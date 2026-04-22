Bosch Home Comfort

Erweiterte Sicherheitswarnung – Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung

Sicherheitsmassnahme für bestimmte Gas-Durchlauferhitzer Therm 4300 von Bosch, die seit 2019 hergestellt wurden

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Pratteln (ots)

Erweiterte Sicherheitsmassnahme für betroffene Geräte in der Schweiz aufgrund einer möglichen Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid

Durchlauferhitzer der Produktfamilie Therm 4300 in allen Leistungsgrössen sind betroffen

Verbraucher können betroffene Geräte an der Seriennummer erkennen

Bosch Home Comfort stellt betroffenen Verbrauchern einen kostenlosen Kohlenmonoxid-Melder zur Verfügung

Bosch Home Comfort erweitert die bestehende Sicherheitswarnung für bestimmte Gas-Durchlauferhitzer, da ein Abgasaustritt mit einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration möglich ist. Dies könnte im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Kunden können von dieser Sicherheitsmassnahme erneut oder neu betroffen sein.

Schweizweite Sicherheitsmassnahme: Umrüstung bestimmter Bosch Gas-Durchlauferhitzer

In der Schweiz sind bestimmte Gas-Durchlauferhitzer der Produktfamilie Therm 4300 in allen Leistungsgrössen, die seit 2019 hergestellt wurden von dieser Sicherheitsmassnahme betroffen. Die Marktbeobachtung hat ergeben, dass die Geräte bei sehr starker Verschmutzung des Brenners, z. B. infolge unzureichender oder nicht rechtzeitiger Wartung, das Risiko einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration im Abgas haben. Sollte es zusätzlich zu schlechten Zugbedingungen im Kamin oder Abgassystem kommen, besteht die Gefahr, dass mit Kohlenmonoxid angereichertes Abgas unbemerkt in den Aufstellraum austritt und somit ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Die Sicherheit der Verbraucher ist für Bosch Home Comfort von grösster Bedeutung. Als Hersteller von Heizungs- und Warmwasserlösungen hat sich die Bosch Home Comfort Group zu höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards verpflichtet. Die Sicherheit betroffener Geräte kann nicht unter allen Umständen während der gesamten Lebensdauer gewährleistet werden. Aus diesem Grund implementiert und erweitert die Bosch Home Comfort Group die Sicherheitsmassnahme für diese Gas-Durchlauferhitzer.

So überprüfen Verbraucher, ob ihr Gerät von der Sicherheitsmassnahme betroffen ist

Bosch Home Comfort bittet alle Verbraucher anhand des Typenschildes und der Seriennummer auf der hinteren Innenseite des Geräts zu überprüfen, ob ihr Gerät von der Sicherheitsmassnahme betroffen ist. Dazu geben Verbraucher die 10-stellige Seriennummer des Gerätes auf der Webseite https://www.bosch-homecomfort.com/ch/de/wohngebaeude/service-und-wartung/freiwillige-sicherheitsmassnahmeein und folgen den Anweisungen. Bei Fragen, Hinweisen und Problemen bei der Übermittlung der Seriennummern stehen Verbrauchern die kostenlose telefonische Servicehotline 0800 846 846 oder die Service-E-Mail Therm4304.ch@bosch.comzur Verfügung. Verbraucher mit betroffenen Geräten erhalten einen kostenlosen Kohlenmonoxid-Melder zur Installation in der Nähe ihres Geräts.

Vermeidung möglicher Sicherheitsrisiken

Um mögliche Sicherheitsrisiken bis zur korrekten Installation des Kohlenmonoxid-Melders zu minimieren, werden Verbraucher mit betroffenen Gas-Durchlauferhitzern gebeten, die Warmwasserbereitung auf maximal 15 Minuten zu begrenzen und während und nach dem Betrieb für eine ausreichende Frischluftzufuhr zu sorgen. Falls ein Gerät in den vergangenen 12 Monaten nicht gewartet wurde, sollte eine Wartung umgehend mit einem Installateur vereinbart werden.

Bosch Pressebild 01:Erweiterte Sicherheitsmassnahme für bestimmte Gas-Durchlauferhitzer der Produktfamilie Therm 4300, die seit 2019 hergestellt wurden. Bosch Home Comfort stellt einen kostenlosen Kohlenmonoxid-Melder zur Verfügung. (Quelle: Bosch)

Journalistenkontakt:

Sonja Blöchlinger

Telefon: +41 32 686-5730

E-Mail: Sonja.Bloechlinger@ch.bosch.com

Die Bosch Home Comfort Group ist ein globaler Anbieter von effizienten Heizungs-, Lüftungs- und Klimalösungen mit einem innovativen Produktportfolio, das an regionale Bedürfnisse angepasst ist. Nach der bedeutenden strategischen Übernahme im Heizungs-, Lüftungs- und Klimalösungsgeschäft im August 2025 vereint das Unternehmen ein umfassendes Portfolio globaler und regionaler Marken, einschließlich Bosch, Buderus, Hitachi und YORK®. Die Bosch Home Comfort Group beschäftigt weltweit 24.000 Mitarbeitende und verfügt über eine starke Marktpräsenz in Amerika, Asien und Europa / Mittlerer Osten / Afrika mit einem weltweiten Netzwerk von 33 Produktionsstandorten und 26 Entwicklungszentren (inkl. Minderheitsbeteiligungen). Ohne die neu akquirierten Einheiten – hat die Bosch Home Comfort Group ihren Umsatz nach vorläufigen Zahlen 2025 bei rund 4,4 Milliarden Euro stabilisiert.

Mehr Informationen unter www.bosch-homecomfortgroup.com.

Die Heizungs- und Klimamarke Bosch bietet nachhaltige Lösungen für Heizen, Kühlen sowie mehr Komfort und Wohlbefinden im gesamten Zuhause. Das Produktportfolio umfasst effiziente, ressourcenschonende und zukunftsorientierte Wärmepumpen, Hybridlösungen, Solarthermie-Anlagen, Elektro-Warmwasserbereiter, Klimageräte sowie ein intelligentes Energiemanagement einschliesslich Wallbox für die Elektromobilität. Ergänzt wird das Produktportfolio durch ein umfassendes Angebot an digitalen Tools und Serviceleistungen, die SHK-Profis die tägliche Arbeit einfacher machen. Die technischen Lösungen von Bosch decken jegliche Bedarfe in Neubau und Modernisierung und sind dabei einfach und schnell zu installieren, unkompliziert zu warten und mühelos zu vernetzen.

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Mehr Informationen sowie Pressetexte und Bildmaterial zum Download stehen auf der Webseite unter http://www.bosch-homecomfort.com/ bereit.