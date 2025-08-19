GDToday

Internationale Teilnehmer sehen Südchinesische Buchmesse als Bühne für Kultur

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Nachrichtenbericht von GDToday.

Die Southern China Book Fair 2025 wird am 15. August in Guangzhou eröffnet. Im Gegensatz zu früheren Messen hat die diesjährige Buchmesse ihren internationalen Bereich auf eine beispiellose Größe von über 2.000 Quadratmetern erweitert. Auch viele renommierte internationale Autor*innen und Aussteller*innen sind gekommen, um chinesische Leser zu treffen. Was hat sie dazu bewogen, an einer der größten Buchmessen in Südchina teilzunehmen? Sehen Sie sich das Video an, um dies herauszufinden.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2752467/1.mp4

