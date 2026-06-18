Magirus GmbH

Magirus stärkt Führungsteam: Aron Literski übernimmt Leitung von Defense & Security der Magirus Gruppe

Ulm (ots)

Aron Literski verantwortet seit 1. Juni 2026 als Head of Defense & Security den Geschäftsbereich weltweit

Magirus Defense & Security entwickelt spezialisierte Fahrzeug- und Schutzlösungen für Einsatzkräfte, Bevölkerung und kritische Infrastrukturen

Strategische Weiterentwicklung des Geschäftsfelds und Produktportfolios geplant

Wenn es um den Schutz von Menschenleben geht, braucht es Technik, die auch unter extremen Bedingungen kompromisslos funktioniert. Und es braucht Menschen, die diesen Auftrag mit Überzeugung leben. Aron Literski ist einer von ihnen. Zum 1. Juni 2026 hat er als Head of Defense & Security die weltweite Leitung dieses Geschäftsbereichs bei Magirus übernommen - zu einem Zeitpunkt, der kaum bedeutsamer sein könnte. Die gesellschaftliche Relevanz von Schutz und Resilienz wächst angesichts aktueller geopolitischer Herausforderungen immer weiter. Magirus sieht sich in der Verantwortung, mit seinen Lösungen einen wichtigen Beitrag zu mehr Schutz, Sicherheit und Resilienz zu leisten.

Aron Literski: Eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit Magirus-Wurzeln

"Über den Geschäftsbereich Magirus Defense & Security haben wir unseren Schutzauftrag konsequent ausgebaut - über Brand- und Katastrophenschutz hinaus hin zu einem integrierten Systemanbieter für den Schutz von Bevölkerung, Einsatzkräften und kritischen Infrastrukturen", sagt Fatmir Veselaj, CEO der Magirus Gruppe. "Mit Aron Literski gewinnen wir einen erfahrenen Kollegen zurück, der diesen Weg mit Überzeugung und Kompetenz gestalten wird. Er kennt Magirus aus seiner früheren Tätigkeit im Brandschutz, bringt einen starken technischen und vertrieblichen Hintergrund mit und hat in internationalen Führungsrollen bewiesen, dass er Standorte und Organisationen erfolgreich weiterentwickelt. Wir freuen uns sehr, ihn an Bord zu haben."

Aron Literski, 56, vereint langjährige technische Expertise mit unternehmerischer Erfahrung. Der Dipl.-Ing. und Dipl. Wirt.-Ing. war bereits von 1998 bis 2013 für Magirus tätig, unter anderem als Head of Business Unit Rescue Vehicles und Head of Product Development. Anschließend bekleidete er geschäftsführende Positionen in verschiedenen internationalen Unternehmen, unter anderem bei KION (Still/Linde), zuletzt war er Regional Director DACH bei der ASSA ABLOY Group. Nun kehrt er zu Magirus zurück - mit dem klaren Auftrag, Magirus Defense & Security konsequent weiterzuentwickeln.

Magirus Defense & Security: Schutztechnik für höchste Anforderungen

Der Geschäftsbereich Defense & Security entwickelt und fertigt spezialisierte Fahrzeuglösungen für Sicherheitsbehörden, Streitkräfte und Betreiber kritischer Infrastruktur - Technik, die für den Bevölkerungsschutz ebenso bedeutend ist wie für behördliche Sicherheitsaufgaben. Der Geschäftsbereich baut auf jahrzehntelang gewachsener Kompetenz und einer in der Branche anerkannten Expertise auf. Als Teil der Magirus Gruppe eröffnen sich zusätzliche, weitreichende Synergien aus Technologie, Netzwerk und internationaler Marktpräsenz. Möglichkeiten, die Magirus Defense & Security konsequent nutzen will.

"Technik zu entwickeln und zu bauen, die im Ernstfall Menschenleben schützt, ist für mich weit mehr als ein unternehmerischer Auftrag - es ist eine gesellschaftlich hochrelevante Aufgabe", erklärt Aron Literski. "Nur eine Gesellschaft, die in der Lage ist, ihre Bevölkerung und Infrastrukturen zu schützen, ist zukunftsfähig. Wir brauchen Sicherheit und Stabilität. Hierzu leistet Magirus Defense & Security einen wesentlichen Beitrag, der in diesem Moment wichtiger ist als je zuvor."

