Female Impact Summit 2026: 120 Entscheiderinnen aus der DACH-Region setzen Impulse für Wirtschaft, Gesundheit und Transformation

Berlin (ots)

Der Female Impact Summit findet am 27.Februar 2026 im vierten Jahr statt und versammelt erneut 120 hochkarätige Gäste aus Wirtschaft, Politik, Technologie, Finanzwelt und Gesellschaft in Berlin. Die kuratierte Plattform steht für weibliche Führung, Transformation und sektorübergreifenden Dialog auf C-Level.

Im Zentrum steht die Wirtschaft. Im Panel "Globale Wirtschaft - Wo steht Deutschland?" diskutieren führende Entscheiderinnen aus Industrie- und Finanzwelt, darunter Bundesbank-Vizepräsidentin Dr. Sabine Mauderer sowie Dr. Carin-Martina Tröltzsch, stellvertretende Vorstandsvorsitzende von K+S. Gemeinsam mit Isabel Knauf (Knauf Gruppe), beleuchten sie Wettbewerbsfähigkeit, Rohstoffsicherheit und finanzpolitische Rahmenbedingungen Deutschlands.

Technologische Entwicklungen - insbesondere in den Bereichen KI und Deep Tech - spielen dabei eine Schlüsselrolle für die industrielle Transformation. Im Panel "Neueste Trends aus KI und Deep Tech" bringen Dr. Tanja Rückert, CDO von Bosch, sowie Maren Springmann, CIO der Porsche AG, ihre Perspektiven zu industrieller KI, Datenökosystemen ein. Darauf aufbauend werden im Panel "Mission Transformation in Deutschland: Hardware- vs. Softwarenation" weitere Anwendungen, von digitaler Wertschöpfung bis zur Zukunft der deutschen Industrie im Spannungsfeld zwischen Produktionstiefe und Softwarekompetenz diskutiert.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Gesundheit und Longevity. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken betont: "Medizin muss auch für Frauen gemacht werden." Elisabeth Staudinger, Vorständin von Siemens Healthineers, unterstreicht die Innovationskraft der deutschen Medizintechnik.

Auch Unicorns und globale Finanzakteure prägen die Agenda. Marcus W. Mosen (N26) steht für Plattformökonomie und FinTech-Innovation. Ergänzt wird dies durch Dr. Mirjam Staub-Bisang, Chefin von BlackRock Schweiz, mit Einblicken in internationale Kapitalmärkte.

Gastgeberin Prof. Yu Zhang erklärt: "Wir Frauen müssen uns stärker interdisziplinär vernetzen, mit allen, die Wandel wollen." Seit Ende Dezember begleitet eine bundesweite OOH-Kampagne den Summit.