Female Impact Summit

Frauen gestalten die KI-Zukunft: Female Impact Summit bringt 120 Spitzenfrauen in Stuttgart zum Think Tank zusammen

Stuttgart (ots)

Rund 120 Entscheidungsträgerinnen aus 100 Unternehmen der DACH-Region treffen sich zum Sonderformat "Female Impact Summit x KI-Gipfel" in Stuttgart.

"Der KI-Gipfel zieht uns nach Stuttgart", sagt Gastgeberin und Investorin Yu Zhang. "Künstliche Intelligenz ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen unserer Zeit. Einige meiner Gäste prägen diese Entwicklung bereits aktiv mit, andere möchten weitere Impulse für ihre Unternehmen mitnehmen."

Den Auftakt bildet ein exklusiver Female Impact Brunch im Kunstmuseum Stuttgart. Zu den Programmpunkten zählen Impulse eines Mitgründers des Technologie-Unicorns Neura Robotics sowie ein von SPIEGEL-Bestsellerautorin Rebekka Reinhard moderiertes Gespräch über das Zusammenspiel von Mensch und Künstlicher Intelligenz.

Anschließend nehmen die Teilnehmerinnen am KI-Gipfel in der MHP Arena teil. Das Eröffnungspanel "Zwischen Vision und Umsetzung - Die KI-Agenda für Unternehmen in Deutschland" wird von Yu Zhang kuratiert. Zu den Speakerinnen gehören unter anderem Katrin Lehmann (CIO Mercedes-Benz Group AG), Christine Regitz (Präsidentin der Gesellschaft für Informatik), Deniz Serifsoy (CTO Heraeus Holding) sowie die Familienunternehmerinnen Dr. Heike Wenzel und Kerstin Stier.

Zu den Impulsgebern zählen auch männliche Gäste, darunter der ehemalige Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler, Thomas Jarzombek, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung, sowie Dr. Rainer Esser.

Der Female Impact Summit wurde vor vier Jahren von der Berliner Unternehmerin Yu Zhang ins Leben gerufen und fördert den Austausch von Spitzenfrauen aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft.

"Wir Frauen müssen über unseren Tellerrand hinausschauen und uns stärker interdisziplinär vernetzen. Genau dafür ist der Female Impact Summit da", so Yu Zhang.