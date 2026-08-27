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IONO Robotics und SAG Group testen humanoiden Roboter Workmate im industriellen Einsatz

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Linz (ots)

Gemeinsamer Praxistest bei SAG zeigt den aktuellen Stand und konkrete Einsatzmöglichkeiten humanoider Roboter in der Produktion

IONO Robotics und die SAG Group erproben gemeinsam den humanoiden Roboter Workmate unter realen industriellen Bedingungen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird ein erster konkreter Use Case direkt in einer Produktionsanlage der SAG Group getestet. Ziel ist es, praktische Erfahrungen mit der Technologie zu sammeln und konkrete Einsatzmöglichkeiten humanoider Roboter in industriellen Prozessen zu evaluieren.

Humanoide Robotik unter realen Produktionsbedingungen

Beim gemeinsamen Praxistest wird ein definierter Use Case direkt in der Produktion erprobt. Damit können neben den technischen Möglichkeiten des Roboters auch die tatsächlichen Anforderungen des industriellen Einsatzes berücksichtigt werden.

„Ich erwarte mir echte Ergebnisse, echte Erfahrungen – nicht nur aus den sozialen Netzwerken, sondern wirklich zu sehen, wie der Stand der Technologie eines humanoiden Roboters im industriellen Umfeld ist“, sagt Maximilian Sirek, Managing Director bei SAG New Technologies GmbH.

Industrie und Technologieentwicklung gemeinsam voranbringen

Für IONO Robotics ist die enge Zusammenarbeit mit Industriepartnern ein zentraler Bestandteil der Entwicklung.

„Humanoide Robotik wird sich nicht im Labor entscheiden, sondern in der Produktion. Mit der SAG Group haben wir einen starken Industriepartner, mit dem wir unsere Systeme unter realen Bedingungen testen und konkrete Anwendungen gemeinsam weiterentwickeln können. Genau solche Kooperationen braucht es, um humanoide Robotik aus Österreich heraus in die industrielle Praxis zu bringen“, sagt Ümit Bas, Founder und CEO von IONO Robotics.

„Vor allem das Zusammenspiel mit einem erfahrenen Industrieunternehmen und einem jungen Technologieunternehmen ist extrem wichtig für die Zukunft, für den österreichischen Standort und dafür, dass wir gemeinsam nach vorne kommen“, sagt Dulijana Licinar, Managing Director bei SAG New Technologies GmbH.

Die Erkenntnisse aus dem Praxistest fließen in die weitere Entwicklung ein und bilden die Grundlage für weitere industrielle Anwendungsfälle.

Über IONO Robotics

IONO Robotics ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Linz und entwickelt als einziges österreichisches Unternehmen sichere humanoide Roboter für industrielle Anwendungen. Mit dem humanoiden Roboter Workmate entwickelt und erprobt IONO gemeinsam mit Industrieunternehmen konkrete Use Cases unter realen Produktionsbedingungen.

Über die SAG Group

Die SAG Group beschäftigt rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an neun Standorten in sechs Ländern. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von Aluminiumtanks für LKW und globaler Zulieferer namhafter OEMs. Weitere Technologieschwerpunkte sind kryogene Tanksysteme für LNG und LH₂, Rheocasting sowie Leichtbaukomponenten für die Fahrzeugindustrie. Zu den Kunden zählen die namhaften internationalen OEMs u.a. aus der Truck- und Automobilindustrie.