TNG Technology Consulting GmbH

TNG Technology Consulting als weltweiter Schlüsselspieler für Open-Source KI-Modelle gelistet

Unterföhring (ots)

Mit über einer Billion verarbeiteten Tokens gehört das deutsche KI-Unternehmen TNG Technology Consulting zu den zehn bedeutendsten Modellautoren von Open-Source Large Language Modellen (LLMs) auf der weltweiten KI-Plattform OpenRouter. In der von Andreessen Horowitz ermittelten Top-10-Liste ist TNG mit dem achten Platz der einzige deutsche Vertreter.

Das deutsche KI-Unternehmen TNG Technology Consulting aus München erreicht in einer Liste der bedeutendsten Modellautoren von frei verfügbaren LLMs den achten Platz. Zu diesem Schluss kommt eine neue empirische Studie der US-amerikanischen Wagniskapitalfirma Andreessen Horowitz in Zusammenarbeit mit OpenRouter, einer der größten Aggregator-Plattformen für die Nutzung von kommerziellen und Open- Source LLMs.

In der Studie "State of AI - An Empirical 100 Trillion Token Study with OpenRouter" wird das Verhalten von drei Millionen Usern auf OpenRouter analysiert. Als zentrale Metrik für die Platzierung in der Liste dient die Anzahl der verarbeiteten Tokens, also grob die Anzahl der vom Sprachmodell gelesenen und geschriebenen Silben, im Zeitraum von November 2024 bis November 2025. Hier kommt TNG auf einen Wert von 1,13 Billionen und damit einen weltweiten Marktanteil von über 1% auf OpenRouter. TNG ist das einzige deutsche Unternehmen, das eine Top-10-Platzierung verbuchen kann, und zusammen mit Mistral AI aus Frankreich einer der zwei Vertreter aus Europa. Die übrigen Plätze belegen die drei großen amerikanischen Unternehmen Meta, OpenAI und Google sowie fünf chinesische Firmen, allen voran DeepSeek und Alibaba Qwen.

Die Top-10-Platzierung ist auf die hohe weltweite Nutzung der "Chimera"-Modelle von TNG zurückzuführen, die das Unternehmen im April und Juli 2025 veröffentlicht hat. Diese Modelle sind mit der "Assembly of Experts"-Methode gebaut, einer Eigenentwicklung, mit der aus mehreren Basismodellen ein neues Modell mit optimierten Eigenschaften konstruiert werden kann. Insbesondere das Modell "R1T2 Chimera" auf Basis von DeepSeek-Modellen wird in der KI-Community sehr intensiv genutzt. In Summe verarbeiten die Chimera-Modelle aktuell rund 20 Milliarden Tokens pro Tag.

"Dass unsere Innovation zur Erstellung von Sprachmodellen in der weltweiten Nutzung einen Spitzenplatz belegt, ist eine Bestätigung unserer intensiven KI-Forschung und Produktentwicklung. Die internationale Wahrnehmung eilt der Wahrnehmung in Deutschland aktuell noch voraus. Unsere Chimera-Methode stellt auch einen wichtigen Baustein für souveräne KI-Lösungen 'aus Europa für Europa' dar, sowohl für Unternehmen als auch für Behörden und Regierungen", kommentiert Robert Dahlke, Geschäftsführer von TNG und einer der Chimera-Entwickler, die Platzierung. "'China Speed', also hart und fokussiert zu arbeiten und einen Wettlauf der Ideen auszurichten, um marktfähige Produkte in hohem Tempo zu konstruieren, geht auch in Deutschland", ergänzt Henrik Klagges, ebenfalls Chimera-Entwickler und der Kopf hinter der TNG-Vision. "Man muss es nur wollen."

Über TNG Technology Consulting

Die TNG Technology Consulting GmbH aus München ist eine partnerschaftlich organisierte, wertegetriebene Unternehmensberatung mit dem Fokus auf High-End-Informationstechnik. Besondere Schwerpunkte sind dabei die drei Säulen Agile Softwareentwicklung, Künstliche Intelligenz sowie DevOps & Cloud. Seit 2025 entwickelt und veröffentlicht TNG unter dem Namen "Chimera" eigene, von DeepSeek abgeleitete Open-Source Large Language Modelle mit frei verfügbaren Modellgewichten. Mit über einer Billion verarbeiteten Tokens auf OpenRouter gehört TNG zu den führenden KI-Unternehmen in Europa.

www.tngtech.com