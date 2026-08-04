Magirus GmbH

Transformation mit Wirkung: Magirus zieht starke Halbzeitbilanz und setzt Wachstumskurs fort

Ulm (ots)

Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um über 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert

Geplanter Gesamtjahresumsatz von über 400 Millionen Euro erwartet

Auftragsbestand überschreitet die Marke von einer Milliarde Euro

Qualitätsoptimierung und operative Stabilität weiterhin Kern des Transformationsplans

Aufbau der Geschäftseinheit Defense & Security mit ersten positiven Marktimpulsen

Magirus gewinnt weiter an Dynamik, sowohl im operativen Geschäft als auch bei der Umsetzung seines Transformationsprogramms. Die Halbjahreszahlen 2026 bestätigen den eingeschlagenen Kurs: Der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als 30 Prozent gestiegen, der Auftragsbestand liegt bei über einer Milliarde Euro, und für das Gesamtjahr 2026 wird ein Umsatz von mehr als 400 Millionen Euro erwartet. Damit schafft Magirus eine starke Grundlage für die weitere Entwicklung und treibt die Neuausrichtung des Unternehmens konsequent voran.

Transformation zeigt Wirkung: Zahlen, die überzeugen und Hausaufgaben, die bleiben

Die Ergebnisse des ersten Halbjahres bestätigen den eingeschlagenen Kurs. Das Transformations-programm, das in 2025 gestartet wurde, entfaltet messbare Wirkung: steigende Umsätze, ein wachsender Auftragsbestand und eine zunehmend stabile operative Basis. Gleichzeitig weiß Magirus, dass der Weg noch nicht abgeschlossen ist. Die weitere Stabilisierung der operativen Prozesse, die konsequente Internationalisierung und der Ausbau des Kundenservice bleiben zentrale Aufgaben. Darüber hinaus soll die Marke Magirus weiter gestärkt werden, die für das steht, wofür das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1864 bekannt ist: Verlässlichkeit im Einsatz.

"Wir haben versprochen, dass wir Magirus Schritt für Schritt auf solide Beine stellen. Ein Auftragsbestand von rund einer Milliarde Euro und ein Umsatzwachstum von 30 Prozent im ersten Halbjahr zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinwollen. Wir arbeiten weiter jeden Tag daran, besser zu werden und die Verlässlichkeit unserer Produkte und Dienstleistungen zu erhöhen", erklärt Fatmir Veselaj, CEO von Magirus.

Qualität als Verpflichtung: Nachhaltige Prozessverbesserung im Fokus

Ein zentraler Schwerpunkt des eingeschlagenen Kurses liegt in der weiteren Steigerung der Qualität. Für Magirus ist Zuverlässigkeit keine Kennzahl: Sie ist eine Verpflichtung gegenüber den Feuerwehren, Einsatzorganisationen und Sicherheitsbehörden, die täglich auf Magirus-Technik vertrauen. Das Unternehmen arbeitet intensiv daran, seine Prozesse nachhaltig zu verbessern.

"Im Ernstfall gibt es für Einsatzkräfte keine zweite Chance. Deshalb steht für uns Zuverlässigkeit an erster Stelle. Wir arbeiten mit höchster Sorgfalt daran, unsere Prozesse konsequent weiterzuentwickeln und die Qualität zu liefern, die unsere Kunden von Magirus erwarten und auf die sie sich verlassen können", sagt Harry Oortwijn, COO von Magirus.

Defense & Security: Integration auf Kurs, Marktbearbeitung ausgebaut

Der Ausbau des Geschäftsbereichs Defense & Security schreitet planmäßig voran. Die Integration des Standorts Radfeld wurde weitestgehend abgeschlossen und bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung des Geschäftsfelds. Die neu ausgerichteten Vertriebsaktivitäten sind erfolgreich angelaufen und die ersten Gespräche mit Kunden verlaufen vielversprechend. Ein deutliches Signal, dass das erhebliche Potenzial für Magirus in diesem Bereich unterstreicht.

Die Aktivitäten umfassen neben dem aktiveren Vertrieb des bestehenden Produktportfolios auch die Entwicklung von neuen Lösungen unter Berücksichtigung von Synergien innerhalb der Gruppe. So plant Magirus bis zur Jahresmitte 2027 die Vorstellung einer eigenen mobilen Antennenmastlösung als Erweiterung des Produktportfolios.

