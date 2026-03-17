Vista Augenpraxen & Kliniken

Vista beteiligt sich an Augenmobil und baut mobile Augenversorgung aus

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Basel (ots)

Die Vista-Gruppe beteiligt sich mehrheitlich an der Augenmobil AG und baut damit die mobile augenmedizinische Versorgung aus. Viele ältere Menschen lassen ihre Augen zu selten untersuchen. Besonders für Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen ist der Weg in eine Augenpraxis oft schwierig. Mobile Untersuchungen machen einen erheblichen Versorgungsbedarf sichtbar: Bei rund 20 % der untersuchten Personen wird eine behandlungsbedürftige Augenerkrankung festgestellt.

Um solche Erkrankungen früher zu erkennen, setzt die Vista-Gruppe auf ein mobiles Versorgungsmodell und übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung am Schweizer Anbieter Augenmobil.

Augenmobil führt mobile Augenuntersuchungen vor allem in Alters- und Pflegeheimen durch. Ergänzend kommt das Angebot teilweise auch in anderen Einrichtungen und Unternehmen zum Einsatz. Die Untersuchungen erfolgen vor Ort durch spezialisierte Fachpersonen. Eine digitale Plattform unterstützt dabei die mobile Diagnostik, die strukturierte Datenerfassung sowie die standortunabhängige ärztliche Beurteilung der Untersuchungsergebnisse durch Augenärztinnen und Augenärzte.

Heute betreut Augenmobil bereits 167 Alters und Pflegeheime in sieben Kantonen. Damit erreicht das Unternehmen mehr als 20 % des Marktes in diesen Regionen. In der Schweiz gibt es insgesamt über 1'500 Alters und Pflegeheime mit rund 100'000 Betten.

Früherkennung verhindert Sehbehinderungen

Erfahrungen aus den bisherigen Untersuchungen zeigen, wie gross das Bedürfnis ist. Bei rund 20 % der untersuchten Personen wird eine Augenerkrankung festgestellt. Dazu gehören Grauer Star, altersbedingte Makuladegeneration oder Glaukom. Viele dieser Erkrankungen lassen sich wirksam behandeln. Entscheidend ist jedoch die frühe Diagnose.

"Viele ältere Menschen haben Mühe, regelmässig eine Augenuntersuchung wahrzunehmen. Wenn wir die Untersuchung zu ihnen bringen, erreichen wir deutlich mehr Betroffene", sagt Barbara Bachmann, CEO von Augenmobil.

Entlastung für Patientinnen, Heime und Gesundheitssystem

Für die Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet das Modell vor allem eines: Sie müssen ihre vertraute Umgebung nicht verlassen. Aufwendige Transporte in Spitäler oder Arztpraxen entfallen häufig. Auch für Pflegeinstitutionen entsteht eine deutliche Entlastung, da Begleitungen zu externen Terminen reduziert werden können. Für das Gesundheitssystem bringt die mobile Diagnostik ebenfalls Vorteile. Früh erkannte Erkrankungen lassen sich häufig einfacher und kostengünstiger behandeln. Gleichzeitig können spezialisierte Ärztinnen und Ärzte gezielter eingesetzt werden.

Vista investiert in neue Versorgungsmodelle

Mit der Mehrheitsbeteiligung will die Vista-Gruppe innovative Versorgungsmodelle weiterentwickeln und breiter zugänglich machen. "Die Nachfrage nach augenmedizinischer Versorgung wird mit der alternden Bevölkerung weiter steigen", sagt Christoph Gasser, CEO der Vista-Gruppe. "Mobile Diagnostik ermöglicht es, Patientinnen und Patienten frühzeitig zu erreichen und gleichzeitig Ressourcen im Gesundheitssystem effizienter einzusetzen."

Ausbau in weitere Regionen geplant

Mit der Beteiligung plant Vista, das Angebot in den kommenden Jahren weiter auszubauen. Ziel ist es, die mobile augenmedizinische Versorgung in weiteren Regionen und Betrieben der Schweiz verfügbar zu machen. Damit soll insbesondere älteren Menschen ein einfacher Zugang zu wichtigen Vorsorgeuntersuchungen ermöglicht werden.

Über Vista Augenpraxen & Kliniken

Die Vista-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern der augenmedizinischen Versorgung in der Schweiz. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von über 30 Augenpraxen und Augenkliniken in der ganzen Schweiz für Diagnostik, konservative Behandlungen und operative Eingriffe. Mit der Beteiligung an Augenmobil erweitert Vista ihr Engagement um ein mobiles Versorgungsangebot.

Über Augenmobil AG

Augenmobil ist ein Schweizer Anbieter für mobile augenmedizinische Untersuchungen. Das Unternehmen führt Augenchecks direkt in Alters- und Pflegeheimen sowie in weiteren Einrichtungen durch. Die Untersuchungen erfolgen vor Ort durch spezialisierte Fachpersonen und werden digital durch Augenärztinnen und Augenärzte beurteilt. Heute betreut Augenmobil 167 Alters und Pflegeheime in mehreren Kantonen.