EBSCON 5.0: Wie das Neue in die Welt kommt

Villach/Graz (ots)

Die EBSCON 5.0 am 8. Oktober 2025 im Messe Congress Graz, Leitmesse der europäischen Halbleiter- und Elektronik-Industrie, steht diesmal im Zeichen der „Creative Destruction“

„Wir wollen in diesem Jahr anhand des altbewährten Konzepts der ‚kreativen Zerstörung‘ nach Joseph Schumpeter nach künftigen Entwicklungen und Technologien Ausschau halten und deren Auswirkungen auf die Gegenwart untersuchen“, erläutert Cluster-Geschäftsführer Robert Gfrerer die inhaltliche Ausrichtung. In der fünften Auflage der EBSCON werden bahnbrechende Innovationen etwa für den Bereich „Shared Charging“ in der Batterietechnologie präsentiert. Ebenfalls vorgestellt werden das neue „European Network of Chips Competence Centres (ENCCC)“ der 27 europäischen Chips-Kompetenzzentren mit dem Plattform- und Vernetzungs-Projekt aCCCess sowie die aktive Rolle des österreichischen Zentrums AT-C³ Austrian Chips Competence Center.

Bei der EBSCON 2025 am 8. Oktober im Messe Congress Graz (Start 10 Uhr, Anmeldung ab 9 Uhr) werden wieder Keynotes, eine Panel Discussion sowie Networking und Matchmaking-Formate geboten. Website: https://www.ebscon.eu/