Trend Micro Schweiz

Trend Micro verstärkt Partnergeschäft in der Schweiz mit Anna Bliznina

Bild-Infos

Download

Trend Micro verstärkt Partnergeschäft in der Schweiz mit Anna Bliznina

Wallisellen, 13. Januar 2026 – Trend Micro verstärkt sein Channel-Management in der Schweiz: Anna Bliznina ist zum 1. Januar als Partner Development Manager für den Schweizer Markt gestartet. In dieser Funktion verantwortet sie die Weiterentwicklung des Partnerökosystems sowie die Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen strategischen Partnern.

Anna Bliznina verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologie, Consulting und strategische Partnerschaften. Zuletzt war sie bei EPAM Systems als Head of Microsoft Alliance DACH tätig, wo sie das Microsoft-Partnerökosystem in der DACH-Region verantwortete und eng mit Sales-, Delivery- und Technikteams zusammenarbeitete. Davor baute sie bei PwC Schweiz als Microsoft Alliance Partner Manager die Allianzaktivitäten mit Microsoft aus und entwickelte gemeinsame Go-to-Market-Strategien.

„Unser Partnerökosystem ist ein zentraler Wachstumstreiber für Trend Micro in der Schweiz“, sagt Nicholas Pook, Director Partner Ecosystems DACH bei Trend Micro. „Mit Anna gewinnen wir eine erfahrene Expertin, die tiefes Technologie- und Partnerwissen mitbringt und unsere Partnerbeziehungen gezielt weiterentwickeln wird.“

In ihrer neuen Rolle wird sich Bliznina auf den weiteren Ausbau und die Stärkung des Schweizer Partnernetzwerks konzentrieren. Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit bestehenden Partnern zu vertiefen und gemeinsam neue Wachstumspotenziale im Markt zu erschliessen.

„Cybersecurity ist ein hochdynamisches Feld, das gleichzeitig für den Geschäftserfolg unserer Kunden von grösster Bedeutung ist“, so Anna Bliznina, Partner Development Manager bei Trend Micro. „Ich freue mich darauf, mit unseren Partnern neue Strategien zu entwickeln, diese in konkrete Aktivitäten zu übersetzen und so in diesem wichtigen Markt gemeinsam noch erfolgreicher zu sein.“

Pressestelle Trend Micro Schweiz c/o BRAND AFFAIRS AG Mischa Keller / MSc Business Administration Partner Telefon: +41 44 254 80 00 E-Mail: trendmicro-media@brandaffairs.ch Mühlebachstrasse 8 / 8008 Zürich / Switzerland

Weiteres Material zum Download Bild: stemutz_photo_anna_b~a_high-0K9A4840.jpg