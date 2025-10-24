Oehler Web

Die Schweizer Motorfahrzeugkontrolle (MFK) – Der kompakte Swisscar-Ratgeber

Bild-Infos

Download

Die Motorfahrzeugkontrolle (MFK) ist ein Fixpunkt im Fahrzeugleben. Hier finden Sie alles Wichtige – von Intervallen über Vorbereitung bis zu Spezialfällen – kompakt erklärt.

Was ist die MFK – und wie läuft sie ab?

Dietikon, Schweiz - Oktober 2025: Die MFK ist die amtliche, periodische Fahrzeugprüfung durch das kantonale Strassenverkehrsamt. Geprüft werden Betriebssicherheit, Vorschriftskonformität und Emissionen. Sie erhalten das Aufgebot per Post oder digital; die Vorführung erfolgt in der Regel in einer kantonalen Prüfstelle. Ein Halterwechsel verschiebt die Fälligkeit nicht.

Kosten & Dauer: Die Gebühr variiert je nach Kanton; für PW/Motorrad sollten Sie grob mit rund CHF 60 für die Prüfung rechnen (ohne allfällige Werkstattarbeiten/Nachkontrolle).

Prüfungsintervalle (Standard & Ausnahmen)

Für die meisten Personenwagen und Motorräder gilt schweizweit als Richtwert die 5/3/2-Regel:

1. Prüfung 5 Jahre nach erster Inverkehrsetzung → 2. Prüfung 3 Jahre später → danach alle 2 Jahre. Die Einladung kommt automatisch vom Amt.

Spezialfälle:

Veteranenfahrzeuge (mind. 30 Jahre alt und mit eingeschränkter Nutzung): Nachprüfungen können auf alle 6 Jahre ausgedehnt werden.

Berufsmässiger Personentransport / Gefahrgut / Linienfahrzeuge: jährliche oder häufigere Prüfungen gemäss VTS/Vorgaben des Kantons.

Andere Fahrzeugkategorien (z. B. leichte/schwere Motorwagen, Anhänger): teils 4/3/2/2 oder 2/2/1/1 – Details stehen in den kantonalen Übersichten.

Tipp von Swisscar: Für Inserate auf dem Automarkt Schweiz steigert eine „frische ab MFK“ die Nachfrage und den erzielbaren Preis deutlich. Käufer filtern Inserate oft explizit nach „neu geprüft“.

Vorbereitung: So bestehen Sie auf Anhieb

Sauber vorführen: Karosserie, Unterboden, Fahrwerk und – wo zulässig – Motorraum reinigen, damit alles einsehbar ist.

Sicht & Elektrik: Alle Lichter, Hupe, Scheiben/Wischer, Spiegel checken; Frontscheibe auf Risse prüfen.

Reifen & Fahrwerk: Profil, gleichmässiger Verschleiss, keine Schäden an Reifen/Felgen.

Bremsen: Funktion/Spurtreue prüfen; Handbremse auf Gefälle testen.

Dichtheit: Keine Tropfen von Öl, Kühl- oder Bremsflüssigkeit.

Dokumente & Umbauten: Fahrzeugausweis, Aufgebot; Gutachten/Einträge für Felgen, Fahrwerk, Anhängerkupplung etc. bereithalten.

Extratipp für den Verkauf: Ein aktueller Service- und Reparaturnachweis senkt Rückfragen und stärkt das Vertrauen – ideal, wenn Sie in nächster Zeit Ihr Auto verkaufen.

Emissionen & Abgaswartung – was gilt heute?

Seit 2013 sind Fahrzeuge mit anerkanntem OBD (On-Board-Diagnose) von der periodischen Abgaswartung befreit. Fahrzeuge ohne anerkanntes OBD benötigen weiterhin die Werkstatt-Abgaswartung gemäss Vorgaben. Unabhängig davon messen die Prüfstellen bei der MFK die Emissionen.

Nachkontrolle & Fristen

Werden Mängel festgestellt, setzt das Amt eine Frist zur Behebung und zur Nachkontrolle (Werkstatt oder Prüfstelle, abhängig vom Mangel). Verpassen Sie den Termin nicht – es können Gebühren anfallen; eine Verschiebung ist in vielen Kantonen möglich, muss aber vor dem Termin beantragt werden.

Häufige Fragen aus der Praxis

„Ich habe gerade gekauft – muss ich jetzt früher hin?“ Nein. Die Fälligkeit richtet sich nach der Fahrzeughistorie, nicht nach dem Eigentümerwechsel.

„Bringt «frisch ab MFK» beim Inserat etwas?“ Ja – Inserate auf dem Automarkt Schweiz mit aktueller Prüfung generieren mehr Anfragen; Swisscar empfiehlt, vor dem Inserat eine Prüfung oder zumindest einen unabhängigen Check zu machen, um Einwände zu vermeiden.

„Wer erinnert mich?“ Das Strassenverkehrsamt verschickt die Einladung automatisch. Behalten Sie dennoch die letzten Prüfungsdaten im Blick – besonders, wenn Sie bald Auto verkaufen wollen.

Kein Problem mit der Motorfahrzeugkontrolle

Die MFK ist planbar: Termine kommen automatisch, die 5/3/2-Regel gilt für die meisten PW/Motorräder, für Veteranen sind’s 6 Jahre, und Spezialkategorien haben eigene Rhythmen. Mit guter Vorbereitung sparen Sie Zeit, Nachkontrollen – und steigern den Wert beim Autoverkauf Ihres Car Swiss und dem nationalen und internationalen Automarkt.