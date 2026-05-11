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ELCA konsolidiert sein Wachstum im Jahr 2025 – Veröffentlichung der Jahresergebnisse

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Die ELCA Group behauptet sich im angespannten wirtschaftlichen Umfeld des Jahres 2025 und steigert den Nettoumsatz auf CHF 341 Millionen.

Pully, 11. Mai 2026

Die ELCA Group erzielte im Jahr 2025 einen Nettoumsatz von CHF 341 Millionen und liegt damit leicht über dem Vorjahresniveau. Zum Jahresende 2025 beschäftigte die Gruppe weltweit 2’180 Mitarbeitende, von denen mehr als die Hälfte in der Schweiz tätig sind.

„Die Konsolidierung unseres Umsatzes im Jahr 2025 ist in erster Linie Ausdruck des Vertrauens unserer Kunden sowie der richtigen strategischen Weichenstellungen, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz“, sagt Cédric Moret, CEO der ELCA Group. „Die digitale Transformation der Schweiz setzt sich fort, und wir sind dank unserer erweiterten Kompetenzen in den Bereichen Cloud und Cybersicherheit hervorragend positioniert, um einen nachhaltigen Mehrwert zu schaffen. Die kontrollierte Integration von KI – insbesondere agentischer KI in der Softwareentwicklung – eröffnet uns zudem zusätzliche Marktchancen auf kurze und mittlere Sicht.“

Die ELCA Group ist ein unabhängiger Schweizer Anbieter von IT-Dienstleistungen und -Lösungen mit Schwerpunkten in der IT-Beratung, Cybersicherheit, Cloud, Daten und KI, digitalen Nutzererlebnissen, Softwareentwicklung, Business-Applikationen sowie der Integration von Standardsoftware für sämtliche Branchen und den öffentlichen Sektor.

„Parallel dazu setzen wir unsere Anstrengungen fort, um die steigenden Marktanforderungen im Bereich der digitalen Souveränität gezielt zu adressieren. Gemeinsam mit unserem Ökosystem aus Lieferanten und Partnern wollen wir eine erweiterte Palette an Optionen und Lösungen anbieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Schlüsselindustrien unseres Landes zugeschnitten sind“, schliesst Herr Moret.

Über ELCA: Die ELCA Gruppe ist ein unabhängiger Schweizer IT-Dienstleistungs- und Lösung-Anbieterin, die sich auf IT-Beratung, Cybersicherheit, Cloud, Daten und KI, digitale Erfahrung, Softwareentwicklung, Geschäfstanwendungen und Systemintegration von Standardlösungen spezialisiert hat und alle Industrien beliefert. Weitere Informationen: www.elca.ch/de

Pressekontakt : Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an :

Stéphane Clerc – Head of Corporate Communication stephane.clerc@elca.ch – +41 21 613 22 58