50 Best

DIE ORGANISATION, DIE HINTER „THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS" STEHT, FASST MIT DEM DEBÜT DER „NORTH AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS" DEN NORDAMERIKANISCHEN MARKT INS AUGE

London, 3. März 2025 (ots/PRNewswire)

Erstes spezielles Restaurant-Ranking für die Region veröffentlicht

North America's 50 Best Restaurants, ein neues Auszeichnungsprogramm, welches die besten Restaurants in den Vereinigten Staaten, Kanada und Teilen der Karibik hervorhebt, wird im Jahr 2025 zum ersten Mal verliehen. North America's 50 Best Restaurants, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna, wird die einzige umfassende Rangliste dieser Art für die Region sein.

Dies ist das erste Restaurant-Ranking der Organisation speziell für Nordamerika und unterstreicht ihr Ziel, die ultimative globale Referenz für das Gastgewerbe zu sein.

William Drew, Director of Content für North America's 50 Best Restaurants, sagt: „Nordamerika hat eine blühende und vielfältige Restaurantszene. Wir wollen Restaurants in der ganzen Region auszeichnen und Feinschmecker dazu anregen, neue Erfahrungen zu sammeln. Wir haben uns zum internationalen Marktführer für von Experten kuratierte Restaurant-, Bar- und Hotellisten entwickelt: Die Einführung von North America's 50 Best Restaurants widmet sich den Restaurants der Region und ihren Teams. Die Liste ist eine Würdigung von Talenten und ein glaubwürdiger Wegweiser für Gäste."

Die erste Liste wird in einem Live-Countdown veröffentlicht, der in der Bekanntgabe des „The Best Restaurant in North America 2025" gipfelt. Das Ranking spiegelt die besten kulinarischen Erlebnisse von 300 Wahlexperten wider, darunter Köche, Gastronomen, Journalisten, Ausbilder und Gourmets. Die Wähler bleiben anonym und werden von den Academy Chairs der acht Subregionen rekrutiert: Karibik (mit Ausnahme von Kuba und der Dominikanischen Republik), USA Nordost, USA Süd, USA Mittelwesten, USA West, Kanada Ost, Kanada Mittelost und Kanada West. Mexiko, Kuba und die Dominikanische Republik gehören weiterhin zu „Latin America's 50 Best Restaurants".

Im Gegensatz zu anderen Auszeichnungen ist die Teilnahme kostenlos und alle Restauranttypen sind zugelassen. Die Wähler nennen ihre acht besten Restauranterlebnisse der letzten zwei Jahre. Alle Wähler, mit Ausnahme der Academy Chairs, sind anonym, um Lobbyismus zu verhindern. Die Chairs können abstimmen, aber ihre Stimmen haben kein zusätzliches Gewicht und sie haben keinen Einblick in die in ihren Unterregionen abgegebenen Stimmen. Die Stimmabgabe ist vertraulich und wird auf einer sicheren Website durchgeführt.

Die erste Liste wird im Laufe des Jahres bei einer Preisverleihung vorgestellt, deren Datum und Ort zu gegebener Zeit bekannt gegeben werden.

Medienzentrum:

https://mediacentre.theworlds50best.com/

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2629929/50_Best_NA_2025_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-organisation-die-hinter-the-worlds-50-best-restaurants-steht-fasst-mit-dem-debut-der-north-americas-50-best-restaurants-den-nordamerikanischen-markt-ins-auge-302389401.html