Produktportfolio an Anforderungen anpassen: Eurosatory in Paris liefert wichtige Impulse

"Die Expertise innerhalb von Magirus Defense & Security ist außergewöhnlich: ein eingespieltes Team, tiefes technisches Know-how und Produkte, die gebraucht werden wie selten zuvor. Jetzt ist es unsere Aufgabe, diese Stärke zu nutzen und die Kapazitäten zu schaffen, die dem bestehenden Bedarf gerecht werden. Schutz ist unser Auftrag - und den erfüllen wir", betont Literski.

Parallel dazu ist Magirus Defense & Security vom 15. bis 19. Juni 2026 auf der Eurosatory in Paris vertreten, einer der weltweit führenden Fachmessen für Verteidigungs- und Sicherheitssysteme. Am Stand H6 G219 tauscht sich das Unternehmen mit internationalen Kunden, Partnern, Institutionen und Technologieanbietern über aktuelle Anforderungen und zukünftige Entwicklungen aus. Bereits die ersten Gespräche und Einblicke haben wertvolle zusätzliche Erkenntnisse geliefert, die die strategische Ausrichtung von Magirus Defense & Security bereichern und weitere Entwicklungspotenziale aufzeigen. Die daraus gewonnenen Impulse werden in die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs und des Produktportfolios einfließen.

BILDUNTERSCHRIFTEN (COPYRIGHT MAGIRUS)

Bild 1: Aron Literski ist seit Juni 2026 Head of Magirus Defense & Security

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Bild 2: Mitarbeitende des Geschäftsbereichs Magirus Defense & Security mit CEO Fatmir Veselaj

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Bild 3: Spezialeinsatzfahrzeug Magirus HMV Survivor

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ÜBER MAGIRUS

Leidenschaft und Präzision, High-Tech und Handwerk. Seit 1864 steht Magirus für die Verbindung von Innovation und Tradition - im Dienst derjenigen, die unsere Gesellschaft schützen. Als Systemanbieter für Brand- und Katastrophenschutz sowie Defense & Security entwickelt Magirus integrierte Lösungen entlang der gesamten Einsatzkette - von Fahrzeugen über Technologien bis hin zu digitalen Systemen - für Feuerwehren, Einsatzorganisationen, Sicherheitsbehörden und all jene, die Verantwortung für den Schutz unserer Gesellschaft und kritischer Infrastrukturen tragen. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Einsatzfahrzeugen - von Löschfahrzeugen und Drehleitern bis hin zu spezialisierten und taktischen Fahrzeuglösungen -, ergänzt durch digitale Einsatz- und Flottenmanagementsysteme, Robotiklösungen, leistungsstarke Pumpen sowie Equipment und umfassende Serviceleistungen. Mit über 1.700 Mitarbeitenden an Standorten in Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und der Schweiz ist Magirus international präsent.

ÜBER MAGIRUS DEFENSE & SECURITY

Magirus Defense & Security ist die Business Unit für taktische und geschützte Fahrzeuge sowie Lösungen im Bereich Defense und zivile Sicherheit. Basierend auf der langjährigen Expertise von Achleitner entwickelt und produziert Magirus Defense & Security spezialisierte Fahrzeuglösungen für Streitkräfte, Sicherheitsbehörden und Betreiber kritischer Infrastruktur. Der Fokus liegt auf Schutz, Mobilität und Einsatzfähigkeit unter anspruchsvollsten Bedingungen.

KURZVITA

Fatmir Veselaj, Chief Executive Officer (CEO) Magirus GmbH

Fatmir Veselaj ist seit Juli 2025 CEO von Magirus und verantwortet die strategische Ausrichtung sowie die Weiterentwicklung des Unternehmens. Zuvor leitete er als Chief Restructuring Officer (CRO) die ersten wichtigen Schritte zur Stabilisierung des Unternehmens ein.

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Aron Literski, Head of Defense & Security, Magirus GmbH

Aron Literski ist seit Juni 2026 Head of Magirus Defense & Security und treibt die strategische Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs voran. Der Dipl.-Ing. und Dipl. Wirt.-Ing. verfügt über langjährige internationale Führungserfahrung mit den Schwerpunkten Technik, Vertrieb, Service und Restrukturierung.

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