WARIMEX Waren- Import Export Handels-GmbH

Diddl® is back

Die WARIMEX Unternehmensgruppe ist neuer Lizenzträger und bringt 2026 Diddl® zurück auf den deutschen Markt, sowie in weitere 15 Länder

Neuried (Baden)

WARIMEX ist ein international tätiges Produktions-, Handels- und Lizenzunternehmen mit Sitz in Neuried (Baden-Württemberg) und verfügt über langjährige Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Konsumgütermarken mit einem breit diversifizierten Portfolio.

Mit der Lizenzübernahme verfolgt WARIMEX den Anspruch, Diddl® gezielt weiterzuentwickeln. In enger Zusammenarbeit mit Thomas Goletz, dem Erfinder der Kultfigur, entsteht eine zeitgemäße Neuinterpretation, die Design, Produktqualität und verantwortungsvolle Herstellung vereint. Der Einsatz recycelter Materialien und nachhaltiger Rohstoffe ist fester Bestandteil der Produktstrategie und ergänzt die Marken-DNA um aktuelle Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards.

Diddl heute - ein Gefühl, das bleibt

Diddl® steht für Geborgenheit, Beständigkeit und Herzlichkeit. In einer schnelllebigen Zeit schafft die Marke emotionale Anker, vermittelt Wärme und Verlässlichkeit und lädt dazu ein, wieder zu träumen. Diese klare emotionale Positionierung macht Diddl® unverwechselbar und generationsübergreifend relevant.

Vom Kultprodukt zur zeitgemäßen Marke

Die Neuauflage geht über das klassische Sortiment hinaus. Neben Schulbedarf, Plüsch und Geschenkartikeln umfasst Diddl® heute auch Trendprodukte, eine vollständige Kosmetiklinie, Haushalts- und Elektroartikel sowie Produkte des täglichen Bedarfs. Qualität, verbesserte Inhaltsstoffe und zeitgemäße Innovationen stehen im Fokus.

Design mit Sammelwert

Jede Kollektion erscheint als Limited Edition und wird nicht nachproduziert. Ergänzt wird das Sortiment durch thematische Sondereditionen, etwa zu saisonalen Anlässen. Die bewusste Limitierung steigert die Wertigkeit der Produkte und führt den Sammelcharakter der Marke konsequent fort.

Produktion

Produziert wird in Deutschland, Europa und Fernost. Maßgeblich sind hohe Qualitätsstandards, Zuverlässigkeit und kontrollierte Fertigungsprozesse. Produktionspartner werden sorgfältig ausgewählt und langfristig eingebunden.

Zwei Zielgruppen, eine gemeinsame Geschichte

Der Relaunch richtet sich an zwei Zielgruppen: nostalgische Sammler, die mit Diddl® aufgewachsen sind, sowie an neue junge Konsumenten. Die Designs sind moderner gestaltet und zielgruppenspezifisch ausgerichtet. Auch das Sortiment ist entsprechend differenziert.

Die generationsübergreifende Neuauflage schafft emotionale Nähe. Gemeinsame Maskottchen und vertraute Motive verbinden Generationen und machen Diddl® zu einem geteilten Erlebnis.

Verfügbarkeit und Verkaufsstart

Die Präsentation des neuen Sortiments erfolgt ab dem 27.01.2026 auf der Spielwarenmesse Nürnberg (Halle 2, Stand F-05). Bestellungen sind vor Ort sowie über den zentralen Händler-Shop unter www.diddl.shop möglich. Der Verkaufsstart ist für den 6. Juli 2026 geplant.

Der kreative Ursprung

Thomas Goletz entwickelte Diddl® ab 1990 gemeinsam mit seiner Frau über zwei Jahrzehnte hinweg zu einem internationalen Phänomen mit über 20.000 Produkten in fast 30 Ländern. Bis heute begleitet er die Marke als kreativer Kopf und Rechteinhaber und prägt ihre Weiterentwicklung maßgeblich.