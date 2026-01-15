Trend Micro Schweiz

Trend Micro stellt Cybersecurity-Plattform in AWS European Sovereign Cloud bereit

Ein Dokument

Trend Micro stellt Cybersecurity-Plattform in AWS European Sovereign Cloud bereit

Neue Kooperation verbindet Trend Micros Cybersicherheitsexpertise mit der Infrastruktur der AWS European Sovereign Cloud und bietet proaktive Sicherheit für Kunden in stark regulierten Branchen

Wallisellen, 15. Januar 2026 – Trend Micro, einer der weltweit führenden Anbieter von Cybersicherheitslösungen, gibt heute Pläne bekannt, seine Cybersicherheitsplattform Trend Vision One in der AWS European Sovereign Cloud verfügbar zu machen, einer neuen unabhängigen Cloud für Europa.

Dieses Bereitstellungsmodell baut auf der langjährigen Partnerschaft der beiden Unternehmen und Trend Micros Führungsrolle im Bereich Cybersicherheit auf. Die Cybersicherheitsplattform Trend Vision One wird in der AWS European Sovereign Cloud verfügbar sein und damit den weiteren Ausbau der europäischen Kundenbasis unterstützen. Trend Vision One in der AWS European Sovereign Cloud adressiert die einzigartigen Sicherheitsbedürfnisse von Behörden, Verteidigungsorganisationen, Betreibern kritischer Infrastrukturen und stark regulierten Branchen, um ihre Anforderungen an digitale Souveränität zu erfüllen und gleichzeitig die volle Leistungsfähigkeit von Trends KI-gestützter Enterprise-Cybersicherheitsplattform zu erhalten.

Die AWS European Sovereign Cloud ist eine voll ausgestattete, unabhängig betriebene souveräne Cloud, die durch strenge technische Kontrollen, Zusicherungen der Souveränität und rechtliche Schutzmassnahmen abgesichert ist und speziell auf die Anforderungen europäischer Behörden und Unternehmen zugeschnitten ist. Die Infrastruktur der AWS European Sovereign Cloud befindet sich vollständig innerhalb der EU und wird unabhängig von bestehenden Regionen betrieben. Kunden, die die AWS European Sovereign Cloud nutzen, profitieren von der gesamten Leistungsfähigkeit von AWS, einschliesslich des gleichen Serviceportfolios, der gleichen Sicherheit, Verfügbarkeit, Leistung, vertrauten Architektur, APIs und Innovationen wie dem AWS Nitro System.

Durch die Bereitstellung von Trend Vision One in der AWS European Sovereign Cloud bleibt der vollständige Funktionsumfang der Plattform erhalten, die Cyber Risk Exposure Management (CREM), Security Operations und mehrstufigen Schutz in sich vereint, während gleichzeitig strenge Souveränitäts- und Compliance-Anforderungen berücksichtigt werden. Das Bereitstellungsmodell unterstützt das gesamte Fähigkeitsspektrum der Cybersicherheitsplattform, einschliesslich Extended Detection & Response (XDR), Agentic SOAR sowie Threat-Intelligence-Korrelation.

„In der heutigen digitalen Landschaft werden Cyberbedrohungen immer raffinierter, was Organisationen weltweit dazu zwingt, umfassende Cybersicherheitsmassnahmen zu ergreifen. Viele von ihnen – insbesondere in stark regulierten Bereichen – haben jedoch mit geschäftlichem Druck und strengen Souveränitätsanforderungen zu kämpfen", sagt Marc Schiener, Technical Director Europe bei Trend Micro. „Durch die Bereitstellung von Trend Vision One in der AWS European Sovereign Cloud erhalten Kunden Zugang zu unseren KI-gestützten proaktiven Cybersicherheitsfähigkeiten und können gleichzeitig ihre Anforderungen an digitale Souveränität erfüllen, wobei sie von unserer langjährigen Partnerschaft mit Amazon Web Services profitieren."

AWS und Trend arbeiten seit über einem Jahrzehnt zusammen. Auf der AWS re:Invent 2025 wurde Trend zum zweiten Mal in Folge als AWS German Technology Partner of the Year ausgezeichnet. Die neue Zusammenarbeit baut auf dieser gemeinsamen Innovationsgeschichte auf, um die Anforderungen von Kunden an digitale Souveränität und Cybersicherheit zu unterstützen und ihre digitale Transformation in Europa zu beschleunigen.

Pressestelle Trend Micro Schweiz c/o BRAND AFFAIRS AG Mischa Keller / MSc Business Administration Partner Telefon: +41 44 254 80 00 E-Mail: trendmicro-media@brandaffairs.ch Mühlebachstrasse 8 / 8008 Zürich / Switzerland