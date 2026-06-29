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EveryWare und ELCA Cloud Services treten künftig unter einheitlicher Marke auf

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EveryWare und ELCA Cloud Services treten künftig unter einheitlicher Marke auf

Zürich, 29. Juni 2026 – EveryWare und ELCA Cloud Services, die beiden Cloud-Spezialisten der ELCA Group, haben ihre Infrastruktur-Services und Kernkompetenzen in den vergangenen Jahren kontinuierlich zusammengeführt. Neu treten sie einheitlich unter der Marke EveryWare am Markt auf.

Der neue, einheitliche Markenauftritt in Kombination mit der schweizweiten Präsenz schafft eine klare Positionierung als führender Cloud- und Managed-IT-Service-Provider für private und öffentliche Unternehmen. EveryWare vereint dabei eine einzigartige duale Kompetenz: fundierte Expertise in Public-Cloud-Plattformen sowie den Betrieb eigener, vollständig souveräner und skalierbarer Cloud- und Datacenter-Infrastrukturen in der Schweiz.

Mit der Marke stärkt EveryWare gezielt seine Fähigkeit, das Service- und Expertenportfolio weiter auszubauen sowie neue Lösungen zu entwickeln. Dieser kontinuierliche Innovationsprozess orientiert sich konsequent an den sich wandelnden Anforderungen der Kunden und technologischen Entwicklungen – beispielsweise durch den Ausbau der eigenen Sovereign-Cloud-Plattformen um AI-basierte Services.

Für bestehende Kunden gibt es keine Veränderungen. Beide Einheiten operieren weiterhin regional verankert und mit unverändertem Leistungs- und Verantwortungsumfang. Verträge, Ansprechpartner und Services bleiben bestehen. Dies gilt auch für die Eigentümer- und Governance-Struktur der beiden Gesellschaften.

Kurt Ris, CEO der EveryWare, erklärt: «Wir haben gemeinsam entschieden, neu unter dem Brand EveryWare am Markt aufzutreten. So schaffen wir beste Voraussetzungen, unseren Kunden auch künftig als beständiger Partner Leistungen von höchster Qualität und mit persönlicher Nähe zu bieten. Ihre Systeme und Services werden weiterhin stabil, zuverlässig und in bewährter Qualität betrieben. Gleichzeitig unterstreichen wir damit unseren Anspruch an Innovation, Qualität und Kundennähe.»

Mit Standorten in Zürich, Bern, Lausanne und Genf bietet EveryWare seinen Kunden eine Kombination aus nationaler Präsenz und lokaler Nähe. Das Unternehmen schafft damit optimale Voraussetzungen, um auch künftig als sicherer und innovativer Partner für Unternehmenskunden zu agieren und IT-Services von höchster Qualität bereitzustellen.

Yves Pitton,Chief Business Solutions Officer ELCA and General Manager ELCA Cloud Services G: «Wir unterstützen unsere Kunden von der Cloud-Transition und Migration über den Betrieb bis hin zur kontinuierlichen Optimierung. Dabei verbinden wir eine profunde Software-Engineering- und Innovation-DNA und übernehmen Verantwortung für geschäftskritische Umgebungen. Mit diesem Schritt bauen wir unsere Position als führender Anbieter von Cloud- und IT-Dienstleistungen in der Schweiz weiter aus».

Über EveryWare

EveryWare ist der führende Schweizer Cloud- und Managed-IT-Service-Provider für Unternehmen mit einzigartiger Kompetenz auf Public- und Sovereign-Cloud-Plattformen. Das Unternehmen betreibt eigene, vollständig souveräne und skalierbare Datacenter- und Cloud-Plattformen in der Schweiz. Ein erfahrenes Team von über 250 Experts ist spezialisiert auf Cloud-Transition und -Operation, Modern Workplace und M365, DevOps, Managed AI sowie Netzwerk-, Datacenter- und Outsourcing-Services bis hin zu vollständigem IT-Outsourcing.

Mit über 30 Jahren Erfahrung in Konzeption, Aufbau und Betrieb geschäftskritischer Umgebungen vereinen wir eine ausgeprägte Software-Engineering- und Service-Provider-DNA und übernehmen Verantwortung über den gesamten Lifecycle hinweg. Je nach Kundenanforderungen werden die Services auf Hyperscaler-Clouds wie Azure, AWS und Google oder auf unseren vollständig souveränen Schweizer Cloud-Infrastrukturen umgesetzt.

Mit schweizweiter Präsenz sowie lokaler Nähe in Zürich, Bern, Lausanne und Genf realisieren wir End-to-End-Services. Dabei setzen wir auf höchste Sicherheits- und Prozessstandards, zertifiziert nach ISO und ISAE, und erfüllen die FINMA-Richtlinien. Kunden aus regulierten Branchen wie Banken, Versicherungen, Gesundheitswesen und öffentliche Verwaltungen vertrauen auf unsere Kompetenz.

Medienkontakte EveryWare :

EveryWare AG - Christina Dotzel

T +41 44 466 60 00 christina.dotzel@everyware.ch - www.everyware.ch

Jenni Kommunikation AG - Sylvana Zimmermann

T +41 44 388 6080 - marianne .bircher@jeko.com - www.jeko.com

Über ELCA: Die ELCA Gruppe ist ein unabhängiger Schweizer IT-Dienstleistungs- und Lösung-Anbieterin, die sich auf IT-Beratung, Cybersicherheit, Cloud, Daten und KI, digitale Erfahrung, Softwareentwicklung, Geschäfstanwendungen und Systemintegration von Standardlösungen spezialisiert hat und alle Industrien beliefert. Weitere Informationen: www.elca.ch/de

Medienkontakt :

ELCA Group Stéphane Clerc – Head of Corporate Communication stephane.clerc@elca.ch – +41 21 613 22 58