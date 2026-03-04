XLINGUA AG

Zürcher EdTech-Start-up will das "Sprach-Freeze" im Berufsalltag überwinden

Zürich (ots)

Viele Berufstätige in der Schweiz verfügen über solide Sprachzertifikate. Doch im entscheidenden Moment - im Meeting, im Kundengespräch oder beim spontanen Austausch - gerät das Sprechen ins Stocken. Trotz guter Kenntnisse fällt es vielen schwer, spontan und sicher zu kommunizieren.

Die Zürcher XLingua AG bezeichnet diese Lücke zwischen Verstehen und spontaner Anwendung als "Speaking Gap".

Mit dem Launch ihrer Online-Akademie präsentiert XLINGUA ein Modell, das genau hier ansetzt. Das XLINGUA Flow(TM) Modell setzt konsequent auf aktives Sprechen unter realen Bedingungen statt auf rein theoretisches Lernen.

"In der Schweiz reicht es nicht, eine Sprache zu verstehen. Entscheidend ist, unter Druck klar und spontan sprechen zu können", sagt Eveline Rosa, Gründerin der XLingua AG. "Unser Ziel ist nicht perfekte Grammatik, sondern kommunikative Handlungsfreiheit."

Vom Wissen zur Performance

Während klassische Sprachkurse häufig lange Theoriephasen voranstellen, setzt XLINGUA von Beginn an auf aktive Anwendung. In kleinen Gruppen von drei bis sechs Personen oder im Einzelunterricht trainieren Lernende reale Gesprächssituationen aus Berufs- und Alltagskontexten.

Unmittelbares Feedback, gezielte Korrekturen im Moment des Sprechens und eine strukturierte Fehlerkultur sollen helfen, Sprachfluss aufzubauen und Hemmungen abzubauen. Im Mittelpunkt steht nicht sprachliche Perfektion, sondern kommunikative Souveränität.

Digitale Plattform mit klarem Lernpfad

Die neue Online-Akademie kombiniert lehrergeführte Live-Sessions mit einer integrierten digitalen Lernumgebung. Ein transparenter Lernpfad und sichtbargemachte Fortschritte sollen regelmäßiges Sprechen im Alltag verankern.

Das Angebot richtet sich an erwachsene Lernende, Expats und Berufstätige. Sprachprogramme werden in Deutsch, Schweizerdeutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch angeboten.

Integration und Arbeitsmarkt im Fokus

Die XLingua AG wurde 2025 in Zürich gegründet. Das Unternehmen positioniert sich als sprechorientierte EdTech-Sprachschule mit Fokus auf berufliche Integration und kommunikative Performance. Ziel ist es, Lernende nicht nur auf Prüfungen vorzubereiten, sondern auf reale Gesprächssituationen im Schweizer Arbeits- und Lebensalltag.

Weitere Informationen unter: https://www.xlingua.ch