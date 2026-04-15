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studyamo.com: Neuer wissenschaftlich fundierter Studienwahltest für Schulen und Bildungsberater:innen weltweit

Wien (ots)

Mit dem studyamo-Test steht Schulen und Bildungsberater:innen ab sofort ein kostenloses, wissenschaftlich fundiertes Online-Tool zur Verfügung, das Schüler:innen bei der Studienwahl unterstützt.

Der Test besteht aus zwei aufeinander aufbauenden Modulen zu beruflichen und studienbezogenen Interessen, umfasst insgesamt 58 Fragen und dauert etwa 5–10 Minuten. Auf dieser Basis wird ein individuelles Ranking von 143 Studienrichtungen erstellt, das zeigt, wie gut diese zu den eigenen Interessen passen. Zusätzlich erhalten die Schüler:innen einen Überblick zu Studieninhalten, Voraussetzungen und beruflichen Perspektiven.

Der studyamo-Test basiert auf dem international anerkannten RIASEC-Modell nach John L. Holland. Die wissenschaftliche Fundierung des Tests wurde im Rahmen eines Working Papers dokumentiert.

studyamo zeichnet sich durch hohe Datenschutzstandards aus: Der Test erfordert keine Registrierung und speichert weder personenbezogene Daten noch IP-Adressen. Als webbasiertes Tool funktioniert er auf allen Geräten ohne Installation und ist ideal für größere Schüler:innengruppen sowie für die Bildungsberatung.

Der studyamo-Test kann von Schulen und Bildungsberater:innen kostenlos eingesetzt werden. Bei Verwendung oder Empfehlung des Tests wird um eine Verlinkung auf www.studyamo.com/de/studyamo-test gebeten. Weitere Informationen sind unter www.studyamo.com/de/schulen/studyamo-test verfügbar.

In Kürze wird auch eine individualisierbare Variante des Tests für Universitäten und Hochschulen verfügbar sein. Die Bildungseinrichtungen können ihre eigenen Studiengänge integrieren, und die Testergebnisse zeigen dann, welche ihrer Studiengänge am besten zu den Studieninteressierten passen.

Über studyamo

Seit 1999 entwickelt plus Media digitale Bildungsportale und Werkzeuge zur Studienorientierung mit dem Ziel, Schüler:innen bei der Wahl des passenden Studiums zu unterstützen. studyamo, unsere neueste Plattform, ist international ausgerichtet und bereits in 13 Sprachen sowie in 32 Ländern verfügbar. Das Angebot wird laufend erweitert.