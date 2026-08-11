zipmend GmbH

Vom Logistik-Start-up zum Branchen-Player: Die Geschichte hinter 10 Jahren zipmend

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Ein Schnitt von 4,8 Sternen bei über 1.500 Google-Rezensionen am Hamburger Standort des Expresslogistikers zipmend ist ein besonderer Meilenstein. Vor zehn Jahren startete das Unternehmen, das nicht einfach als bessere Spedition antreten, sondern die Prozesse um den Transport herum vereinfachen wollte.

Wer die Bewertungen liest, stellt fest: Für viele Kunden ist zipmend der Retter aus einer echten Notlage. Wenn in der Fertigung eine Anlage stillsteht, das fehlende Bauteil 600 Kilometer entfernt liegt und der reguläre Dienstleister 24h Vorlauf hat, zählt jede Stunde: Buchung online, Fixpreis sofort sichtbar, Abholung in 60 bis 120 Minuten. Danach fährt die Sendung direkt zum Empfänger - ohne Umladen, ohne Hub, ohne Zwischenlager, in dem sie liegen bleiben oder beschädigt werden könnte.

"Ein Thema zu digitalisieren, das bis dato noch nicht sauber digitalisiert wurde: der Buchungsprozess für Transporte", beschreibt Gründer Timm Trede seine Motivation. Der erste Versuch war denkbar simpel: ein Preisrechner, ein Formular, im Hintergrund eine E-Mail. Geblieben ist das Prinzip, gewachsen ist alles andere. Heute disponiert das System über 90.000 angebundene Fahrzeuge in 28 Ländern, vom Kleintransporter bis zum 40-Tonner. Mehr als 50.000 Unternehmen versenden inzwischen über zipmend.

Mitgewachsen ist auch das Team: 76 Mitarbeitende aus 14 Nationen, darunter Frankreich, die Niederlande und Italien. "Es ist unser Qualitätsanspruch, dass wir persönliche Beratung in der Muttersprache des jeweiligen Landes anbieten", sagt Trede. Wer im Ernstfall anruft, soll niemandem sein Problem auf Englisch erklären müssen. Einmal im Jahr wird die Herkunft der Belegschaft gefeiert: Beim "Fest der Nationen" bringt jeder ein Gericht aus seiner Heimat mit.

Kundenzufriedenheit und Belegschaft gehören für Trede dabei zusammen. "Natürlich bin ich stolz auf das, was wir geschafft haben. Unser Wachstum zeigt, dass wir gute Arbeit unseren Kunden gegenüber leisten und ein Umfeld geschaffen haben, in dem Leute gerne arbeiten."