Globale Präsenz, lokale Stärke: Regionale Präsenz wird konsequent ausgebaut

Parallel zur Neuausrichtung in Deutschland intensiviert Magirus den Ausbau seiner internationalen Märkte. Ziel ist es, Händler und Partner weltweit noch enger zu begleiten, Marktpotenziale systematischer zu erschließen und Kunden in allen Regionen schneller und direkter zu unterstützen.

So treibt Magirus den Ausbau eigener Landesgesellschaften konsequent voran: Nach der Gründung der Magirus Schweiz und der Eröffnung des neuen Standorts in Schongau im Kanton Luzern im Jahr 2025 sowie der aktuell laufenden Etablierung einer eigenen Gesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten und des angestrebten Joint Ventures mit der Juffali Group in Saudi-Arabien steht als nächster Schritt der Aufbau von Landesgesellschaften in Spanien und Polen an. Mit dieser stärkeren regionalen Präsenz schafft Magirus zusätzliche Nähe zu wichtigen Märkten und verbessert die Verfügbarkeit seiner Produkte und Services für Kunden weltweit.

Solide Basis, klare Richtung: Magirus blickt zuversichtlich auf das zweite Halbjahr

Auf der Grundlage der aktuellen Ergebnisse und des stabilen Auftragsbestands blickt Magirus zuversichtlich auf das zweite Halbjahr 2026.

"Das Ergebnis von 2026 wird für Magirus entscheidend für den Erfolg des Transformationsplans sein. Deshalb geht es für uns nicht nur darum, dieses Jahr stark abzuschließen, sondern die operative Leistungsfähigkeit nachhaltig zu verbessern. Wir legen heute die Grundlagen für ein Magirus, das dauerhaft leistungsstark ist: mit besseren Prozessen, noch engeren Kundenbeziehungen, einer konsequenten internationalen Ausrichtung und einer Marke, der Einsatzkräfte in aller Welt auch in Zukunft vertrauen", so Fatmir Veselaj.

BILDUNTERSCHRIFTEN (COPYRIGHT MAGIRUS)

Bild 1: Magirus setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort und treibt die Neuausrichtung des Unternehmens weiter voran.

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Bild 2: Mit einer klaren Strategie und einer starken Marke baut Magirus seine internationale Präsenz und die Nähe zu Kunden weiter aus.

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ÜBER MAGIRUS

Leidenschaft und Präzision, High-Tech und Handwerk. Seit 1864 steht Magirus für die Verbindung von Innovation und Tradition - im Dienst derjenigen, die unsere Gesellschaft schützen. Als Systemanbieter für Brand- und Katastrophenschutz sowie Defense & Security entwickelt Magirus integrierte Lösungen entlang der gesamten Einsatzkette - von Fahrzeugen über Technologien bis hin zu digitalen Systemen - für Feuerwehren, Einsatzorganisationen, Sicherheitsbehörden und all jene, die Verantwortung für den Schutz unserer Gesellschaft und kritischer Infrastrukturen tragen. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Einsatzfahrzeugen - von Löschfahrzeugen und Drehleitern bis hin zu spezialisierten und taktischen Fahrzeuglösungen -, ergänzt durch digitale Einsatz- und Flottenmanagementsysteme, Robotiklösungen, leistungsstarke Pumpen sowie Equipment und umfassende Serviceleistungen. Mit über 1.700 Mitarbeitenden an Standorten in Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und der Schweiz ist Magirus international präsent.

KURZVITA

Fatmir Veselaj, Chief Executive Officer (CEO) Magirus GmbH

Fatmir Veselaj ist seit Juli 2025 CEO von Magirus und verantwortet die strategische Ausrichtung sowie die Weiterentwicklung des Unternehmens. Zuvor leitete er als Chief Restructuring Officer (CRO) die ersten wichtigen Schritte zur Stabilisierung des Unternehmens ein.

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Harry Oortwijn, Chief Operations Officer (COO), Magirus GmbH

Harry Oortwijn ist seit Mai 2025 COO von Magirus und verantwortet standortübergreifend die operativen Bereiche Entwicklung, Produktion,

Supply Chain und Qualität.

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