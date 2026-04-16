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HR Inside Award 2026: Auszeichnung für Projekte, die die Arbeitswelt neu denken

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Wien (ots)

Einreichungen für den renommierten HR Inside Award sind bis 20. Juli 2026 möglich. Gesucht werden innovative HR-Projekte. Die Early-Bird-Phase läuft noch bis 11. Mai 2026.

Der HR Inside Award geht in die nächste Runde: Ab sofort sind Einreichungen für eine der renommiertesten Auszeichnungen der deutschsprachigen HR-Branche möglich. Im Rahmen des HR Inside Summits werden auch heuer wieder die innovativsten Projekte, Kampagnen und Persönlichkeiten ausgezeichnet. Einreichschluss ist der 20. Juli, die Early-Bird-Phase läuft noch bis 11. Mai 2026.

Transformation ist längst kein Projekt mehr, sondern Dauerzustand. Welche Rolle Human Resources dabei spielt, macht der HR Inside Award 2026 sichtbar. Als fixer Bestandteil des HR Inside Summits, der größten HR-Fachkonferenz im deutschsprachigen Raum, zeichnet der HR Inside Award auch 2026 Projekte aus, die die Arbeitswelt voranbringen. Gewürdigt werden Initiativen, die zeigen, wie HR zur Zukunftsfähigkeit von Organisationen beiträgt – von Kultur- und Organisationsentwicklung über Recruiting und Employer Branding bis hin zu Digitalisierung, Diversity, Nachhaltigkeit und MINT-Förderung von Frauen.

„HR ist heute nicht mehr nur Begleiter von Veränderung, sondern ihr Motor. Mit dem HR Inside Award machen wir sichtbar, welche Lösungen wirklich tragen. Damit setzen wir wertvolle Impulse für die Arbeitswelt von morgen und bieten der gesamten Branche neue Perspektiven“, sagen die beiden Initiatorinnen Victoria Schmied und Sindy Amadei.

Vielfalt an Kategorien bildet gesamte HR-Wertschöpfung ab

Der HR Inside Award deckt dabei wieder die gesamte Bandbreite moderner HR-Arbeit ab. Ausgezeichnet werden Projekte in den Kategorien Culture & Development, People & Technology, Recruiting, Employer Branding, Diversity & Sustainability sowie MINT 4 Women.

Zusätzlich werden die Titel „Newcomer of the Year“ und „HR Person of the Year“ vergeben – letzterer heuer mit einem neuen Modus: Die Preisträgerin bzw. der Preisträger wird direkt von der Jury nominiert.

KMU im Fokus

Ein besonderer Schwerpunkt liegt erneut auf kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die mit besonders innovativen Ansätzen überzeugen, jedoch oft weniger Sichtbarkeit erhalten. Um ihre Teilnahme gezielt zu fördern, erhalten KMU 20 Prozent Rabatt auf ihre erste Einreichung.

„Innovation entsteht nicht nur in großen Organisationen. Gerade KMU zeigen, wie mutig, schnell und wirkungsvoll HR gestaltet werden kann. Diese Perspektive ist essenziell für die Weiterentwicklung der Branche“, so Schmied.

Neuer Juryprozess mit Pitch-Format

Für zusätzlichen Innovationsschub sorgt 2026 ein weiterentwickelter Auswahlprozess: Shortlist-Kandidat:innen präsentieren ihre Projekte erstmals in einem Pitch am 15. September 2026 vor der Jury – wahlweise live vor Ort oder online. Gleichzeitig wurde die Jury erweitert und internationaler aufgestellt, mit HR-Expert:innen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Einreichung bis 20. Juli 2026 möglich

Unternehmen, Organisationen sowie Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen aus dem gesamten DACH-Raum können ihre Projekte bis 20. Juli 2026 online einreichen. Die Early-Bird-Phase mit vergünstigten Konditionen läuft noch bis 11. Mai 2026. Die besten Projekte werden im Rahmen der feierlichen HR Inside Award Gala am 14. Oktober 2026 in der Hofburg Vienna ausgezeichnet.

„Der HR Inside Award ist mehr als eine Auszeichnung. Er ist ein Spiegel dafür, wie sich die Arbeitswelt aktuell verändert. Jede Einreichung zeigt, wie Organisationen neue Wege gehen und Transformation aktiv gestalten“, freut sich Schmied auf die bevorstehenden Einreichungen.

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