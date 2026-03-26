whatwatt AG

whattwatt lancia SolShare: trasparenza in tempo reale per le comunità energetiche

Portalban (ots)

L'energia solare del vicino era finora una buona idea con un inconveniente decisivo: nessuno sapeva quando fosse disponibile. Ma ora le cose stanno cambiando. whatwatt lancia SolShare - la prima soluzione che fornisce dati in tempo reale alle comunità energetiche in Svizzera.

Gli impianti solari sui tetti delle case cambiano il modo in cui produciamo e distribuiamo l'elettricità. Sempre più persone producono la propria energia solare e vogliono vendere l'eccedenza nel modo più redditizio possibile. È proprio qui che entrano in gioco le comunità energetiche, denominate in Svizzera RCPv o CLE. Il principio: chi possiede un impianto solare può vendere la propria energia in eccesso direttamente ai vicini, a un prezzo migliore rispetto alla rivendita alla società fornitura elettrica. I vicini, a loro volta, pagano meno rispetto all'energia proveniente dalla rete tradizionale.

Il problema: la mancata trasparenza

Nella pratica, tuttavia, il potenziale delle comunità energetiche rimane in gran parte inutilizzato. La maggior parte delle famiglie non sa affatto quando è disponibile energia solare a prezzi vantaggiosi - mancano i dati in tempo reale. Un adeguamento mirato del proprio consumo di energia elettrica, ad esempio far funzionare la lavatrice quando l'energia elettrica locale è disponibile in quantità sufficiente, è quindi quasi impossibile. La maggior parte delle RCPv e delle CLE si limitano oggi a una mera funzione di fatturazione: si scopre sulla prossima fattura trimestrale se si sono risparmiati qualche franco.

La soluzione - SolShare di whatwatt - solshare.ch

È proprio qui che entra in gioco SolShare. La nuova soluzione di whatwatt offre alle comunità energetiche esistenti una trasparenza in tempo reale in modo semplice. Ogni membro può vedere in qualsiasi momento, a colpo d'occhio, se è disponibile energia solare locale, come è composto l'attuale mix energetico e quanto costa l'elettricità in quel preciso istante. Tramite l'app whatwatt, gli/le utenti ricevono inoltre notifiche automatiche quando è disponibile energia solare a prezzi particolarmente convenienti e possono così adeguare il proprio consumo in modo mirato.

Maggiore rendimento, costi inferiori, rete alleggerita

L'obiettivo di SolShare è semplice: l'energia elettrica prodotta localmente deve essere consumata localmente. Tutti ne traggono vantaggio: i produttori ottengono il miglior rendimento possibile, i consumatori risparmiano sui costi dell'elettricità e la rete elettrica viene alleggerita. SolShare trasforma una soluzione di fatturazione in una comunità vivace e porta la svolta energetica dove deve essere: nella vita quotidiana.

Informazioni su whatwatt AG

whatwatt è una startup svizzera nel settore della gestione energetica con l'obiettivo di rendere accessibili a tutti i dati energetici in tempo reale. Grazie a whatwatt Go - un dispositivo universale, compatibile con tutti i contatori intelligenti - famiglie, aziende e comunità energetiche ottengono accesso immediato ai propri dati di consumo elettrico in tempo reale. L' ecosistema aperto di whatwatt consente di monitorare, ottimizzare e ridurre in modo sostenibile il consumo energetico, contribuendo così in modo concreto alla svolta energetica in Svizzera.