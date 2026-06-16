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ELCA und Microsoft erweitern gemeinsam die in der Schweiz verfügbaren Sovereign-Cloud-Optionen

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ELCA und Microsoft erweitern gemeinsam die in der Schweiz verfügbaren Sovereign-Cloud-Optionen mit Microsoft Azure Local und Microsoft 365 Local

Zürich und Pully, Schweiz – 16. Juni 2026 – ELCA kündigt heute neue Dienste an, die auf Microsoft Azure Local und Microsoft 365 Local basieren und von seiner Tochtergesellschaft EveryWare betrieben werden, unter anderem auch auf seiner souveränen Cloud. Ziel ist es, den Datenschutz zu stärken, die Geschäftskontinuität für Schweizer Organisationen sicherzustellen und die sichere Einführung von KI in der Schweiz zu beschleunigen.

Die Ankündigung erfolgte anlässlich des von Microsoft in Bern organisierten Digital Sovereignty Day Switzerland. Als langjähriger Microsoft-Partner verbindet ELCA sein auf die Sovereign Cloud zugeschnittenes Lösungsportfolio sowie das Innovationspotenzial von Microsoft mit den Vorteilen eines etablierten, vertrauenswürdigen Schweizer Partners, der seit 1968 die digitale Transformation des Landes mitgestaltet.

Eine hybride Cloud-Option auf Azure-Basis wird damit erweitert – sowohl in souveränen öffentlichen als auch in privaten Umgebungen. Grundlage sind die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sowie Microsoft Best Practices für Sovereign Landing Zones und Compliance-Richtlinien. Ziel ist es, robuste und zuverlässige Kontinuitätspläne zu ermöglichen, die auch bei veränderten regulatorischen, geopolitischen oder operativen Rahmenbedingungen handlungsfähig bleiben.

ELCA wird ein dediziertes Angebot souveräner Lösungen bereitstellen, insbesondere für regulierte Sektoren wie Finanzdienstleistungen, den öffentlichen Sektor, das Gesundheitswesen und kritische Infrastrukturen. Das Angebot beginnt mit lokalen Erweiterungen für bestehende Microsoft-365-Kunden und lässt sich bis hin zu vollständig von ELCA betriebenen Microsoft-Produktivitätslösungen auf Basis von Azure Local ausbauen.

«Digitale Souveränität ist heute für Organisationen eine geschäftskritische Voraussetzung, um das Potenzial von Cloud und KI zu nutzen und gleichzeitig die Kontrolle über Daten und Betriebsprozesse zu behalten », so Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz. «Unsere Zusammenarbeit mit ELCA zielt darauf ab, Kunden in der Schweiz massgeschneiderte Lösungen über die gesamte Bandbreite des Microsoft-Sovereign-Cloud-Portfolios bereitzustellen, die von einem vertrauenswürdigen und unabhängigen Schweizer IT-Dienstleister betrieben werden.

«In einem komplexen Umfeld müssen Kunden Innovation mit Souveränität und Compliance in Einklang bringen. Indem wir unsere Beziehung zu Microsoft vertiefen, werden wir unser Angebot stärken und erweitern, indem wir lokale Hosting- und Bereitstellungskapazitäten mit Cloud- und KI-Technologien kombinieren, damit Organisationen zuversichtlich voranschreiten können», sagte Cédric Moret, CEO von ELCA

Über ELCA: Die ELCA Gruppe ist ein unabhängiger Schweizer IT-Dienstleistungs- und Lösung-Anbieterin, die sich auf IT-Beratung, Cybersicherheit, Cloud, Daten und KI, digitale Erfahrung, Softwareentwicklung, Geschäfstanwendungen und Systemintegration von Standardlösungen spezialisiert hat und alle Industrien beliefert. Weitere Informationen: www.elca.ch/de

Pressekontakt : Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an :

Stéphane Clerc – Head of Corporate Communication stephane.clerc@elca.ch – +41 21 613 22 58