses kontinuierlich zu steigern.