Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH / nextMedia.Hamburg

Save the Date: scoopcamp am 09. September 2026

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Wie lässt sich Journalismus nachhaltig finanzieren? Dieser zentralen Frage widmet sich auch 2026 das scoopcamp, die Fachkonferenz für Publisher der Zukunft. Am 09. September 2026 bringt die Hamburg Kreativ Gesellschaft mit ihrer Initiative nextMedia.Hamburg erneut Expert*innen aus führenden Medienhäusern zusammen, die praxisnahe Einblicke in Strategien, Geschäftsmodelle und Lösungen für zukunftsfähigen Journalismus geben - ergänzt durch Impulse aus anderen Branchen.

Neben inhaltlicher Tiefe steht der aktive fachliche Austausch im Mittelpunkt: Das scoopcamp bietet Raum für Diskussionen, gemeinsames Reflektieren aktueller Herausforderungen und Vernetzung auf Augenhöhe. Ausgerichtet wird die Konferenz erneut gemeinsam mit einem deutschlandweiten Board führender Medienunternehmen.

Veranstaltungsort ist der SPACE, der Innovationsraum für die Medien- und Digitalbranche in der Hamburger Speicherstadt. Early-Bird-Tickets sind ab sofort zum Preis von 190,40 Euro erhältlich.

Weitere Informationen zum Programm sowie zu allen Speaker*innen sind ab 2026 unter www.scoopcamp.de verfügbar.

Hamburg Kreativ Gesellschaft

Die Hamburg Kreativ Gesellschaft ist seit 2010 die städtische Wirtschaftsförderung für die Kreativwirtschaft in Hamburg. Im Bereich der Kreativwirtschaftsförderung nimmt sie eine bundesweite Vorreiterrolle ein und setzt Maßstäbe. Als eine der größten und ältesten Institutionen ihrer Art in Deutschland unterstützt sie Kreativschaffende aller elf Teilmärkte - von Design und Musik über Film und Architektur bis hin zu Games und Werbung. Die Hamburg Kreativ Gesellschaft schafft als öffentlich getragene, unabhängige Institution Förderprogrammen, Beratungen, Netzwerkveranstaltungen und Innovationsformate. Weitere Informationen zur Hamburg Kreativ Gesellschaft unter www.kreativgesellschaft.org.

nextMedia.Hamburg

nextMedia.Hamburg ist die Standortinitiative zur Förderung der Medien- und Digitalwirtschaft in Hamburg. Als Teil der Hamburg Kreativ Gesellschaft begleitet nextMedia.Hamburg Unternehmen vom technologieorientierten Start-up bis zum etablierten Medienhaus auf ihrem Weg in eine erfolgreiche digitale Zukunft. Die Initiative fördert neue Geschäftsideen, unterstützt Transformationsprozesse und gibt Innovationen gezielt Anschub. Finanziert durch die Behörde für Kultur und Medien der Stadt Hamburg verfolgt nextMedia.Hamburg ein klares Ziel: die Rahmenbedingungen für die Branche nachhaltig zu verbessern und Hamburg als attraktivsten Medien- und Digitalstandort Deutschlands zu stärken. Weitere Informationen zur Initiative unter www.nextmedia-hamburg.de.