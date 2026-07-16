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Diddl feiert Comeback: Verkaufsstart in Deutschland, Österreich und der Schweiz

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Neuried (ots)

Es gibt Figuren, die weit mehr sind als eine Zeichnung auf einem Blatt Papier. Sie begleiten Menschen durch ihre Kindheit, werden Teil kleiner Alltagsmomente und bleiben oft ein Leben lang in Erinnerung. Genauso ist es vielen mit Diddl ergangen. Duftblöcke auf dem Schulhof, Freundschaftsbücher, liebevoll geschriebene Zettel oder der erste kuschelige Plüschfreund - die kleine Maus mit den großen Ohren und den riesigen Füßen hat eine ganze Generation geprägt.

Aus Erinnerungen werden jetzt neue Geschichten

Was Eltern damals begeistert hat, dürfen heute ihre Kinder selbst entdecken. Dabei geht es nicht nur um nostalgische Erinnerungen, sondern um neue gemeinsame Geschichten. Die unterschiedlichen Designs sprechen bewusst verschiedene Generationen an und verbinden die eigene Kindheit mit der Welt von heute. Denn Freundschaft, Fantasie, Herzlichkeit und die Freude an kleinen Momenten sind heute genauso wertvoll wie vor über 30 Jahren. Gerade in einer Zeit, in der sich vieles verändert, können genau diese kleinen Momente ein Gefühl von Geborgenheit und Zuversicht schenken.

Mit diesem Anspruch haben Diddl-Erfinder Thomas Goletz und die WARIMEX Unternehmensgruppe aus dem badischen Neuried die Kultfigur behutsam in die Gegenwart geführt. Vertraute Motive treffen auf zeitgemäße Designs und hochwertige Produkte, ohne den besonderen Charakter der Figur zu verlieren. So bleibt Diddl auch heute das, was die kleine Maus schon immer war: ein treuer Begleiter für Kinder und eine liebevolle Erinnerung für alle, die mit ihr aufgewachsen sind.

Große Vorfreude auf den Verkaufsstart

Die Diddl-Community in den sozialen Medien fiebert dem Verkaufsstart bereits entgegen. So teilen Fans ihre alten Sammlungen, erzählen persönliche Diddl-Geschichten oder zählen die Tage bis zur Rückkehr. Zur Einstimmung auf den offiziellen Verkaufsstart findet bereits am Samstag, den 18. Juli 2026, ein exklusiver Prelaunch in vier ausgewählten Fachgeschäften statt: dem Duo Flagship Store in Berlin, Schreibwaren Ahne in Gengenbach, Spielwaren Oppeneiger in Radstadt (AT) sowie Spielmix in Horn (CH).

Besucher haben die einmalige Gelegenheit, die lebensgroße Diddl-Figur zu treffen und unvergessliche Selfies zu ergattern. Zudem wartet ein weiteres Highlight: Die ersten 100 Besucher erhalten einen limitierten Diddl-Block. Die Vorfreude ist so groß, dass einige Fans in den sozialen Medien bereits ankündigen, mehrere Stunden Anfahrt in Kauf nehmen zu wollen, um beim Prelaunch dabei zu sein und sich die limitierten Artikel zu sichern.

Ab 20. Juli beginnt dann der offizielle Verkaufsstart in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Von diesem Zeitpunkt an ist die erste Kollektion bei zahlreichen Schreibwaren-, Spielwaren- und Geschenkfachhändlern erhältlich. Eine Übersicht aller teilnehmenden Geschäfte bietet der Store-Finder unter www.diddl.shop/store.

Mehr als ein Comeback

Die neue Kollektion greift viele vertraute Elemente auf und ergänzt sie um neue Ideen für den Alltag. Farbenfrohe Schreibwaren und Schulartikel begleiten Kinder durch Schule und Freizeit; Trinkflaschen, Brotdosen, Accessoires, Plüschartikel und Geschenkideen schaffen viele kleine Momente, die später vielleicht selbst zu wertvollen Erinnerungen werden. Alle Kollektionen erscheinen bewusst nur in limitierter Auflage und werden nicht nachproduziert. So entstehen immer wieder neue Themenwelten mit eigenem Sammelcharakter.

Diddl begleitet damit erneut kleine Alltagsmomente voller Fantasie, Freundschaft und Kreativität, genau wie damals und nun auch für eine neue Generation. Dabei verbindet die neue Diddl-Welt den vertrauten Charme der Kultfigur mit einem hohen Qualitätsanspruch und dem verantwortungsvollen Einsatz nachhaltiger Materialien. So wird Diddl behutsam für die Zukunft weiterentwickelt, ohne den besonderen Zauber der Figur zu verlieren.

Denn am Ende sind es nicht die Produkte allein, die bleiben. Es sind die Geschichten, die mit ihnen entstehen. Vielleicht beginnt eine davon am ersten Schultag. Vielleicht mit einem kleinen Block, einem Plüschtier oder einer Trinkflasche. Und vielleicht einfach mit einer kleinen Maus namens Diddl.